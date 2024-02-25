1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Боко-Которская бухта на ладошке
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Увидеть пещеры гномов, лужайки эльфов и горные глаза - ледниковые озёра с прозрачной водой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Узнать о жизни последних правителей Черногории и понять, почему из-за свиста можно обеднеть
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей25 февраля 2024Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
- AAnna7 декабря 2023Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июне 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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