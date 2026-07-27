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еще не проснувшемуся старому городу где нет толп туристов спешащих на пляж, из за этого адекватное впечатление, отлично подана информация, в легкой форме беседы, с юмором, конечно чувствуется что гид знает историю страны, города намного глубже и богаче, потому как на все вопросы есть ответы, так что стало понятно что можно брать экскурсии у нее и по другим местам. сыну 15 лет понравилось что непринужденно подается информация и тем не менее он много что запомнил. город стал живым после нашей встречи, мы еще потом сами погуляли, сходили в крепость, и даже успели выпить кофе на пустынной площади перед церковью Архангела Михаила. вся экскурсия была очень продуманной по маршруту, даже с учетом теневых сторон(темп на улице была 29), что важно. спасибо Ксения, обязательно возьмем у вас еще что нибудь. Рекомендую!