Мои заказы

Черногория. Европейские каникулы на яхте без визы

Черногория - это яхтенный концентрат: здесь можно увидеть фьорды
Черногория. Европейские каникулы на яхте без визыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Черногория. Европейские каникулы на яхте без визыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Черногория. Европейские каникулы на яхте без визыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Черногория — это яхтенный концентрат: здесь можно увидеть фьорды, средневековые города и открытое море, не совершая изнурительных многочасовых переходов. Тиват, и в частности марина Porto Montenegro, является идеальной отправной точкой.

Проанализировав логистику и предпочтения яхтсменов, я выделил два основных сценария. Самый востребованный — Золотое кольцо Черногории, который сочетает в себе уют Боко-Которского залива и драйв открытого побережья.

  • 1. Бока-Которский залив: Самый южный фьорд Европы
  • Что это: Гигантская природная гавань, окруженная отвесными скалами высотой до 1000 метров.
  • Впечатление: Проснуться на яхте посреди залива, когда горы отражаются в зеркальной воде, а вокруг тишина. Это одно из самых величественных зрелищ во всем Средиземноморье.
  • 2. Заброшенные военные тоннели для подводных лодок
  • Что это: Секретные объекты времен Югославии, вырубленные прямо в скалах полуострова Луштица.
  • Впечатление: Зайти на яхте или на динги внутрь огромного бетонного грота. Это микс из фильма про Джеймса Бонда и эстетики постапокалипсиса. Эхо и прохлада внутри тоннелей создают мурашки.
  • 3. Магия острова Госпа-од-Шкрпела (Пераст)
  • Что это: Единственный в мире рукотворный остров с церковью, который моряки строили 200 лет, затапливая старые корабли и кидая камни.
  • Впечатление: Вид на город Пераст со стороны воды. Белокаменная архитектура в венецианском стиле на фоне черных гор — это самая фотогеничная точка всей Адриатики.
  • 4. Голубая пещера (Plava pilja)
  • Что это: Огромный грот в открытом море, где преломление света окрашивает воду в неоновый ярко-голубой цвет.
  • Впечатление: Нырнуть с борта яхты прямо в этот электрический синий цвет. Важно зайти туда до 11:00 утра, когда солнце под правильным углом создает максимальный эффект свечения.
  • 5. Люкс и суперъяхты в Porto Montenegro (Тиват)
  • Что это: Самая современная и дорогая марина Адриатики, построенная на месте верфи Вмф.
  • Впечатление: Контраст между дикой природой и абсолютным люксом. Прогулка по набережной среди яхт стоимостью в сотни миллионов долларов, дизайнерских бутиков и лучших баров (например, Buddha-Bar).
  • 6. Подъем к крепости Сан-Джованни (Котор)
  • Что это: 1350 ступеней вверх по древней стене над старым Котором.
  • Впечатление: Когда ты доходишь до вершины на закате, тебе открывается вид, от которого перехватывает дыхание: весь залив как на ладони, а внизу — игрушечные крыши старого города.
  • 7. Вид на остров-отель Свети-Стефан
  • Что это: Визитная карточка Черногории — укрепленная деревня Xv века на крошечном острове, соединенном с берегом узким перешейком.
  • Впечатление: Стоянка на якоре напротив острова. Розовый песок пляжей и черепичные крыши старых домиков в лучах заходящего солнца — идеальный момент для финального ужина на палубе.

Программа тура по дням

1 день

Тиват (Porto Montenegro)

  • Стоянка: Домашняя марина. Встреча в 14.00 чекин с 17 до 19.

  • Активности: Приемка лодки, закупка продуктов в супермаркетах (Volli или Aroma). Вечером — прогулка по самой роскошной марине Адриатики.

  • Развлечения: Ужин в одном из ресторанов на набережной (например, Buddha-Bar или Al Posto Giusto). Это лучший момент, чтобы почувствовать атмосферу черногорского Монако.

Тиват (Porto Montenegro)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тиват - Херцег-Нови (через Голубую пещеру)

  • Стоянка: Городская марина Herceg Novi или Lazure Marina в Мельине.

  • Активности: Выход из залива. Остановка на купание у Голубой пещеры (Plava pilja) — солнечный свет преломляется так, что вода кажется неоновой. По пути можно заглянуть в заброшенные туннели для подводных лодок.

  • Развлечения: Прогулка по городу 1000 ступеней. Поднимитесь к крепости Forte Mare или посидите в уютном баре на площади Белависта.

Тиват - Херцег-Нови (через Голубую пещеру)Тиват - Херцег-Нови (через Голубую пещеру)Тиват - Херцег-Нови (через Голубую пещеру)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Херцег-Нови - Будва

  • Стоянка: Dukley Marina (у стен Старого города).

  • Активности: Переход вдоль побережья в открытом море. Это время, чтобы поставить паруса.

  • Развлечения: Будва — центр ночной жизни. Старый город полон баров, а если хочется масштаба — клуб Top Hill на горе (один из лучших на Балканах).

Херцег-Нови - БудваХерцег-Нови - БудваХерцег-Нови - Будва
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Будва - Бар - Свети-Стефан

  • Стоянка: Якорь возле острова Свети-Стефан или марина в Баре.

  • Активности: Фотосессия на фоне самого дорогого острова-отеля. В Баре стоит съездить в Стари Бар (руины древнего города в горах) и посмотреть на Старую Маслину, которой более 2000 лет.

  • Развлечения: Дегустация локального вина Vranac и оливкового масла в аутентичных лавках Бара.

Будва - Бар - Свети-СтефанБудва - Бар - Свети-Стефан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Бар - Бигово

  • Стоянка: Якорная стоянка в бухте или швартовка к бую у ресторана.

  • Активности: Переход к тихой рыбацкой деревушке Бигова. Это день ленивого яхтинга — идеальная вода для сап-бордов и снорклинга.

  • Развлечения: Ужин в ресторане Grispolis. Здесь подают только то, что утром поймали местные рыбаки. Никакого пафоса, только море.

Бар - БиговоБар - БиговоБар - Бигово
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Бигово - Котор

  • Стоянка: Порт Котор (прямо напротив главных ворот города).

  • Активности: Возвращение в залив через пролив Вериге. По пути — остановка на устричных фермах в районе Люты или Каменари (свежайшие устрицы за пару евро).

  • Развлечения: Штурм крепости Святого Иоанна (1350 ступеней вверх) ради того самого канонического вида на залив. Вечером Котор превращается в живой музей с уличными музыкантами.

Бигово - КоторБигово - КоторБигово - Котор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Котор - Пераст - Тиват

  • Стоянка: Возвращение в Porto Montenegro.

  • Активности: Остановка у острова Госпа-од-Шкрпьела (Мадонна на рифе) рядом с Перастом. Заход в сам Пераст — город капитанов в венецианском стиле.

  • Обед в устричном ресторане

  • Развлечения: Прощальный ужин в Porto Montenegro и финализация логбука.

Котор - Пераст - ТиватКотор - Пераст - Тиват
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных двухместных каютах
  • Услуги профессионального шкипера Iyt
  • Финальная уборка яхты
  • Стоянки в бухтах и якорных стоянках
  • Съемка с квадрокоптера
  • Принадлежности для ныряния
  • Обучение основам управления яхтой (по желанию)
  • Авторская экскурсионная и развлекательная программа
  • Бутылка вина
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Судовая касса - расходы на топливо и еду (около 350 - 400 евро)
  • Походы по ресторанам и магазинам
О чём нужно знать до поездки

Позже добавлю самые частые вопросы.

Пожелания к путешественнику

Позитивный настрой и любовь к приключениям. Путешествия на яхте это про сплоченность, единение и желание приносить радость друг другу каждый день.

Визы

До Сентября 2026 Визы Не Требуются

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Михаил
Михаил — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Михаил, и я яхтенный капитан IYT с 2022 года, до этого получил права ГИМС в 2019 году. В 2018 году я решил, что хочу нырнуть в мир водных путешествий
читать дальшеуменьшить

и так и не смог вынырнуть. Путешествия на яхте стали моим единственным способом отдыха, потому, что яхта объединяет все прелести путешествий - спокойный отдых, как в отеле, и потрясающие приключения под парусом. На данном этапе занимаюсь подбором яхт в аренду и организацией путешествий на яхтах. Я влюблен в яхтинг окончательно и бесповоротно и готов поделиться своей любовью. Набираю команду в путешествия в разных странах, за свои услуги как капитан денег не беру, хочу путешествовать по фану и влюблять в яхтинг как можно больше людей) Обучаю основам управления парусной яхтой всех, кто пожелает.

Тур входит в следующие категории Тивата

Похожие туры на «Черногория. Европейские каникулы на яхте без визы»

Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
На яхте
Круизы
7 дней
1 отзыв
Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Jamb Marina, точное время - по договорённости
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
113 000 ₽ за человека
Неделя в Черногории: 6 городов у Адриатического моря и национальный парк «Ловчен»
На машине
7 дней
-
5%
Неделя в Черногории: 6 городов у Адриатического моря и национальный парк «Ловчен»
Котор, Пераст, Рисан, Херцег-Нови, Тиват и Будва
Начало: Аэропорт Тиват, в течение дня
1 авг в 10:00
16 авг в 10:00
90 725 ₽95 500 ₽ за человека
Чудесная Черногория: каньоны, бухты, отдых на побережье
8 дней
Чудесная Черногория: каньоны, бухты, отдых на побережье
Индивидуальный тур без участия турлидера и группы. Виза для посещения Черногории не нужна
1 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 83 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тивате
Все туры из Тивата
от 120 000 ₽ за человека