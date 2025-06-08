Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
«Отдельно оплачивается: билет в музей — около $14 за человека, дегустация — от $45 за человека, обед в ресторане — от $39 за человека»
Сегодня в 10:00
10 июн в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза
Путешествие по Вальпараисо и Касабланке обещает яркие впечатления! Откройте для себя колоритные улочки и насладитесь лучшими винами региона
Начало: Ваш отель в Сантьяго
«Там нас ждёт настоящее гастрономическое приключение: обед в одном из 20-ти лучших ресторанов мира среди виноделен»
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Завтра в 08:00
10 июн в 08:00
$535 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Два в одном: Альпаки и Винный Тур
Индивидуальная экскурсия в Вальпараисо: встреча с альпаками и дегустация лучших чилийских вин в долине Касабланка ждут вас
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма...
«Здесь вас ждёт гастрономический рай:• Дегустация лучших чилийских вин: Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, которыми славится чилийское виноделие»
Расписание: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)
11 июн в 08:30
16 июн в 08:30
$535 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сантьяго, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чили на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025