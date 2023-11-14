Вы бывали на экскурсиях на высоте? Приглашаю вас познакомиться с этим форматом: за 11 минут мы преодолеем 1300 метров на канатной дороге, чтобы насладиться потрясающей панорамой Черногории. А пока вы будете любоваться видами, под ногами у вас будут пролетать самолёты… Но это ещё не всё! Продолжим знакомство со страной мы на побережье — в средневековом Которе.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вид сверху

Мы поднимемся на одну из самых высоких точек страны — Кук Форца, где вас ждут великолепные виды, вкусный кофе и совсем другая Черногория с её знаменитыми «лунными пейзажами». Вам откроется панорама на почти всё побережье: вы посмотрите на Которский и Тиватский заливы, старые форты и укрепления 19-20 веков. А под ногами у вас в этот момент будут пролетать самолёты — невероятное зрелище!

Если запланировать прогулку на вторую половину дня, то готовьтесь увидеть незабываемое зрелище — черногорский закат солнца над морем.

Город-загадка

Затем мы спустимся вниз и продолжим прогулку в Которе — самом загадочном средневековом городе Черногории. Вы ощутите его атмосферу, увидите старинные палаццо и площади, узнаете, как стать владельцем почти 100 палаццо, будучи бездомным, и где находится самая старая аптека Европы. Загадаете желание в месте, где они всегда сбываются, и заглянете во двор древнего особняка, чтобы найти его главное сокровище.

Организационные детали