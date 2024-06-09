Вы увидите старую Черногорию и проследите путь династии правителей Пэтровичей. Во дворце Петра Негоша выясните, чем занимались он и его предшественники до того, как стать королями. В Музее денег разберётесь, как производят монеты, и рассмотрите деньги-чешуйки. А ещё я расскажу, где находится самая большая бильярдная на Балканах.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Херцеге-Нови

Ксения Ваш гид в Херцеге-Нови

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы исследуете дворцы Негоша и короля Николы, изучите дипломатические отношения маленькой Черногории с большими странами и узнаете, каким был раньше социальный лифт.

Выясните, сколько всё-таки столиц в Черногории, и разберётесь в религиозной истории страны.

Дополните духовную пищу пищей обычной — посетите производство сыра и пршута и по желанию продегустируете их.

Побываете в здании бывшего Центробанка, внутри которого сегодня располагается Музей денег. Увидите деньги-чешуйки и ручной калькулятор, а ещё узнаете, как выглядит купюра достоинством в миллион.

Организационные детали