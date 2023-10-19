Боко-Которская бухта на ладошке

Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы

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Черногория — это колоритные, почти игрушечные прибрежные города, лабиринты старинных улочек, древние соборы и палаццо венецианской знати.

Вы прогуляетесь по Перасту, Котору и Негушам, по серпантину доберётесь до горы Ловчен, откуда открываются захватывающие виды.

Вы увидите весь Боко-Которский залив — кажется, только руку протянуть — и он окажется у вас на ладошке!
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
Боко-Которская бухта на ладошке
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Описание

Что вас ожидает

Старинный Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела и древний Котор

Невероятные рельефы, рыбацкие деревушки и огромные лайнеры — вот что отличает самый южный фьорд Европы. Вы отправитесь в миниатюрный Пераст, который выглядит как декорация для фильма. Я расскажу, как это место связано с гардемаринами и российской историей.

Потом на лодочке мы доберёмся до легендарного острова Госпа-од-Шкрпьела. Зайдём в церковь Божьей матери и вдохновимся благодатью.

Посетим Котор — популярное туристическое место, сохранившее самобытный характер. Здесь хочется прикасаться к древним стенам и слушать их вибрации, потягивать кувану кафу (кофе из турки) на крохотной площади и рассматривать город с лестницы, ведущей к крепости Сан-Джованни.

Гора Ловчин и королевские Негуши

Не спеша проедем по серпантину на гору Ловчин. Будем останавливаться на смотровых площадках и любоваться панорамой фьорда. Старинное поселение Негуши — родина королевского рода Петровичей — встретит нас в конце серпантина. Вы отдохнёте за обедом со знаменитым деликатесным пршутом из здешних сушар.

Сама гора — священное место для каждого черногорца. На самой её макушке находится величественный мавзолей самого знаменитого из Негушей Петра II Петровича, куда мы и зайдём. И поднимемся на смотровую, с которой отлично видна вся бухта.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в мавзолей — €8,70/чел., лодка на остров Госпа-од-Шкрпьела в одну сторону — €5/чел., обед — по желанию
  • Поездка проходит на комфортабельном Nissan Qashqai
  • Экскурсия может начинаться из других городов Черногории. Детали уточняйте в переписке.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
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