Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Сантьяго на русском языке, цены от $535. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Поэтическое путешествие в Чили Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений «Отдельно оплачивается: билет в музей — около $14 за человека, дегустация — от $45 за человека, обед в ресторане — от $39 за человека» $615 за всё до 5 чел. 10 часов Индивидуальная до 1 чел. Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза Путешествие по Вальпараисо и Касабланке обещает яркие впечатления! Откройте для себя колоритные улочки и насладитесь лучшими винами региона Начало: Ваш отель в Сантьяго «Там нас ждёт настоящее гастрономическое приключение: обед в одном из 20-ти лучших ресторанов мира среди виноделен» Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00 $535 за экскурсию 9 часов Индивидуальная до 1 чел. Два в одном: Альпаки и Винный Тур Индивидуальная экскурсия в Вальпараисо: встреча с альпаками и дегустация лучших чилийских вин в долине Касабланка ждут вас Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма... «Здесь вас ждёт гастрономический рай:• Дегустация лучших чилийских вин: Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, которыми славится чилийское виноделие» Расписание: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу) $535 за экскурсию Другие экскурсии Сантьяго

Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Гастрономические»

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