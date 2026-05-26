5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏞 Посещение исторических мест
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- 🍽 Попробовать национальные блюда
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Пивский монастырь
- Пивское озеро
- Гномий серпантин
- Перевал Седло
- Канатная дорога
- Жабляк
- Каньон Тары
- Каньон Сушицы
- Сушичко озеро
Описание экскурсии
Пивский монастырь
Дорога поведёт нас от побережья на самый север Черногории. По пути остановимся в фотогеничных местах с видами на Которский залив и Солёное озеро. Вы услышите удивительную историю Пивского монастыря, возведённого в 16 веке в невероятных условиях турецкого завоевания Балкан. Побываем в самом монастыре, главный храм которого расписан старинными фресками.
Пивское озеро
От монастыря выезжаем к глубокому Пивскому каньону. Когда-то здесь в самом низу текла маленькая, но быстрая горная речка Пива. В 20 веке ущелье перегородили огромной плотиной, и в нём образовалось озеро, зажатое с двух сторон горными хребтами.
Гномий серпантин
От озера дорога пойдёт наверх по практически отвесному склону. Частично путь уходит буквально внутрь горного массива. Все петли этого удивительного серпантина спрятаны в тоннелях. Проезжая по ним, не веришь, что это сделано руками человека. На ум приходят сказки о жителях горных подземелий. По дороге нам встретятся смотровые площадки, где можно сделать незабываемые фотографии.
Перевал Седло
Из страны гномов мы попадём в страну эльфов с горным разнотравьем, огромными серыми валунами и могучими пиками. Среди них полосатый Пруташ, как будто и в самом деле сделанный из прутьев, двуглавое Седло, одинокий Стог и много других. Здесь можно запросто встретить лису, зайца, горную серну.
Канатная дорога
От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук. С одной стороны увидим плоскогорье с голубыми озёрами — горными глазами. С другой стороны нам покажется сердце Дурмитора — хребет с пиками Зубцы, Медведь и, конечно же, Боботов Кук — высшая точка Черногории. По вашему желанию поднимемся на самую вершину Савина Кука, чтобы увидеть знаменитое Чёрное озеро и небольшое Змеиное. Подъём займёт 15–20 минут.
Жабляк
В небольшом городке Жабляк мы передохнём и пообедаем в одном из ресторанов. Вы сможете попробовать национальные блюда северной Черногории, например, варёную козлятину, кукурузно-сырную кашу качамак, дурмиторскую форель.
Каньон Тары
Дорога опять уведёт нас в горы. Стройные еловые леса сменятся карликовыми альпийскими соснами, не выше человеческого роста, и можжевеловыми кустами. Мы окажемся на краю каньона Тары — самого глубокого в Черногории. Здесь также есть несколько смотровых площадок, где можно сделать красивейшие фотографии.
Каньон Сушицы и Сушичко озеро
Чтобы завершить круг по Дурмитору, посетим ещё один глубокий каньон. На его дне бьёт ключ чистейшей родниковой воды, а среди скал притаилось скрытое от посторонних глаз Сушичко озеро. Оно полноводно только в начале лета, потом вода уходит под землю сквозь карстовую породу. Но и без воды это место прекрасно.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Qashqai
- Дополнительные расходы: вход в национальный парк «Дурмитор» — €3/чел., подъём по канатной дороге — €8/чел., обед в ресторане
- Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови: от Игало до Рисана. Трансфер из другого места черногорского побережья оплачивается дополнительно. Подробности в переписке.