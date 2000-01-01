Все экскурсии в Херцег-Нови
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Херцег-Нови – доступно 14 экскурсий на 2021 год, цены от €70. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Херцег-Нови почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Черногории на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
€185
за 1-5 чел.
ежедневно
Индивидуальный тур
8ч
€120
за 1-4 чел.
Албания. Шкодер и Розафа
На нашей однодневной экскурсии в Албанию мы посетим город Шкодер
Каждый день. Время отправления 07:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
7ч
€70
за 1-4 чел.
Шоппинг в Подгорице
Красоту пейзажей города дополняют реки Морача и Рибница
Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
13ч
€175
за 1-4 чел.
Албания
Албания - нераскрытая жемчужина туристической Европы, страна длинных пустынных пляжей, древних античных...
Каждый день. Время отправления 06:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
13ч
€240
за 1-4 чел.
Мостар и водопады Кравице
На берегу реки Неретвы, в могучих объятиях гор Прень, Вележ и Чабулье стоит удивительный город Мостар,...
Каждый день. Время отправления 06:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
9ч
€180
за 1-4 чел.
Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
6ч
€70
за 1-4 чел.
Путешествие к центру Земли
Предлагаем Вам соприкоснуться с удивительными красотами карстовых образований и погрузиться в уникальную...
Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
6ч
€90
за 1-4 чел.
Река Црноевича и Скадарское озеро
Выезжаем из Будвы, в сторону Цетинье, поднимаемся по горному серпантину и через 20 минут подъезжаем к...
Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
7ч
€90
за 1-4 чел.
Цетинье и Ловчен
Вам предоставится уникальная возможность посетить символ города Цетинье - Цетиньский монастырь
Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
8ч
€80
за 1-4 чел.
Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
Экскурсия к одной из главных святынь Черногории, объекту массового паломничества верующих разных конфессий...
Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
5ч
€75
за 1-4 чел.
Форты Австро-Венгерской империи
В Черногории сохранилось много различных старых крепостей, оборонительных сооружений и фортов
Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
9ч
€80
за 1-4 чел.
Котор - Пераст
Уникальная экскурсия, маршрут которой проходит по самым интересным местам Черногории
Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
12ч
€150
за 1-4 чел.
Каньоны Черногории
В начале экскурсии мы движемся на север страны вдоль побережья, по дороге любуясь красотами острова Святого...
Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Индивидуальная экскурсия
12ч
€220
за 1-4 чел.
Гранд каньоны
Это уникальная экскурсия которая покажет Вам самые интересные места парка Дурмитор
Каждый день. Время отправления 06:30 +\- 1 час по желанию туристов