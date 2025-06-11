читать дальше

увлекательную прогулку на яхте). Спасибо всем, кто в отзывах ранее достаточно подробно описал впечатления от прогулки на яхте с Андреем. Могу добавить, что все предложенные Андреем локации, темп движения, рассказы о Черногории были очень комфортные, познавательные и в Релакс формате. Через пол часа после знакомства уже было ощущение, что давно друг друга знаем, что безусловно говорит о расположенности Андрея к созданию такой комфортной атмосферы на яхте. Сама яхта комфортная, достаточно свежая и ухоженная. Особо отмечу остановку на акваферме, где нам приготовили рыбу, привезли свежих устриц и мидий. Это конечно не новинка, но в очередной раз убеждаюсь, что вкус морепродуктов на яхте становится значительно более интересным, особенно с бокалом игристого вина (кстати Андрей в качестве комплимента одну бутылочку от себя ставит на стол).

100% рекомендую один день в этой замечательной стране посвятить морской прогулке, и сделать это с хорошими впечатлениями на весь отпуск Андрей точно поможет! Если привезли с собой ласты и маски, берите, будет точно интересно понырять. Рыбы особо нет, но чистота воды фантастическая!