Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€75
€100 за всё до 6 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся11 июня 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуДата посещения: 10 июня 2025Прекрасная прогулка, море впечатлений, вежливый и внимательный капитан. Обед возле устричной фермы, купание в заливе - все выше всяких похвал. Ребенок и родители в восторге! Очень рекомендую!
- ЕЕлена24 сентября 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуШикарная парусная яхта со всем необходимым для прогулки, капитан яхты Андрей очень интересный человек и знающий свое дело шкипер!!! Наше
- EEvgeny24 сентября 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуПрогулка получилась замечательная! С нами были пожилые родители, однако никаких неудобств никто не испытывал. Андрей тактичный интеллигентный человек, ответил на
- ЕЕкатерина5 сентября 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуПрогулка на яхте прошла просто великолепно! Нас ждали потрясающие виды и даже возможность походить под парусом — это особенные впечатления.
- ААнастасия27 августа 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуПрекрасная морская прогулка, всем очень довольны, все наши ожидания более чем оправдались! Яхта оборудована всем необходимым, капитан Андрей угостил бутылочкой
- ООльга26 августа 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуОтличная прогулка по Бока-Которскому заливу, мы с детьми получили огромное удовольствие! Андрей запасся фруктами и вином, но особенно порадовал нас
- ААндрей18 августа 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуПровели незабываемую полудневную прогулку на яхте по Которской бухте, и всё было просто великолепно! Капитан Андрей — настоящий профессионал и
- ККарина11 августа 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуАндрей, спасибо большое за прекрасный день на яхте. Все прошло великолепно!
Андрей прислушивается к пожеланиям, является отличным собеседником, очень внимательным и тактичным.
Очень рекомендую
- ВВиктор6 августа 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуВ очередной раз убеждаюсь, что отзывы реальных пользователей Трипстер - это отличный ориентир для выбора экскурсии (если можно так назвать
- ААнатолий26 июля 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуПрогулка на яхте, отличное времяпрепровождение, никаких экскурсий, наслаждайся видами, обедай, выпивай и купайся… когда надоело лежание на пляже - выбирай этот формат!
- ввиктор19 июля 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуВсе прошло великолепно! Прошли под парусами! Яхта в отличном состочнии, идеальная чистота, приветсвенное шампанское и фрукты от капитана, приятное и
- ММарина15 июля 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуАндрей - очень приятный человек и капитан. Наш парусник был чистый, уютный и оборудованный всем необходимым. Нам были предоставлены фрукты
- ООльга11 июля 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуНакануне поездки мы созвонились и Андрей скорректировал маршрут под наши пожелания. Яхта отличная, с парусами тоже поплавали. Дети постояли «у руля». Поездка была комфортной, приятной и познавательной. Спасибо!
- ДДарья6 июля 2025Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливуЭто был один из самых ярких моментов нашего отдыха, который превзошел все ожидания! Экскурсия на яхте подарила море положительных эмоций,
