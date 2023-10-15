Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны

Увидеть пещеры гномов, лужайки эльфов и горные глаза - ледниковые озёра с прозрачной водой

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это небанальная экскурсия по сказочным местам Черногории.

Вы побываете в уединённых уголках края и увидите природу, равную которой по красоте трудно найти на земле.

Мы посетим Пивское озеро, проедем по серпантину, где ещё чуть-чуть и кажется — сейчас выглянут жители горных подземелий. Попадём в страну эльфов и горных пиков и заглянем в голубые глаза Дурмитора.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пивский монастырь

Дорога поведёт нас от побережья на самый север Черногории. По пути остановимся в фотогеничных местах с видами на Которский залив и Солёное озеро. Вы услышите удивительную историю Пивского монастыря, возведённого в 16 веке в невероятных условиях турецкого завоевания Балкан. Побываем в самом монастыре, главный храм которого расписан старинными фресками.

Пивское озеро

От монастыря выезжаем к глубокому Пивскому каньону. Когда-то здесь в самом низу текла маленькая, но быстрая горная речка Пива. В 20 веке ущелье перегородили огромной плотиной, и в нём образовалось озеро, зажатое с двух сторон горными хребтами.

Гномий серпантин

От озера дорога пойдёт наверх по практически отвесному склону. Частично путь уходит буквально внутрь горного массива. Все петли этого удивительного серпантина спрятаны в тоннелях. Проезжая по ним, не веришь, что это сделано руками человека. На ум приходят сказки о жителях горных подземелий. По дороге нам встретятся смотровые площадки, где можно сделать незабываемые фотографии.

Перевал Седло

Из страны гномов мы попадём в страну эльфов с горным разнотравьем, огромными серыми валунами и могучими пиками. Среди них полосатый Пруташ, как будто и в самом деле сделанный из прутьев, двуглавое Седло, одинокий Стог и много других. Здесь можно запросто встретить лису, зайца, горную серну.

Канатная дорога

От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук. С одной стороны увидим плоскогорье с голубыми озёрами — горными глазами. С другой стороны нам покажется сердце Дурмитора — хребет с пиками Зубцы, Медведь и, конечно же, Боботов Кук — высшая точка Черногории. По вашему желанию поднимемся на самую вершину Савина Кука, чтобы увидеть знаменитое Чёрное озеро и небольшое Змеиное. Подъём займёт 15–20 минут.

Жабляк

В небольшом городке Жабляк мы передохнём и пообедаем в одном из ресторанов. Вы сможете попробовать национальные блюда северной Черногории, например, варёную козлятину, кукурузно-сырную кашу качамак, дурмиторскую форель.

Каньон Тары

Дорога опять уведёт нас в горы. Стройные еловые леса сменятся карликовыми альпийскими соснами, не выше человеческого роста, и можжевеловыми кустами. Мы окажемся на краю каньона Тары — самого глубокого в Черногории. Здесь также есть несколько смотровых площадок, где можно сделать красивейшие фотографии.

Каньон Сушицы и Сушичко озеро

Чтобы завершить круг по Дурмитору, посетим ещё один глубокий каньон. На его дне бьёт ключ чистейшей родниковой воды, а среди скал притаилось скрытое от посторонних глаз Сушичко озеро. Оно полноводно только в начале лета, потом вода уходит под землю сквозь карстовую породу. Но и без воды это место прекрасно.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Qashqai
  • Дополнительные расходы: вход в национальный парк «Дурмитор» — €3/чел., подъём по канатной дороге — €8/чел., обед в ресторане
  • Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови: от Игало до Рисана. Трансфер из другого места черногорского побережья оплачивается дополнительно. Подробности в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Херцега-Нови

Индивидуальные
Природа и пейзажи
На весь день
Обратите внимание на другие экскурсии в Херцеге-Нови
Все экскурсии в Херцеге-Нови
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ