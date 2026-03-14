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Описание тура

Черногория — это яхтенный концентрат: здесь можно увидеть фьорды, средневековые города и открытое море, не совершая изнурительных многочасовых переходов. Тиват, и в частности марина Porto Montenegro, является идеальной отправной точкой.

Проанализировав логистику и предпочтения яхтсменов, я выделил два основных сценария. Самый востребованный — Золотое кольцо Черногории, который сочетает в себе уют Боко-Которского залива и драйв открытого побережья.