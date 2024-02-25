Экскурсии на 1 день в Херцеге-Нови

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боко-Которская бухта на ладошке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Боко-Которская бухта на ладошке
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
155 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Увидеть пещеры гномов, лужайки эльфов и горные глаза - ледниковые озёра с прозрачной водой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
450 за всё до 4 чел.
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Узнать о жизни последних правителей Черногории и понять, почему из-за свиста можно обеднеть
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    25 февраля 2024
    Боко-Которская бухта на ладошке
    Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
  • A
    Anna
    7 декабря 2023
    «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
    Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
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    это очень здорово. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на страну при таких экскурсиях. Хочу еще поблагодарить за то, что программу адаптировали под нас. Будущим туристам от души рекомендую Ксению!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Боко-Которская бухта на ладошке
  2. «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
  3. Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
  4. Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июне 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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