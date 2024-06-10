«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Вы когда-нибудь поднимались на высоту 1300 метров за 11 минут? Канатная дорога откроет перед вами потрясающие виды Черногории. Под ногами будут пролетать самолёты, а впереди раскинется панорама побережья. После захватывающего читать дальшеуменьшить
подъёма, вас ждёт прогулка по загадочному Котору. Здесь вы увидите старинные площади, узнаете о местных легендах и посетите древние особняки.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового города и насладиться незабываемыми видами Черногории
Лучше всего посещать экскурсию в июне, июле и августе, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться великолепными видами и комфортными прогулками. В мае, сентябре и октябре также можно рассчитывать на приятные условия, но стоит быть готовым к возможным дождям. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, но стоит учесть возможные ограничения из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Которский залив
Тиватский залив
Старинные площади Котора
Древние особняки
Описание экскурсии
Вид сверху
Мы поднимемся на одну из самых высоких точек страны, где вас ждут великолепные виды и совсем другая Черногория с её знаменитыми «лунными пейзажами». Вам откроется панорама почти всего побережья: вы посмотрите на Которский и Тиватский заливы, старые форты и укрепления 19-20 веков. А под ногами у вас в этот момент будут пролетать самолёты — невероятное зрелище!
Если запланировать прогулку на вторую половину дня, то готовьтесь увидеть незабываемое зрелище — черногорский закат солнца над морем.
Город-загадка
Затем мы спустимся вниз и продолжим прогулку в Которе — самом загадочном средневековом городе Черногории. Вы ощутите его атмосферу, увидите старинные площади, узнаете, как стать владельцем почти 100 палаццо, будучи бездомным, и где находится самая старая аптека Европы. Загадаете желание в месте, где они всегда сбываются, и заглянете во двор древнего особняка, чтобы найти его главное сокровище.
Организационные детали
Экскурсия проводится на машине гида. Также вы можете приехать на своей (стоимость не изменится).
Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу туда-обратно (взрослый — €23, детский — €15), парковки (€1-2/час) и кофе (по желанию)
Можно организовать экскурсию из другого города, для большего количества человек и на иностранном языке. Стоимость уточняйте в переписке.
Возьмите с собой воду и головной убор, если экскурсия проходит летом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Херцеге-Нови
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 476 туристов
Приветствуем вас! Я — лицензированный гид по Черногории и организатор экскурсий и туров по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можно читать дальшеуменьшить
сказать, выросла на Балканах, знаю всё изнутри.
Расскажу неожиданные факты и покажу самые разные места в стране: топовые достопримечательности, места, скрытые от глаз массового туриста, самобытную жизнь черногорцев, а также современные локации.
Со мной в команде работает Александр, лицензированный гид в Черногории. Он живёт в стране с 1996 года, проводит экскурсии на автомобиле и пешком. Специализируется на истории, знает интересные места и уникальные локации.
Гарантируем приятные впечатления!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Очень понравилась экскурсия. Ксения молодец, все хорошо организовано, приятно общаться, обязательно обратимся еще. Рекомендую Ксению всем.
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Anna
Отличная экскурсия, просто супер! Спасибо! Гид очень интересно рассказывала и показывала необычные места. Подача рассказа легкая, но чувствуются глубокие знания, это очень здорово. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на страну при таких экскурсиях. Хочу еще поблагодарить за то, что программу адаптировали под нас. Будущим туристам от души рекомендую Ксению!
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