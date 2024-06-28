Экскурсии со скидкой в Херцеге-Нови до 24%

Найдено 4 экскурсии в категории «🔥 Скидки» в Херцеге-Нови на русском языке, цены от €53, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Историческая прогулка по Херцег-Нови
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: памятники, музеи и архитектура
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Завтра в 08:00
8 июля в 13:00
7053 за всё до 10 чел.
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
390312 за всё до 5 чел.
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Погрузитесь в историю Черногории, посетив дворцы Негоша и короля Николы, Музей денег и дегустацию сыра и пршута. Узнайте о правителях и их жизни
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
250213 за всё до 4 чел.
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    28 июня 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Великолепная экскурсия! Наша группа была разнообразна, от 7 до 60 лет и понравилось всем. Было очень интересно находить любопытные детали,
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    сохранившиеся с прошлых времен на старых домах, лестницах и тоннелях, которые мы бы никогда сами не заметили, но которые очень интересно иллюстрировали историю города. Очень рекомендую!

    Великолепная экскурсия! Наша группа была разнообразна, от 7 до 60 лет и понравилось всем. Было очень
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Очень понравилась экскурсия, которую, действительно, можно назвать прогулкой. Интересно, увлекательно, без нудной информации, а даже больше, как квест: мы искали
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    отголоски разных эпох в Херцег Нови и открывали город с другой стороны. С удовольствием сходила бы с Егором на другие экскурсии!

  • М
    Михаил
    17 июня 2024
    Историческая прогулка по Херцег-Нови
    Было очень интересно и познавательно. Понравилось! Спасибо, Егор!

Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «🔥 Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Херцеге-Нови
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Историческая прогулка по Херцег-Нови
  2. Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
  3. Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
  4. Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пивское озеро
  3. Дурмитор
Сколько стоит экскурсия по Херцегу-Нови в июле 2024
Сейчас в Херцеге-Нови в категории "🔥 Скидки" можно забронировать 4 экскурсии от 53 до 315 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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