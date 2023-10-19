Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
Вы прогуляетесь по Перасту, Котору и Негушам, по серпантину доберётесь до горы Ловчен, откуда открываются захватывающие виды.
Вы увидите весь Боко-Которский залив — кажется, только руку протянуть — и он окажется у вас на ладошке!
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Описание
Что вас ожидает
Старинный Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела и древний Котор
Невероятные рельефы, рыбацкие деревушки и огромные лайнеры — вот что отличает самый южный фьорд Европы. Вы отправитесь в миниатюрный Пераст, который выглядит как декорация для фильма. Я расскажу, как это место связано с гардемаринами и российской историей.
Потом на лодочке мы доберёмся до легендарного острова Госпа-од-Шкрпьела. Зайдём в церковь Божьей матери и вдохновимся благодатью.
Посетим Котор — популярное туристическое место, сохранившее самобытный характер. Здесь хочется прикасаться к древним стенам и слушать их вибрации, потягивать кувану кафу (кофе из турки) на крохотной площади и рассматривать город с лестницы, ведущей к крепости Сан-Джованни.
Гора Ловчин и королевские Негуши
Не спеша проедем по серпантину на гору Ловчин. Будем останавливаться на смотровых площадках и любоваться панорамой фьорда. Старинное поселение Негуши — родина королевского рода Петровичей — встретит нас в конце серпантина. Вы отдохнёте за обедом со знаменитым деликатесным пршутом из здешних сушар.
Сама гора — священное место для каждого черногорца. На самой её макушке находится величественный мавзолей самого знаменитого из Негушей Петра II Петровича, куда мы и зайдём. И поднимемся на смотровую, с которой отлично видна вся бухта.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в мавзолей — €8,70/чел., лодка на остров Госпа-од-Шкрпьела в одну сторону — €5/чел., обед — по желанию
- Поездка проходит на комфортабельном Nissan Qashqai
- Экскурсия может начинаться из других городов Черногории. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.