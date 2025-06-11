Мои заказы

Романтические экскурсии по Херцегу-Нови

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Котор, Пераст и бухта на ладошке
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боко-Которская бухта на ладошке: Пераст, Котор, Негуши и Ловчен
Черногория - это колоритные города, старинные улочки и древние соборы. Прогуляйтесь по Перасту, Котору и Негушам, доберитесь до горы Ловчен и насладитесь видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
Пираты и аристократы: путешествие по воде из Херцег-Нови
На лодке
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое кольцо Дурмитора - удивительной горной страны
Погрузитесь в сказочный мир Черногории: Пивское озеро, каньоны, перевалы и горные вершины ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови
Пешая
1.5 часа
-
25%
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Херцег-Нови
Увидеть топовые и скрытые достопримечательности города с лицензированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€75€100 за всё до 6 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Херцег-Нови - самый молодой из старых городов Боко-Которской бухты
Прогулка по узким улочкам Херцег-Нови с рассказами о древних оборонительных сооружениях и тайных подземных ходах. Восхитительные виды гарантированы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    11 июня 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Дата посещения: 10 июня 2025
    Прекрасная прогулка, море впечатлений, вежливый и внимательный капитан. Обед возле устричной фермы, купание в заливе - все выше всяких похвал. Ребенок и родители в восторге! Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Шикарная парусная яхта со всем необходимым для прогулки, капитан яхты Андрей очень интересный человек и знающий свое дело шкипер!!! Наше
    читать дальше

    общение было позитивным интересным, познавательным, очень комфортным!!! Наш маршрут пролегал по боко - которской бухте и 2 мя паузами на плавание, с катанием на Сабе, с вкуснейшим обедом и встречей заката!!! Почувствовала себе счастливой!!! Спасибо Анрдрей!!! Всем рекомендую это было незабываемо!!!

  • E
    Evgeny
    24 сентября 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Прогулка получилась замечательная! С нами были пожилые родители, однако никаких неудобств никто не испытывал. Андрей тактичный интеллигентный человек, ответил на
    читать дальше

    все вопросы, поделился опытом. На борт заказал обед. Два раза купались в заливе благо вода была теплая. Желаем процветания!!! Евгений, Ангелина, Сергей и Евгения.

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Прогулка на яхте прошла просто великолепно! Нас ждали потрясающие виды и даже возможность походить под парусом — это особенные впечатления.
    читать дальше

    На обед заказали свежие морепродукты прямо с фермы — невероятно вкусно. Отдельное спасибо Андрею за внимание и заботу: угощение фруктами и просекко стало приятным сюрпризом. Это был по-настоящему атмосферный день в море, за который хочется выразить огромную благодарность!

  • А
    Анастасия
    27 августа 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Прекрасная морская прогулка, всем очень довольны, все наши ожидания более чем оправдались! Яхта оборудована всем необходимым, капитан Андрей угостил бутылочкой
    читать дальше

    просекко и фруктами; а в течение прогулки предложил пообедать на устричной ферме, где были очень вкусные и свежие устрицы, мидии и рыбка - все это доставляют на лодочке прямо нам на яхту. Накупались, насмотрелись прекрасных видов Боко-котороского залива и даже успели немного вздремнуть под шум волн на удобном матрасе на носу яхты)
    Андрею большая благодарность за такой замечательный день в море!!

  • О
    Ольга
    26 августа 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Отличная прогулка по Бока-Которскому заливу, мы с детьми получили огромное удовольствие! Андрей запасся фруктами и вином, но особенно порадовал нас
    читать дальше

    вкуснейший обед на борту, который Андрей заранее заказал для нас на устричной ферме. Еду доставили прямо на борт!
    Андрей - замечательный рассказчик, нашли много интересных тем для беседы, Андрей поделился полезными контактами в Черногории и дал нам купон на 15% скидку на ужин в шикарном ресторане в марине Херцог-Нови.

  • А
    Андрей
    18 августа 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Провели незабываемую полудневную прогулку на яхте по Которской бухте, и всё было просто великолепно! Капитан Андрей — настоящий профессионал и
    читать дальше

    приятный собеседник. Время пролетело незаметно благодаря интересным разговорам и отличной обстановке на борту. Дети были в восторге от остановок для купания, а обед на рыбной ферме оказался вкусным и атмосферным. Особенно приятно было получить в подарок бутылку отличного просекко от капитана. Определённо рекомендуем эту прогулку всем, кто хочет исследовать Которскую бухту с воды и насладиться комфортом, природой и гостеприимством!

  • К
    Карина
    11 августа 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Андрей, спасибо большое за прекрасный день на яхте. Все прошло великолепно!

    Андрей прислушивается к пожеланиям, является отличным собеседником, очень внимательным и тактичным.

    Очень рекомендую
  • В
    Виктор
    6 августа 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    В очередной раз убеждаюсь, что отзывы реальных пользователей Трипстер - это отличный ориентир для выбора экскурсии (если можно так назвать
    читать дальше

    увлекательную прогулку на яхте). Спасибо всем, кто в отзывах ранее достаточно подробно описал впечатления от прогулки на яхте с Андреем. Могу добавить, что все предложенные Андреем локации, темп движения, рассказы о Черногории были очень комфортные, познавательные и в Релакс формате. Через пол часа после знакомства уже было ощущение, что давно друг друга знаем, что безусловно говорит о расположенности Андрея к созданию такой комфортной атмосферы на яхте. Сама яхта комфортная, достаточно свежая и ухоженная. Особо отмечу остановку на акваферме, где нам приготовили рыбу, привезли свежих устриц и мидий. Это конечно не новинка, но в очередной раз убеждаюсь, что вкус морепродуктов на яхте становится значительно более интересным, особенно с бокалом игристого вина (кстати Андрей в качестве комплимента одну бутылочку от себя ставит на стол).
    100% рекомендую один день в этой замечательной стране посвятить морской прогулке, и сделать это с хорошими впечатлениями на весь отпуск Андрей точно поможет! Если привезли с собой ласты и маски, берите, будет точно интересно понырять. Рыбы особо нет, но чистота воды фантастическая!

  • А
    Анатолий
    26 июля 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Прогулка на яхте, отличное времяпрепровождение, никаких экскурсий, наслаждайся видами, обедай, выпивай и купайся… когда надоело лежание на пляже - выбирай этот формат!
  • в
    виктор
    19 июля 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Все прошло великолепно! Прошли под парусами! Яхта в отличном состочнии, идеальная чистота, приветсвенное шампанское и фрукты от капитана, приятное и
    читать дальше

    ненавязчивое общение, великолепные виды(только с моря можно увидеть Боко-которскую бухту во всем великолепии), купание в таких прекрасных местах, обед (очень вкусно приготовленную еду нам доставили лодочкой прям на яхту с устричной фермы)-все это сделало наше маленькое путешествие с Андреем, самым ярким впечатлением от Черногории! Обязательно вернемся на его яхту!

  • М
    Марина
    15 июля 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Андрей - очень приятный человек и капитан. Наш парусник был чистый, уютный и оборудованный всем необходимым. Нам были предоставлены фрукты
    читать дальше

    и напитки. Мы сделали несколько остановок, чтобы искупаться, а затем лежали на палубе и загорали. Мы ели вкуснейшую рыбу с фермы, заказать которую нам помог Андрей.
    А о красоте Которского залива можно долго рассказывать. 6 часов пролетели незаметно.

  • О
    Ольга
    11 июля 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Накануне поездки мы созвонились и Андрей скорректировал маршрут под наши пожелания. Яхта отличная, с парусами тоже поплавали. Дети постояли «у руля». Поездка была комфортной, приятной и познавательной. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    6 июля 2025
    Прогулка под парусом по Боко-Которскому заливу
    Это был один из самых ярких моментов нашего отдыха, который превзошел все ожидания! Экскурсия на яхте подарила море положительных эмоций,
    читать дальше

    уникальные виды и ощущение настоящего отдыха и роскоши. Это стоит каждой потраченной копейки и идеально подходит для тех, кто хочет добавить в свой отпуск нотку приключения и особого шика. Выражаем большое спасибо Андрею, за прекрасное времяпровождение и приятные бонусы)))

