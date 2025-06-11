Индивидуальная водная прогулка на парусной яхте по Боко-Которскому заливу предлагает уникальную возможность увидеть Черногорию с нового ракурса.Начало путешествия в уютной марине Херцег-Нови, откуда можно полюбоваться на Котор и круизные лайнеры.

Возможна высадка на остров Богородицы и посещение Пераста с венецианской архитектурой. На борту доступны сапборд, каяк и другое оборудование для активного отдыха. Прогулка подходит для взрослых и детей от 5 лет, предусмотрены спасательные жилеты и инструктаж по безопасности

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Путешествие начнётся в уютной марине Херцег-Нови — отсюда мы отправимся исследовать Боко-Которский залив. С воды вы полюбуетесь на легендарный Котор и величественные круизные лайнеры.

Если захотите, заглянем в Пераст с архитектурой венецианской эпохи, где царит атмосфера старого города.

Можем высадиться на остров Богородицы на рифе или заказать обед с фермы прямо на борт — мы легко подстроим маршрут под ваш запрос.

На яхте есть сапборд, каяк, маски, трубки и надувной матрас — всё, чтобы ваш день на воде был по-настоящему ярким.

Организационные детали