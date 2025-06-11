Индивидуальная водная прогулка на парусной яхте по Боко-Которскому заливу предлагает уникальную возможность увидеть Черногорию с нового ракурса.
Начало путешествия в уютной марине Херцег-Нови, откуда можно полюбоваться на Котор и круизные лайнеры.
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный вид на Черногорию
- ⛵ Возможность управлять яхтой
- 🏝️ Посещение острова Богородицы
- 🏛️ Визит в Пераст
- 🛶 Доступ к сапборду и каяку
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Котор
- Пераст
- Остров Богородицы
Описание водной прогулки
Путешествие начнётся в уютной марине Херцег-Нови — отсюда мы отправимся исследовать Боко-Которский залив. С воды вы полюбуетесь на легендарный Котор и величественные круизные лайнеры.
Если захотите, заглянем в Пераст с архитектурой венецианской эпохи, где царит атмосфера старого города.
Можем высадиться на остров Богородицы на рифе или заказать обед с фермы прямо на борт — мы легко подстроим маршрут под ваш запрос.
На яхте есть сапборд, каяк, маски, трубки и надувной матрас — всё, чтобы ваш день на воде был по-настоящему ярким.
Организационные детали
- Допускаются взрослые и дети от 5 лет
- На борту есть спасательные жилеты. Перед отплытием я проведу для вас инструктаж по безопасности
- Вы можете взять с собой еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В марине Lazure
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Херцеге-Нови
Провёл экскурсии для 161 туриста
Меня зовут Андрей, я — опытный капитан, живу в Черногории. А ещё я профессиональный спортсмен по фридайвингу. Со мной интересно, за плечами разнообразные переходы и более 30 стран, которые я посетил.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
11 июн 2025
Прекрасная прогулка, море впечатлений, вежливый и внимательный капитан. Обед возле устричной фермы, купание в заливе - все выше всяких похвал. Ребенок и родители в восторге! Очень рекомендую!
Дата посещения: 10 июня 2025
Елена
24 сен 2025
Шикарная парусная яхта со всем необходимым для прогулки, капитан яхты Андрей очень интересный человек и знающий свое дело шкипер!!! Наше общение было позитивным интересным, познавательным, очень комфортным!!! Наш маршрут пролегал
E
Evgeny
24 сен 2025
Прогулка получилась замечательная! С нами были пожилые родители, однако никаких неудобств никто не испытывал. Андрей тактичный интеллигентный человек, ответил на все вопросы, поделился опытом. На борт заказал обед. Два раза купались в заливе благо вода была теплая. Желаем процветания!!! Евгений, Ангелина, Сергей и Евгения.
Е
Екатерина
5 сен 2025
Прогулка на яхте прошла просто великолепно! Нас ждали потрясающие виды и даже возможность походить под парусом — это особенные впечатления. На обед заказали свежие морепродукты прямо с фермы — невероятно вкусно. Отдельное спасибо Андрею за внимание и заботу: угощение фруктами и просекко стало приятным сюрпризом. Это был по-настоящему атмосферный день в море, за который хочется выразить огромную благодарность!
А
Анастасия
27 авг 2025
Прекрасная морская прогулка, всем очень довольны, все наши ожидания более чем оправдались! Яхта оборудована всем необходимым, капитан Андрей угостил бутылочкой просекко и фруктами; а в течение прогулки предложил пообедать на
О
Ольга
26 авг 2025
Отличная прогулка по Бока-Которскому заливу, мы с детьми получили огромное удовольствие! Андрей запасся фруктами и вином, но особенно порадовал нас вкуснейший обед на борту, который Андрей заранее заказал для нас
А
Андрей
18 авг 2025
Провели незабываемую полудневную прогулку на яхте по Которской бухте, и всё было просто великолепно! Капитан Андрей — настоящий профессионал и приятный собеседник. Время пролетело незаметно благодаря интересным разговорам и отличной
К
Карина
11 авг 2025
Андрей, спасибо большое за прекрасный день на яхте. Все прошло великолепно!
Андрей прислушивается к пожеланиям, является отличным собеседником, очень внимательным и тактичным.
Очень рекомендую
В
Виктор
6 авг 2025
В очередной раз убеждаюсь, что отзывы реальных пользователей Трипстер - это отличный ориентир для выбора экскурсии (если можно так назвать увлекательную прогулку на яхте). Спасибо всем, кто в отзывах ранее
Анатолий
26 июл 2025
Прогулка на яхте, отличное времяпрепровождение, никаких экскурсий, наслаждайся видами, обедай, выпивай и купайся… когда надоело лежание на пляже - выбирай этот формат!
виктор
19 июл 2025
Все прошло великолепно! Прошли под парусами! Яхта в отличном состочнии, идеальная чистота, приветсвенное шампанское и фрукты от капитана, приятное и ненавязчивое общение, великолепные виды(только с моря можно увидеть Боко-которскую бухту
М
Марина
15 июл 2025
Андрей - очень приятный человек и капитан. Наш парусник был чистый, уютный и оборудованный всем необходимым. Нам были предоставлены фрукты и напитки. Мы сделали несколько остановок, чтобы искупаться, а затем лежали на палубе и загорали. Мы ели вкуснейшую рыбу с фермы, заказать которую нам помог Андрей.
А о красоте Которского залива можно долго рассказывать. 6 часов пролетели незаметно.
О
Ольга
11 июл 2025
Накануне поездки мы созвонились и Андрей скорректировал маршрут под наши пожелания. Яхта отличная, с парусами тоже поплавали. Дети постояли «у руля». Поездка была комфортной, приятной и познавательной. Спасибо!
Д
Дарья
6 июл 2025
Это был один из самых ярких моментов нашего отдыха, который превзошел все ожидания! Экскурсия на яхте подарила море положительных эмоций, уникальные виды и ощущение настоящего отдыха и роскоши. Это стоит каждой потраченной копейки и идеально подходит для тех, кто хочет добавить в свой отпуск нотку приключения и особого шика. Выражаем большое спасибо Андрею, за прекрасное времяпровождение и приятные бонусы)))
