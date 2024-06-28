читать дальше сохранившиеся с прошлых времен на старых домах, лестницах и тоннелях, которые мы бы никогда сами не заметили, но которые очень интересно иллюстрировали историю города. Очень рекомендую!

Великолепная экскурсия! Наша группа была разнообразна, от 7 до 60 лет и понравилось всем. Было очень интересно находить любопытные детали,