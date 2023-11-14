Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории
А пока вы будете любоваться видами, под ногами у вас будут пролетать самолёты… Но это ещё не всё! Продолжим знакомство со страной мы на побережье — в средневековом Которе.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Вид сверху
Мы поднимемся на одну из самых высоких точек страны — Кук Форца, где вас ждут великолепные виды, вкусный кофе и совсем другая Черногория с её знаменитыми «лунными пейзажами». Вам откроется панорама на почти всё побережье: вы посмотрите на Которский и Тиватский заливы, старые форты и укрепления 19-20 веков. А под ногами у вас в этот момент будут пролетать самолёты — невероятное зрелище!
Если запланировать прогулку на вторую половину дня, то готовьтесь увидеть незабываемое зрелище — черногорский закат солнца над морем.
Город-загадка
Затем мы спустимся вниз и продолжим прогулку в Которе — самом загадочном средневековом городе Черногории. Вы ощутите его атмосферу, увидите старинные палаццо и площади, узнаете, как стать владельцем почти 100 палаццо, будучи бездомным, и где находится самая старая аптека Европы. Загадаете желание в месте, где они всегда сбываются, и заглянете во двор древнего особняка, чтобы найти его главное сокровище.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на машине гида. Также вы можете приехать на своей (стоимость не изменится).
- Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу туда-обратно (взрослый — €23, детский — €15), парковки (€1-2/час) и кофе (по желанию)
- Можно организовать экскурсию из другого города, для большего количества человек и на иностранном языке. Стоимость уточняйте в переписке.
- Возьмите с собой воду и головной убор, если экскурсия проходит летом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.