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Экскурсии в Херцеге-Нови

Найдено 11 экскурсий в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €85, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тайны Херцег-Нови
Пешая
1.5 часа
-
15%
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €85€100 за всё до 4 чел.
Три самых красивых города Черногории за одну экскурсию
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Три самых красивых города Черногории за одну экскурсию
Прогуляться по старым городам и полюбоваться улочками в Рисане, Перасте и Которе
Начало: В любом городе Черногории
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 2 чел.
Морская прогулка по Боке Которской
3 часа
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Морская прогулка по Боке Которской
Отправиться на морскую прогулку по Которскому заливу и посетить остров Богородицы
Начало: В порту города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €405€450 за всё до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
Зелёный и уединённый Херцег-Нови привлекает художников и писателей. Узнайте его историю, посетите средневековые крепости и насладитесь природными видами
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Котор, Пераст и бухта на ладошке (из Херцег-Нови)
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор, Пераст и бухта на ладошке (из Херцег-Нови)
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть лучшие панорамы залива
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от €230 за всё до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €550 за всё до 4 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
1.5 часа
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Погрузитесь в историю на вилле Иосипа Броз Тито в Игало. Исследуйте архитектуру, интерьеры и узнайте о жизни президента Югославии
10 авг в 18:00
12 авг в 18:00
от €126€140 за всё до 10 чел.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 3 чел.
Монтенегро: самое интересное в Черногории
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтенегро: самое интересное в Черногории
Пройти по пути династии правителей Черногории и увидеть всё самое интересное
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от €595 за всё до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
20 авг в 16:30
22 авг в 09:30
от €280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Три самых красивых города Черногории за одну экскурсию
Экскурсия прошла замечательно, тёплая встреча, много интересных фактов, очень познавательно!
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Елена
Тайны Херцег-Нови
Очень хорошее впечатление, Ксения настоятельно рекомендовала нам начать экскурсию пораньше- и спасибо ей за это, потому что мы гуляли по
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еще не проснувшемуся старому городу где нет толп туристов спешащих на пляж, из за этого адекватное впечатление, отлично подана информация, в легкой форме беседы, с юмором, конечно чувствуется что гид знает историю страны, города намного глубже и богаче, потому как на все вопросы есть ответы, так что стало понятно что можно брать экскурсии у нее и по другим местам. сыну 15 лет понравилось что непринужденно подается информация и тем не менее он много что запомнил. город стал живым после нашей встречи, мы еще потом сами погуляли, сходили в крепость, и даже успели выпить кофе на пустынной площади перед церковью Архангела Михаила. вся экскурсия была очень продуманной по маршруту, даже с учетом теневых сторон(темп на улице была 29), что важно. спасибо Ксения, обязательно возьмем у вас еще что нибудь. Рекомендую!

Очень хорошее впечатление, Ксения настоятельно рекомендовала нам начать экскурсию пораньше- и спасибо ей за это, потому
Очень хорошее впечатление, Ксения настоятельно рекомендовала нам начать экскурсию пораньше- и спасибо ей за это, потому
Очень хорошее впечатление, Ксения настоятельно рекомендовала нам начать экскурсию пораньше- и спасибо ей за это, потому
Очень хорошее впечатление, Ксения настоятельно рекомендовала нам начать экскурсию пораньше- и спасибо ей за это, потому
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И
Морская прогулка по Боке Которской
Прекрасная прогулка на катере по заливу. Голубая пещера - это очень необычно и красиво.
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И
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Чудесная Черногория! Мы увидели много интересного, попробовали местную кухню. Спасибо Алексею за прекрасный день!
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И
Романтичный Херцег-Нови
Очень интересная экскурсия. Много фантастических видов залива. Интересная история города и окрестностей. Спасибо большое
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А
Тайны Херцег-Нови
Информативная, увлекательная и живая история о Херцег-Нови - это то, что ожидает вас на данной экскурсии. Мы с мамой очень довольны выбором и получили массу удовольствия!
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В
Тайны Херцег-Нови
Нам очень понравилась экскурсия, которую проводила нам Ксения! Человек профессионал своего дела, приятный рассказчик, разбирается в истории и архитектуре. Даже дети были в восторге!
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С
Тайны Херцег-Нови
Очень интересная экскурсия с Ксенией. Неспешная прогулка, которая помогает увидеть то, что обычно не замечаешь, и узнать много новых деталей о стране и городе
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Анна
Тайны Херцег-Нови
Провели чудесный вечер с Ксенией прогуливаясь по странному городу Херцег Нови. Получили новые знания, подача информации просто выше всяких похвал.
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Сразу же был найдет контакт с подростком, дочь 11 лет слушала и даже задавала вопросы. Видно, что Ксения любит ХН и его историю. От всей души рекомендую Ксению для прогулки-знакомства с ХН.

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Ю
Котор, Пераст и бухта на ладошке (из Херцег-Нови)
Прекрасный гид и очень интересная экскурсия! Ирина знает и любит Черногорию, вдохновляет на исследование и более глубокое знакомство с этой красивой разнообразной страной. Спасибо! Однозначно рекомендую
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Всего 86 отзывов в Херцеге-Нови

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Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови

Самые популярные экскурсии в Херцеге-Нови
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Тайны Херцег-Нови;
  2. Три самых красивых города Черногории за одну экскурсию;
  3. Морская прогулка по Боке Которской;
  4. Романтичный Херцег-Нови;
  5. Котор, Пераст и бухта на ладошке (из Херцег-Нови).
Что посмотреть в Херцеге-Нови
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Дурмитор;
  2. Пивское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в августе 2026
Сейчас в Херцеге-Нови можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 85 до 595 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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