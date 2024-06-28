1 чел.
По популярности
скидка
24%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: памятники, музеи и архитектура
Узнайте, как Рудольф Каружич стал героем анекдотов, и почему ему поставили памятник. Прогуляйтесь по следам Австро-Венгрии в городском парке
Начало: В центре Херцег-Нови
Завтра в 08:00
8 июля в 13:00
70€53 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Пираты и аристократы: путешествие по воде и суше из Херцег-Нови
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Херцег-Нови. Морская прогулка и пешая экскурсия по Перасту откроют вам тайны пиратов и аристократов
Начало: В порту города
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
390€312 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Короли и деньги: в Негуши и Цетинье
Погрузитесь в историю Черногории, посетив дворцы Негоша и короля Николы, Музей денег и дегустацию сыра и пршута. Узнайте о правителях и их жизни
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
250€213 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Херцег-Нови - к сердцу северных гор
Индивидуальная экскурсия по Херцег-Нови: каньоны, горы и тайны Черногории. Погрузитесь в удивительный мир природы и истории
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий28 июня 2024Великолепная экскурсия! Наша группа была разнообразна, от 7 до 60 лет и понравилось всем. Было очень интересно находить любопытные детали,
- ММария18 июня 2024Очень понравилась экскурсия, которую, действительно, можно назвать прогулкой. Интересно, увлекательно, без нудной информации, а даже больше, как квест: мы искали
- ММихаил17 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Понравилось! Спасибо, Егор!
Ответы на вопросы от путешественников по Херцегу-Нови в категории «🔥 Скидки»
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