Между островами и городами Адриатики: индивидуальный круиз на парусной яхте
Исследовать красивейшие бухты, искупаться в открытом море, погулять по Котору и Будве
Начало: Jamb Marina, точное время - по договорённости
11 июл в 10:00
22 авг в 10:00
109 000 ₽ за человека
-
5%
Неделя в Черногории: 6 городов у Адриатического моря и национальный парк «Ловчен»
Котор, Пераст, Рисан, Херцег-Нови, Тиват и Будва
Начало: Аэропорт Тиват, в течение дня
1 авг в 10:00
16 авг в 10:00
85 975 ₽
90 500 ₽ за человека
В объятиях Адриатики: яхт-тур в мини-группе с посещением знаковых городов Черногории (всё включено)
Заглянуть на устричную ферму, побывать в Будве, Которе, Петроваце, на островах Свети-Стефан и Мамула
Начало: Аэропорт Тивата, время - по договорённости
12 июл в 08:00
19 июл в 08:00
€2830 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Ночные туры»
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