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15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €85
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Три самых красивых города Черногории за одну экскурсию
Прогуляться по старым городам и полюбоваться улочками в Рисане, Перасте и Которе
Начало: В любом городе Черногории
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 2 чел.
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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Морская прогулка по Боке Которской
Отправиться на морскую прогулку по Которскому заливу и посетить остров Богородицы
Начало: В порту города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €405
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
Зелёный и уединённый Херцег-Нови привлекает художников и писателей. Узнайте его историю, посетите средневековые крепости и насладитесь природными видами
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Котор, Пераст и бухта на ладошке (из Херцег-Нови)
Побывать в сказочных черногорских городках и увидеть лучшие панорамы залива
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €550 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на виллу Иосипа Броз Тито
Погрузитесь в историю на вилле Иосипа Броз Тито в Игало. Исследуйте архитектуру, интерьеры и узнайте о жизни президента Югославии
10 авг в 18:00
12 авг в 18:00
от €126
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Мне сверху видно всё»: Черногория с высоты + прогулка по Котору
Прокатитесь на канатной дороге и насладитесь панорамой Черногории с высоты. Продолжите прогулку по средневековому Котору, узнав его тайны и легенды
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтенегро: самое интересное в Черногории
Пройти по пути династии правителей Черногории и увидеть всё самое интересное
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от €595 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
20 авг в 16:30
22 авг в 09:30
от €280 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Экскурсия прошла замечательно, тёплая встреча, много интересных фактов, очень познавательно!
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Очень хорошее впечатление, Ксения настоятельно рекомендовала нам начать экскурсию пораньше- и спасибо ей за это, потому что мы гуляли по
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И
Прекрасная прогулка на катере по заливу. Голубая пещера - это очень необычно и красиво.
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И
Чудесная Черногория! Мы увидели много интересного, попробовали местную кухню. Спасибо Алексею за прекрасный день!
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И
Очень интересная экскурсия. Много фантастических видов залива. Интересная история города и окрестностей. Спасибо большое
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А
Информативная, увлекательная и живая история о Херцег-Нови - это то, что ожидает вас на данной экскурсии. Мы с мамой очень довольны выбором и получили массу удовольствия!
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В
Нам очень понравилась экскурсия, которую проводила нам Ксения! Человек профессионал своего дела, приятный рассказчик, разбирается в истории и архитектуре. Даже дети были в восторге!
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С
Очень интересная экскурсия с Ксенией. Неспешная прогулка, которая помогает увидеть то, что обычно не замечаешь, и узнать много новых деталей о стране и городе
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Провели чудесный вечер с Ксенией прогуливаясь по странному городу Херцег Нови. Получили новые знания, подача информации просто выше всяких похвал.
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Ю
Прекрасный гид и очень интересная экскурсия! Ирина знает и любит Черногорию, вдохновляет на исследование и более глубокое знакомство с этой красивой разнообразной страной. Спасибо! Однозначно рекомендую
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Всего 86 отзывов в Херцеге-Нови
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Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови
Самые популярные экскурсии в Херцеге-Нови
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Что посмотреть в Херцеге-Нови
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в августе 2026
Сейчас в Херцеге-Нови можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 85 до 595 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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