Индивидуальные экскурсии в Херцеге-Нови с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €54, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Херцег-Нови
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Тайны Херцег-Нови
Увидеть чуть больше, чем основные достопримечательности города
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6054 за всё до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Боко-Которская бухта на ладошке
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
155 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
Индивидуальная
5 часов
Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
Начало: По договору
Расписание: ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
185 за всё до 5 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Познакомиться с городом тысячи ступенек на авто-пешеходной прогулке
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
130 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Увидеть пещеры гномов, лужайки эльфов и горные глаза - ледниковые озёра с прозрачной водой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
450 за всё до 4 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Посетить летнюю резиденцию президента Югославии и узнать больше о харизматичном лидере страны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за всё до 4 чел.
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправиться на морскую прогулку по Которскому заливу и побродить по живописному Перасту
Начало: В порту города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
430387 за всё до 5 чел.
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Узнать о жизни последних правителей Черногории и понять, почему из-за свиста можно обеднеть
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Херцег-Нови
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
1.5 часа
Историческая прогулка по Херцег-Нови
Отправиться на поиски артефактов и архитектурных деталей с кандидатом наук
Начало: В центре Херцег-Нови
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
7060 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexey
    15 апреля 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Ксения – классная! Приятная, образованная, очень знающая, при этом – умеющая рассказать то, что стоит человеку рассказать, чтобы он смог
    читать дальше

    на экскурсии совершить свое открытие. Хочет Ксения, чтобы ты понял, открыл для себя, почему тут все такое как есть, каким образом за века и за счет чего сложилось то, что можно назвать Херцегновской душой. К этому я и прикоснулся, почувствовал, что оно тоже есть и благодаря Ксении немного заглянул в то, что это и как оно живет. Это впечатляет! Мне очень понравилось.

  • E
    Elena
    30 марта 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Если вы хотите ни стандартную экскурсии,это к Ксении. Она,,болеет,, своей работой. Расскажет вам о том,что вы возможно больше ни где не
    читать дальше

    услышите и конечно покажет ни стандартные места во время экскурсии. Пройдете по улочкам, узнаете про гербы и адмиралов, про железную дорогу и дом Кустурицы…. Узнаете о фортах,о новых и старых архитектурных памятниках. ВАУ!!!В общем МНОГО!!! И вам захочется с этим замечательным человеком провести ещё больше времени и узнать ещё и ещё. Спасибо Ксении. Советую всё экскурсии которые она проводит Ксения ходит в музеи исторические факты подтверждает и не придумывает. Спасибо!!!

    Если вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к КсенииЕсли вы хотите ни стандартную экскурсии,это к Ксении
  • V
    Valentina
    4 марта 2024
    Тайны Херцег-Нови
    Я в восторге от экскурсии! Видно, что человек в стране долго, прекрасно разбирается в деталях и делает все с душой.
    читать дальше

    Легкий язык в сочетание с отличным, глубоким знанием материала. Просто супер! Мы заходили в такие классные места, видели такие необычные достопримечательности! Честно говоря, даже и не ожидала что город может быть настолько интересен. В общем, эту экскурсию и гида однозначно рекомендую) Вы точно получите приятные впечатления) Спасибо большое! ❤️

  • А
    Алексей
    25 февраля 2024
    Боко-Которская бухта на ладошке
    Здравствуйте! Это был незабываемый день благодаря гиду Ирине! Мы посетили: Пераст и доплыли на лодке до острова Госпа од Шкрпьела, посетили смотровые площадки на Котор и сам город, колыбель черногорских правителей деревню Негуши. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
  • A
    Anna
    7 декабря 2023
    «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
    Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания,
    читать дальше

    это очень здорово. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на страну при таких экскурсиях. Хочу еще поблагодарить за то, что программу адаптировали под нас. Будущим туристам от души рекомендую Ксению!

  • А
    Анна
    13 марта 2023
    Романтичный Херцег-Нови
    Побывали с семьёй на этой прекрасной экскурсии! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей Херцег Нови и в целом Черногории.
    читать дальше

    Честно говоря, после неё теперь ощущение, что знаем о стране всё что нужно и даже больше) Здесь и архитектура, и история, и великолепные виды. Очень понравились необычные истории про судьбы местных жителей и тайные места! Гид Александр – очень эрудированный, рассказывает интересно, понятными словами, сразу нашел общий язык с нашим подростком. В общем, от души рекомендую эту экскурсию, вы будете приятно удивлены и замечательно проведете время. 5 баллов!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Тайны Херцег-Нови
  2. Романтичный Херцег-Нови
  3. Боко-Которская бухта на ладошке
  4. «Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
  5. Боко-Которский залив. Рисан, Пераст, Котор, Мини-Черногория-тур
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июне 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 54 до 450 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Херцеге-Нови? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке
ХорошоТам