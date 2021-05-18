Полезная информация о Пуэрто-Монте
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Местное время в Пуэрто-Монте
16:2332
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Пуэрто-Монт
|По-английски
|Puerto Montt
|Столица региона
|Пуэрто-Монт является столицей региона
|Население города
|160 054 чел.
|Аэропорт
|Тепуал PMC
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря
Где находится Пуэрто-Монт на карте
Пуэрто-Монт
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