Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время года природа Черногории раскрывается во всей красе, и погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия.

Эта небанальная экскурсия проведёт вас по самым живописным уголкам Черногории. Вы увидите Пивское озеро, прогуляетесь по серпантину, побываете в стране эльфов и горных пиков. Посетите Пивский монастырь, узнаете его историю

и насладитесь видами на Которский залив. Прокатитесь по канатной дороге на гору Савин Кук, откуда откроются захватывающие виды на плоскогорье и горные хребты. Завершите день в уютном городке Жабляк, попробовав национальные блюда. Не упустите шанс увидеть уникальные природные объекты и сделать незабываемые фотографии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пивский монастырь

Дорога поведёт нас от побережья на самый север Черногории. По пути остановимся в фотогеничных местах с видами на Которский залив и Солёное озеро. Вы услышите удивительную историю Пивского монастыря, возведённого в 16 веке в невероятных условиях турецкого завоевания Балкан. Побываем в самом монастыре, главный храм которого расписан старинными фресками.

Пивское озеро

От монастыря выезжаем к глубокому Пивскому каньону. Когда-то здесь в самом низу текла маленькая, но быстрая горная речка Пива. В 20 веке ущелье перегородили огромной плотиной, и в нём образовалось озеро, зажатое с двух сторон горными хребтами.

Гномий серпантин

От озера дорога пойдёт наверх по практически отвесному склону. Частично путь уходит буквально внутрь горного массива. Все петли этого удивительного серпантина спрятаны в тоннелях. Проезжая по ним, не веришь, что это сделано руками человека. На ум приходят сказки о жителях горных подземелий. По дороге нам встретятся смотровые площадки, где можно сделать незабываемые фотографии.

Перевал Седло

Из страны гномов мы попадём в страну эльфов с горным разнотравьем, огромными серыми валунами и могучими пиками. Среди них полосатый Пруташ, как будто и в самом деле сделанный из прутьев, двуглавое Седло, одинокий Стог и много других. Здесь можно запросто встретить лису, зайца, горную серну.

Канатная дорога

От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук. С одной стороны увидим плоскогорье с голубыми озёрами — горными глазами. С другой стороны нам покажется сердце Дурмитора — хребет с пиками Зубцы, Медведь и, конечно же, Боботов Кук — высшая точка Черногории. По вашему желанию поднимемся на самую вершину Савина Кука, чтобы увидеть знаменитое Чёрное озеро и небольшое Змеиное. Подъём займёт 15–20 минут.

Жабляк

В небольшом городке Жабляк мы передохнём и пообедаем в одном из ресторанов. Вы сможете попробовать национальные блюда северной Черногории, например, варёную козлятину, кукурузно-сырную кашу качамак, дурмиторскую форель.

Каньон Тары

Дорога опять уведёт нас в горы. Стройные еловые леса сменятся карликовыми альпийскими соснами, не выше человеческого роста, и можжевеловыми кустами. Мы окажемся на краю каньона Тары — самого глубокого в Черногории. Здесь также есть несколько смотровых площадок, где можно сделать красивейшие фотографии.

Каньон Сушицы и Сушичко озеро

Чтобы завершить круг по Дурмитору, посетим ещё один глубокий каньон. На его дне бьёт ключ чистейшей родниковой воды, а среди скал притаилось скрытое от посторонних глаз Сушичко озеро. Оно полноводно только в начале лета, потом вода уходит под землю сквозь карстовую породу. Но и без воды это место прекрасно.

Организационные детали