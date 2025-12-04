читать дальше

по важным туристическим местам (главная площадь / дворец президента / приятнейший парк на холме и т. д.) и много маленьких прикольных достопримечательностей (библиотека с памятником приятным читающим по русски)

- адаптивность (мы посетили музей памяти до тура, поэтому было много разных вопросов /идей, Елена помогла лучше разобраться в интересном периоде истории)

- забота о туристах (встреча в отеле / всевозможные советы / вода / помощь с рестораном / советы про кино Чили / Сантьяго и т. д.)



Горячо рекомендую тем, кто хочет пройти пешком по разным частя Сантьяго и получше разработаться в истории города / страны (от сложных частей 20 века и текущего президента до отношений с коренным населением и соседями)