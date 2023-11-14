«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты

Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории

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Вы бывали на экскурсиях на высоте? Приглашаю вас познакомиться с этим форматом: за 11 минут мы преодолеем 1300 метров на канатной дороге, чтобы насладиться потрясающей панорамой Черногории.

А пока вы будете любоваться видами, под ногами у вас будут пролетать самолёты… Но это ещё не всё! Продолжим знакомство со страной мы на побережье — в средневековом Которе.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вид сверху

Мы поднимемся на одну из самых высоких точек страны — Кук Форца, где вас ждут великолепные виды, вкусный кофе и совсем другая Черногория с её знаменитыми «лунными пейзажами». Вам откроется панорама на почти всё побережье: вы посмотрите на Которский и Тиватский заливы, старые форты и укрепления 19-20 веков. А под ногами у вас в этот момент будут пролетать самолёты — невероятное зрелище!

Если запланировать прогулку на вторую половину дня, то готовьтесь увидеть незабываемое зрелище — черногорский закат солнца над морем.

Город-загадка

Затем мы спустимся вниз и продолжим прогулку в Которе — самом загадочном средневековом городе Черногории. Вы ощутите его атмосферу, увидите старинные палаццо и площади, узнаете, как стать владельцем почти 100 палаццо, будучи бездомным, и где находится самая старая аптека Европы. Загадаете желание в месте, где они всегда сбываются, и заглянете во двор древнего особняка, чтобы найти его главное сокровище.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на машине гида. Также вы можете приехать на своей (стоимость не изменится).
  • Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу туда-обратно (взрослый — €23, детский — €15), парковки (€1-2/час) и кофе (по желанию)
  • Можно организовать экскурсию из другого города, для большего количества человек и на иностранном языке. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Возьмите с собой воду и головной убор, если экскурсия проходит летом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Природа и пейзажи
На весь день

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