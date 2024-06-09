Вы увидите старую Черногорию и проследите путь династии правителей Пэтровичей.
Во дворце Петра Негоша выясните, чем занимались он и его предшественники до того, как стать королями. В Музее денег разберётесь, как производят монеты, и рассмотрите деньги-чешуйки. А ещё я расскажу, где находится самая большая бильярдная на Балканах.
Во дворце Петра Негоша выясните, чем занимались он и его предшественники до того, как стать королями. В Музее денег разберётесь, как производят монеты, и рассмотрите деньги-чешуйки. А ещё я расскажу, где находится самая большая бильярдная на Балканах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы исследуете дворцы Негоша и короля Николы, изучите дипломатические отношения маленькой Черногории с большими странами и узнаете, каким был раньше социальный лифт.
Выясните, сколько всё-таки столиц в Черногории, и разберётесь в религиозной истории страны.
Дополните духовную пищу пищей обычной — посетите производство сыра и пршута и по желанию продегустируете их.
Побываете в здании бывшего Центробанка, внутри которого сегодня располагается Музей денег. Увидите деньги-чешуйки и ручной калькулятор, а ещё узнаете, как выглядит купюра достоинством в миллион.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — €4/чел., дегустация сыра и пршута — €10–15/чел.
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Touran или аналогичном по комфортабельности
- Мы встретим вас в Херцег-Нови, в другом городе — за доплату. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Херцеге-Нови
Приветствую вас в Черногории! Я — гид и организатор прогулок, экскурсий и экспедиций по этой прекрасной стране. Обычно местные гиды пишут, сколько времени они живут в стране, а я, можноЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Херцега-Нови
Похожие экскурсии из Херцега-Нови
Индивидуальная
4 часа
Романтичный Херцег-Нови
Рассмотреть красоту Черногории с прекрасного ракурса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Боко-Которская бухта на ладошке
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть панораму бухты со священной горы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Погулять по загадочному Котору и подняться на одну из самых высоких точек Черногории
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 4 чел.