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Будва, Цетинье, Негуши — видовая и познавательная экскурсия на полдня

Светлана
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Светлана – ваш гид
Этот маршрут без длительных переездов подарит вам и красивые, и интересные места Черногории! Вас впечатлят панорамы Будванской Ривьеры и Боко-Которской бухты.

Вы погрузитесь в тему веры в городе Цетинье и узнаете историю страны.

Услышите о менталитете черногорцев, отведаете знаменитый пршрут и привезете альбом фотошедевров.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Красота и сердце Монтенегро
Красота и сердце Монтенегро

Что вас ожидает

Полюбоваться Будванской Ривьерой
Наша поездка начнется с подъема по горной, но безопасной дороге над Будвой. Достигнув 850 метров, мы насладимся захватывающей дух панорамой города и побережья Адриатического моря. По пути я расскажу об истории Черногории в целом, о ее географии и религии, а еще с радостью поделюсь наблюдениями о характере и быте местных жителей.

Прикоснуться к святыням в Цетинье
Этот городок, древнюю столицу Черногории, называют сердцем страны. В белокаменном Цетинском монастыре вы увидите величайшие реликвии православия: нетленную руку св. Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста Господня. В художественной галерее я покажу вам икону, написанную св. Лукой. После мы, конечно, немного погуляем по улочкам Цетинье, пройдя мимо других его знаковых мест.

Узнать историю и полакомиться в Негушах
По дороге к финальной цели маршрута остановимся на фотопаузу на высоте 1100 метров. Вам откроется впечатляющий вид на все заливы — Тиватский, Которский, Герцег-Новский и Рисанский. В селе Негуши, родовой деревне династии Петровичей-Негушей, поговорим об этих правителях Черногории. Это место на склоне горы Ловчен известно пршутом, сыром и медовухой — по желанию все можно попробовать и купить.

Возвращаясь в Будву, проедем по старому серпантину, чтобы вновь восхититься пейзажами — на этот раз сказочной Боко-Которской бухты!

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость (автомобиль Toyota Verso 2017 года).
  • Продолжительность экскурсии 4-5 часов. Начало в 9:00 или 15:00.
  • В Цетинье, по желанию, можно посетить музеи (билеты стоят от 2 до 4€).
Красота и сердце Монтенегро
Красота и сердце Монтенегро
Красота и сердце Монтенегро
Красота и сердце Монтенегро
Красота и сердце Монтенегро
Красота и сердце Монтенегро
Красота и сердце Монтенегро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я живу в Черногории 8 лет и очень люблю её. Хочу показать самые лучшие места, чтобы люди также влюбились в эту маленькую Балканскую страну. Сама люблю путешествовать и, возвращаясь из путешествий, не перестаю удивляться как все-таки много сосредоточено на одном небольшом кусочке земли под названием Черногория! Закончила курсы гидов, провожу только индивидуальные экскурсии. Готова рассматривать рациональное изменение маршрута, время начала поездки и другие ваши пожелания!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 сентября 2019
Экскурсия была очень интересной. Гиду удалось заинтересовать даже меня, хоть я и не очень люблю историю. Всё было понятно и интересно. Гид хороший и добрый человек

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