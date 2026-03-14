Описание тура
Черногория — это яхтенный концентрат: здесь можно увидеть фьорды, средневековые города и открытое море, не совершая изнурительных многочасовых переходов. Тиват, и в частности марина Porto Montenegro, является идеальной отправной точкой.
Проанализировав логистику и предпочтения яхтсменов, я выделил два основных сценария. Самый востребованный — Золотое кольцо Черногории, который сочетает в себе уют Боко-Которского залива и драйв открытого побережья.
- 1. Бока-Которский залив: Самый южный фьорд Европы
- Что это: Гигантская природная гавань, окруженная отвесными скалами высотой до 1000 метров.
- Впечатление: Проснуться на яхте посреди залива, когда горы отражаются в зеркальной воде, а вокруг тишина. Это одно из самых величественных зрелищ во всем Средиземноморье.
- 2. Заброшенные военные тоннели для подводных лодок
- Что это: Секретные объекты времен Югославии, вырубленные прямо в скалах полуострова Луштица.
- Впечатление: Зайти на яхте или на динги внутрь огромного бетонного грота. Это микс из фильма про Джеймса Бонда и эстетики постапокалипсиса. Эхо и прохлада внутри тоннелей создают мурашки.
- 3. Магия острова Госпа-од-Шкрпела (Пераст)
- Что это: Единственный в мире рукотворный остров с церковью, который моряки строили 200 лет, затапливая старые корабли и кидая камни.
- Впечатление: Вид на город Пераст со стороны воды. Белокаменная архитектура в венецианском стиле на фоне черных гор — это самая фотогеничная точка всей Адриатики.
- 4. Голубая пещера (Plava pilja)
- Что это: Огромный грот в открытом море, где преломление света окрашивает воду в неоновый ярко-голубой цвет.
- Впечатление: Нырнуть с борта яхты прямо в этот электрический синий цвет. Важно зайти туда до 11:00 утра, когда солнце под правильным углом создает максимальный эффект свечения.
- 5. Люкс и суперъяхты в Porto Montenegro (Тиват)
- Что это: Самая современная и дорогая марина Адриатики, построенная на месте верфи Вмф.
- Впечатление: Контраст между дикой природой и абсолютным люксом. Прогулка по набережной среди яхт стоимостью в сотни миллионов долларов, дизайнерских бутиков и лучших баров (например, Buddha-Bar).
- 6. Подъем к крепости Сан-Джованни (Котор)
- Что это: 1350 ступеней вверх по древней стене над старым Котором.
- Впечатление: Когда ты доходишь до вершины на закате, тебе открывается вид, от которого перехватывает дыхание: весь залив как на ладони, а внизу — игрушечные крыши старого города.
- 7. Вид на остров-отель Свети-Стефан
- Что это: Визитная карточка Черногории — укрепленная деревня Xv века на крошечном острове, соединенном с берегом узким перешейком.
- Впечатление: Стоянка на якоре напротив острова. Розовый песок пляжей и черепичные крыши старых домиков в лучах заходящего солнца — идеальный момент для финального ужина на палубе.
Программа тура по дням
Тиват (Porto Montenegro)
Стоянка: Домашняя марина. Встреча в 14.00 чекин с 17 до 19.
Активности: Приемка лодки, закупка продуктов в супермаркетах (Volli или Aroma). Вечером — прогулка по самой роскошной марине Адриатики.
Развлечения: Ужин в одном из ресторанов на набережной (например, Buddha-Bar или Al Posto Giusto). Это лучший момент, чтобы почувствовать атмосферу черногорского Монако.
Тиват - Херцег-Нови (через Голубую пещеру)
Стоянка: Городская марина Herceg Novi или Lazure Marina в Мельине.
Активности: Выход из залива. Остановка на купание у Голубой пещеры (Plava pilja) — солнечный свет преломляется так, что вода кажется неоновой. По пути можно заглянуть в заброшенные туннели для подводных лодок.
Развлечения: Прогулка по городу 1000 ступеней. Поднимитесь к крепости Forte Mare или посидите в уютном баре на площади Белависта.
Херцег-Нови - Будва
Стоянка: Dukley Marina (у стен Старого города).
Активности: Переход вдоль побережья в открытом море. Это время, чтобы поставить паруса.
Развлечения: Будва — центр ночной жизни. Старый город полон баров, а если хочется масштаба — клуб Top Hill на горе (один из лучших на Балканах).
Будва - Бар - Свети-Стефан
Стоянка: Якорь возле острова Свети-Стефан или марина в Баре.
Активности: Фотосессия на фоне самого дорогого острова-отеля. В Баре стоит съездить в Стари Бар (руины древнего города в горах) и посмотреть на Старую Маслину, которой более 2000 лет.
Развлечения: Дегустация локального вина Vranac и оливкового масла в аутентичных лавках Бара.
Бар - Бигово
Стоянка: Якорная стоянка в бухте или швартовка к бую у ресторана.
Активности: Переход к тихой рыбацкой деревушке Бигова. Это день ленивого яхтинга — идеальная вода для сап-бордов и снорклинга.
Развлечения: Ужин в ресторане Grispolis. Здесь подают только то, что утром поймали местные рыбаки. Никакого пафоса, только море.
Бигово - Котор
Стоянка: Порт Котор (прямо напротив главных ворот города).
Активности: Возвращение в залив через пролив Вериге. По пути — остановка на устричных фермах в районе Люты или Каменари (свежайшие устрицы за пару евро).
Развлечения: Штурм крепости Святого Иоанна (1350 ступеней вверх) ради того самого канонического вида на залив. Вечером Котор превращается в живой музей с уличными музыкантами.
Котор - Пераст - Тиват
Стоянка: Возвращение в Porto Montenegro.
Активности: Остановка у острова Госпа-од-Шкрпьела (Мадонна на рифе) рядом с Перастом. Заход в сам Пераст — город капитанов в венецианском стиле.
Обед в устричном ресторане
Развлечения: Прощальный ужин в Porto Montenegro и финализация логбука.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных двухместных каютах
- Услуги профессионального шкипера Iyt
- Финальная уборка яхты
- Стоянки в бухтах и якорных стоянках
- Съемка с квадрокоптера
- Принадлежности для ныряния
- Обучение основам управления яхтой (по желанию)
- Авторская экскурсионная и развлекательная программа
- Бутылка вина
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Судовая касса - расходы на топливо и еду (около 350 - 400 евро)
- Походы по ресторанам и магазинам
О чём нужно знать до поездки
Позже добавлю самые частые вопросы.
Пожелания к путешественнику
Позитивный настрой и любовь к приключениям. Путешествия на яхте это про сплоченность, единение и желание приносить радость друг другу каждый день.
Визы
До Сентября 2026 Визы Не Требуются