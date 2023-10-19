Черногория — это колоритные, почти игрушечные прибрежные города, лабиринты старинных улочек, древние соборы и палаццо венецианской знати. Вы прогуляетесь по Перасту, Котору и Негушам, по серпантину доберётесь до горы Ловчен, откуда открываются захватывающие виды. Вы увидите весь Боко-Которский залив — кажется, только руку протянуть — и он окажется у вас на ладошке!

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Описание

Что вас ожидает

Старинный Пераст, остров Госпа-од-Шкрпьела и древний Котор

Невероятные рельефы, рыбацкие деревушки и огромные лайнеры — вот что отличает самый южный фьорд Европы. Вы отправитесь в миниатюрный Пераст, который выглядит как декорация для фильма. Я расскажу, как это место связано с гардемаринами и российской историей.

Потом на лодочке мы доберёмся до легендарного острова Госпа-од-Шкрпьела. Зайдём в церковь Божьей матери и вдохновимся благодатью.

Посетим Котор — популярное туристическое место, сохранившее самобытный характер. Здесь хочется прикасаться к древним стенам и слушать их вибрации, потягивать кувану кафу (кофе из турки) на крохотной площади и рассматривать город с лестницы, ведущей к крепости Сан-Джованни.

Гора Ловчин и королевские Негуши

Не спеша проедем по серпантину на гору Ловчин. Будем останавливаться на смотровых площадках и любоваться панорамой фьорда. Старинное поселение Негуши — родина королевского рода Петровичей — встретит нас в конце серпантина. Вы отдохнёте за обедом со знаменитым деликатесным пршутом из здешних сушар.

Сама гора — священное место для каждого черногорца. На самой её макушке находится величественный мавзолей самого знаменитого из Негушей Петра II Петровича, куда мы и зайдём. И поднимемся на смотровую, с которой отлично видна вся бухта.

Организационные детали