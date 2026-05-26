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Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны

Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Эта небанальная экскурсия проведёт вас по самым живописным уголкам Черногории. Вы увидите Пивское озеро, прогуляетесь по серпантину, побываете в стране эльфов и горных пиков. Посетите Пивский монастырь, узнаете его историю
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и насладитесь видами на Которский залив.

Прокатитесь по канатной дороге на гору Савин Кук, откуда откроются захватывающие виды на плоскогорье и горные хребты. Завершите день в уютном городке Жабляк, попробовав национальные блюда. Не упустите шанс увидеть уникальные природные объекты и сделать незабываемые фотографии

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏞 Посещение исторических мест
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 🍽 Попробовать национальные блюда

Лучшее время для посещения

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июл
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Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время года природа Черногории раскрывается во всей красе, и погодные условия наиболее благоприятны для комфортного путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны

Что можно увидеть

  • Пивский монастырь
  • Пивское озеро
  • Гномий серпантин
  • Перевал Седло
  • Канатная дорога
  • Жабляк
  • Каньон Тары
  • Каньон Сушицы
  • Сушичко озеро

Описание экскурсии

Пивский монастырь

Дорога поведёт нас от побережья на самый север Черногории. По пути остановимся в фотогеничных местах с видами на Которский залив и Солёное озеро. Вы услышите удивительную историю Пивского монастыря, возведённого в 16 веке в невероятных условиях турецкого завоевания Балкан. Побываем в самом монастыре, главный храм которого расписан старинными фресками.

Пивское озеро

От монастыря выезжаем к глубокому Пивскому каньону. Когда-то здесь в самом низу текла маленькая, но быстрая горная речка Пива. В 20 веке ущелье перегородили огромной плотиной, и в нём образовалось озеро, зажатое с двух сторон горными хребтами.

Гномий серпантин

От озера дорога пойдёт наверх по практически отвесному склону. Частично путь уходит буквально внутрь горного массива. Все петли этого удивительного серпантина спрятаны в тоннелях. Проезжая по ним, не веришь, что это сделано руками человека. На ум приходят сказки о жителях горных подземелий. По дороге нам встретятся смотровые площадки, где можно сделать незабываемые фотографии.

Перевал Седло

Из страны гномов мы попадём в страну эльфов с горным разнотравьем, огромными серыми валунами и могучими пиками. Среди них полосатый Пруташ, как будто и в самом деле сделанный из прутьев, двуглавое Седло, одинокий Стог и много других. Здесь можно запросто встретить лису, зайца, горную серну.

Канатная дорога

От перевала спускаемся на плоскогорье озера, откуда по канатной дороге забираемся на гору Савин Кук. С одной стороны увидим плоскогорье с голубыми озёрами — горными глазами. С другой стороны нам покажется сердце Дурмитора — хребет с пиками Зубцы, Медведь и, конечно же, Боботов Кук — высшая точка Черногории. По вашему желанию поднимемся на самую вершину Савина Кука, чтобы увидеть знаменитое Чёрное озеро и небольшое Змеиное. Подъём займёт 15–20 минут.

Жабляк

В небольшом городке Жабляк мы передохнём и пообедаем в одном из ресторанов. Вы сможете попробовать национальные блюда северной Черногории, например, варёную козлятину, кукурузно-сырную кашу качамак, дурмиторскую форель.

Каньон Тары

Дорога опять уведёт нас в горы. Стройные еловые леса сменятся карликовыми альпийскими соснами, не выше человеческого роста, и можжевеловыми кустами. Мы окажемся на краю каньона Тары — самого глубокого в Черногории. Здесь также есть несколько смотровых площадок, где можно сделать красивейшие фотографии.

Каньон Сушицы и Сушичко озеро

Чтобы завершить круг по Дурмитору, посетим ещё один глубокий каньон. На его дне бьёт ключ чистейшей родниковой воды, а среди скал притаилось скрытое от посторонних глаз Сушичко озеро. Оно полноводно только в начале лета, потом вода уходит под землю сквозь карстовую породу. Но и без воды это место прекрасно.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Qashqai
  • Дополнительные расходы: вход в национальный парк «Дурмитор» — €3/чел., подъём по канатной дороге — €8/чел., обед в ресторане
  • Заберу вас в любом месте ривьеры Херцег-Нови: от Игало до Рисана. Трансфер из другого места черногорского побережья оплачивается дополнительно. Подробности в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Херцеге-Нови
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
Алексей показал нам фантастические горы Дурмитора, Пивское озеро, национальный парк и пару секретных мест) Красота невероятная, всем советую посмотреть на эти места своими глазами Алексей опытный водитель, с ним не страшно ездить по горным узким дорогам
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И
Чудесная Черногория! Мы увидели много интересного, попробовали местную кухню. Спасибо Алексею за прекрасный день!
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Р
Все супер, рекомендую!
Все супер, рекомендую!
Все супер, рекомендую!
Все супер, рекомендую!
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