Лучше всего посещать экскурсию в июне, июле и августе, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться великолепными видами и комфортными прогулками. В мае, сентябре и октябре также можно рассчитывать на приятные условия, но стоит быть готовым к возможным дождям. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, но стоит учесть возможные ограничения из-за погодных условий.

Вы когда-нибудь поднимались на высоту 1300 метров за 11 минут? Канатная дорога откроет перед вами потрясающие виды Черногории. Под ногами будут пролетать самолёты, а впереди раскинется панорама побережья. После захватывающего

подъёма, вас ждёт прогулка по загадочному Котору. Здесь вы увидите старинные площади, узнаете о местных легендах и посетите древние особняки. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового города и насладиться незабываемыми видами Черногории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вид сверху

Мы поднимемся на одну из самых высоких точек страны, где вас ждут великолепные виды и совсем другая Черногория с её знаменитыми «лунными пейзажами». Вам откроется панорама почти всего побережья: вы посмотрите на Которский и Тиватский заливы, старые форты и укрепления 19-20 веков. А под ногами у вас в этот момент будут пролетать самолёты — невероятное зрелище!

Если запланировать прогулку на вторую половину дня, то готовьтесь увидеть незабываемое зрелище — черногорский закат солнца над морем.

Город-загадка

Затем мы спустимся вниз и продолжим прогулку в Которе — самом загадочном средневековом городе Черногории. Вы ощутите его атмосферу, увидите старинные площади, узнаете, как стать владельцем почти 100 палаццо, будучи бездомным, и где находится самая старая аптека Европы. Загадаете желание в месте, где они всегда сбываются, и заглянете во двор древнего особняка, чтобы найти его главное сокровище.

Организационные детали