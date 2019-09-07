Что вас ожидает

Полюбоваться Будванской Ривьерой

Наша поездка начнется с подъема по горной, но безопасной дороге над Будвой. Достигнув 850 метров, мы насладимся захватывающей дух панорамой города и побережья Адриатического моря. По пути я расскажу об истории Черногории в целом, о ее географии и религии, а еще с радостью поделюсь наблюдениями о характере и быте местных жителей.

Прикоснуться к святыням в Цетинье

Этот городок, древнюю столицу Черногории, называют сердцем страны. В белокаменном Цетинском монастыре вы увидите величайшие реликвии православия: нетленную руку св. Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста Господня. В художественной галерее я покажу вам икону, написанную св. Лукой. После мы, конечно, немного погуляем по улочкам Цетинье, пройдя мимо других его знаковых мест.

Узнать историю и полакомиться в Негушах

По дороге к финальной цели маршрута остановимся на фотопаузу на высоте 1100 метров. Вам откроется впечатляющий вид на все заливы — Тиватский, Которский, Герцег-Новский и Рисанский. В селе Негуши, родовой деревне династии Петровичей-Негушей, поговорим об этих правителях Черногории. Это место на склоне горы Ловчен известно пршутом, сыром и медовухой — по желанию все можно попробовать и купить.

Возвращаясь в Будву, проедем по старому серпантину, чтобы вновь восхититься пейзажами — на этот раз сказочной Боко-Которской бухты!