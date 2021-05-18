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Полезная информация о Пуэрто-Монте

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Местное время в Пуэрто-Монте
16:2332
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаПуэрто-Монт
По-английскиPuerto Montt
Столица регионаПуэрто-Монт является столицей региона
Население города160 054 чел.
АэропортТепуал PMC
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Монт на карте

Пуэрто-Монт фото города
Пуэрто-Монт

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