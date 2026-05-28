Старинный Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела и древний Котор
Невероятные рельефы, рыбацкие деревушки и огромные лайнеры — вот что отличает самый южный фьорд Европы. Вы отправитесь в миниатюрный Пераст, который выглядит как декорация для фильма. Я расскажу, как это место связано с гардемаринами и историей российского флота.
Потом на лодочке мы доберёмся до легендарного острова Госпа-од-Шкрпьела. Зайдём в самую необычную церковь Богоматери и вдохновимся благодатью.
Посетим Котор, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ради него в Боку заходят огромные круизные суда. Здесь хочется прикасаться к древним стенам и слушать их вибрации, потягивать кувану кафу (кофе из турки) на крохотной площади и рассматривать город с лестницы, ведущей к крепости Сан-Джованни.
Смотровые площадки
Не спеша проедем до смотровой площадки над Котором и полюбуемся панорамой залива. Поднимемся над Рисанской частью бухты и сверху снова увидим Пераст и его острова.
Организационные детали
Дополнительные расходы: лодка на остров Госпа-од-Шкрпьела в одну сторону — €5 за чел., вход на остров и в церковь — €5 за чел., обед — по желанию
Поездка проходит на автомобиле Toyota Yaris
Экскурсия может начинаться из других городов Черногории. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Херцеге-Нови
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 70 туристов
Ваше путешествие заслуживает глубины, которой нет в путеводителях. За годы в туризме я создала сотни маршрутов для тысяч гостей. Мне доверяют профессионалы: я сопровождала в экспедициях фотографа Ханса-Юргена Буркарда, писательницу читать дальшеуменьшить
Нору Бернстад и других известных гостей. Если мастера смыслов и кадра выбрали меня, значит, ваш отдых в надёжных руках.
Я знаю страну от тайных двориков Котора до укромных природных уголков и раскрываю её самобытный характер без поверхностных штампов. Беру на себя организационные заботы: помогу найти лучший ракурс для фото, забронирую столик в аутентичном ресторане, подберу частный катер или семейную винодельню.
Тонко чувствую настроение гостей — могу быть вдохновителем ярких открытий или стать ненавязчивым проводником, если захочется тишины и созерцания. От спокойного отдыха до драйва и экстрима — маршрут выстраивается под ваш запрос. Давайте восхищаться Черногорией в вашем ритме!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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A
Anna
Индивидуальная экскурсия была великолепна. Ирина очень интересно и информативно рассказывала, отвечала на все интересующие нас вопросы относительно страны, культуры, быта. Экскурсия была подстроена под наш темп, это очень приятно, без спешки и суеты гулять и останавливаться в местах, которые хочется рассмотреть точнее. Очень рекомендую данную экскурсию.
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О
Ольга
Ирина оказалась самым лучшим гидом на нашем маршруте! Интересный рассказчик, она показала нам не только Котор и Пераст, но и соседний с Перастом городок. Затем мы с высоты полюбовались на читать дальшеуменьшить
залив, где стоял у причала наш круизный лайнер, после чего заехали высоко в горы по серпантину, где насладились великолепным видом на залив и аэропорт Тиват, и Ирина показала нам военный бастион. Узнали много нового и из истории, и о местных жителях, традициях. Никакие природные катаклизмы в виде дождя и сильного ветра в первой половине дня не смогли испортить нам впечатление от великолепной экскурсии! Спасибо Ирине!
Ирина
Ответ организатора:
Олечка, отвечаю вам с задержкой - между экскурсиями готовлю еще несколько интересных маршрутов и надо все самой опробовать дотошно. И читать дальшеуменьшить
гостей много, это супер! Спасибо вам за непринужденную атмосферу во время тура! Как старые знакомые встретились)). И спасибо за ваши истории. Переживала за вашу подругу, оставшуюся в Венеции. Хорошо, что продолжение путешествия прошло прекрасно. Мир прекрасен!
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Д
Дарья
Побывали на экскурсии по живописным Перасту и Котору. Ирина прекрасный, внимательный к деталям рассказчик и очень приятный человек, время с которым пролетело незаметно. Мы посетили улочки, которые бы сами ни за читать дальшеуменьшить
что не нашли и сплавали на Риф - по-своему уникальное место. Завершили маршрут нетуристическими смотровыми площадками в горах. Хочется поблагодарить Ирину за такой интересный день и рекомендации, которые очень помогли нам в планировании остатка отпуска. У нас остались незабываемые впечатления!
Ирина
Ответ организатора:
Девочки, это день с вами был для меня каким-то… нежным. Искренне. Ваша молодость, красота, ваш безупречный вкус и трогательные отношения с этим миром сделали его таким. И я вместе с вами наслаждалась происходящим и окружающим. Оставайтесь такими всегда! Обнимаю!
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Ю
Юлия
Прекрасный гид и очень интересная экскурсия! Ирина знает и любит Черногорию, вдохновляет на исследование и более глубокое знакомство с этой красивой разнообразной страной. Спасибо! Однозначно рекомендую
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Галина
Экскурсия - огонь! Очень рады что выбрали экскурсию у Ирины. Замечательный человек, профессиональный гид, хороший водитель. Много показала и рассказала. Если ещё приедем в Черногорию, то обязательно закажем ещё экскурсии у Ирины. Огромное ей спасибо.
Ирина
Ответ организатора:
Галя, спасибо за высокую оценку! Вы тоже были гости - огонь! Мне кажется, мы здорово вместе зажгли)). День сложился наилучшим образом. Приезжайте!
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Г
Галина
Благодарим Ирину,за экскурсию по Котору и Перасту. Было всё интересно и организованно с самого начала и до конца экскурсии. Она интересный рассказчик с глубокими знаниями истории Черногории Однозначно рекомендуем ее экскурсии
Ирина
Ответ организатора:
Галины Васильевны! Я вас никогда не забуду! Это же надо - 2 Галины Васильевны на одной экскурсии!)) И обе классные, душевные!
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