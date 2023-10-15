Увидеть пещеры гномов, лужайки эльфов и горные глаза - ледниковые озёра с прозрачной водой
Вы побываете в уединённых уголках края и увидите природу, равную которой по красоте трудно найти на земле.
Мы посетим Пивское озеро, проедем по серпантину, где ещё чуть-чуть и кажется — сейчас выглянут жители горных подземелий. Попадём в страну эльфов и горных пиков и заглянем в голубые глаза Дурмитора.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Пивский монастырь
Дорога поведёт нас от побережья на самый север Черногории. По пути остановимся в фотогеничных местах с видами на Которский залив и Солёное озеро. Вы услышите удивительную историю Пивского монастыря, возведённого в 16 веке в невероятных условиях турецкого завоевания Балкан. Побываем в самом монастыре, главный храм которого расписан старинными фресками.
Пивское озеро
От монастыря выезжаем к глубокому Пивскому каньону. Когда-то здесь в самом низу текла маленькая, но быстрая горная речка Пива. В 20 веке ущелье перегородили огромной плотиной, и в нём образовалось озеро, зажатое с двух сторон горными хребтами.
Гномий серпантин
От озера дорога пойдёт наверх по практически отвесному склону. Частично путь уходит буквально внутрь горного массива. Все петли этого удивительного серпантина спрятаны в тоннелях. Проезжая по ним, не веришь, что это сделано руками человека. На ум приходят сказки о жителях горных подземелий. По дороге нам встретятся смотровые площадки, где можно сделать незабываемые фотографии.
Перевал Седло
Из страны гномов мы попадём в страну эльфов с горным разнотравьем, огромными серыми валунами и могучими пиками. Среди них полосатый Пруташ, как будто и в самом деле сделанный из прутьев, двуглавое Седло, одинокий Стог и много других. Здесь можно запросто встретить лису, зайца, горную серну.
Канатная дорога
От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук. С одной стороны увидим плоскогорье с голубыми озёрами — горными глазами. С другой стороны нам покажется сердце Дурмитора — хребет с пиками Зубцы, Медведь и, конечно же, Боботов Кук — высшая точка Черногории. По вашему желанию поднимемся на самую вершину Савина Кука, чтобы увидеть знаменитое Чёрное озеро и небольшое Змеиное. Подъём займёт 15–20 минут.
Жабляк
В небольшом городке Жабляк мы передохнём и пообедаем в одном из ресторанов. Вы сможете попробовать национальные блюда северной Черногории, например, варёную козлятину, кукурузно-сырную кашу качамак, дурмиторскую форель.
Каньон Тары
Дорога опять уведёт нас в горы. Стройные еловые леса сменятся карликовыми альпийскими соснами, не выше человеческого роста, и можжевеловыми кустами. Мы окажемся на краю каньона Тары — самого глубокого в Черногории. Здесь также есть несколько смотровых площадок, где можно сделать красивейшие фотографии.
Каньон Сушицы и Сушичко озеро
Чтобы завершить круг по Дурмитору, посетим ещё один глубокий каньон. На его дне бьёт ключ чистейшей родниковой воды, а среди скал притаилось скрытое от посторонних глаз Сушичко озеро. Оно полноводно только в начале лета, потом вода уходит под землю сквозь карстовую породу. Но и без воды это место прекрасно.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Qashqai
- Дополнительные расходы: вход в национальный парк «Дурмитор» — €3/чел., подъём по канатной дороге — €8/чел., обед в ресторане
- Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови: от Игало до Рисана. Трансфер из другого места черногорского побережья оплачивается дополнительно. Подробности в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.