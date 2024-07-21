Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин

Съездить в гости к великому поэту и попробовать местные вина на винограднике
Экскурсия в дом-музей Пабло Неруды — это поездка в расслабленном ритме, наполненная рифмами стихов. Из Сантьяго мы поедем в городок Альгарробо на побережье Тихого океана. Посетим дом поэта — «Чёрный Остров». Обсудим его творчество и участие в политике страны. А затем отправимся на виноградник, где вы попробуете восхитительные вина и локальные продукты.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

О Чили, длинный лепесток моря, вина и снега…

Пабло Неруда. Он был любим в своей стране, несмотря на то, что его политические взгляды противоречили правительству. Объехал весь мир и даже бывал в России. Через жизнь Неруды мы попробуем понять историю Чили.

Santiago — Algarrobo. Поедем на экскурсию к Пабло Неруде в городок Альгарробо.

San Alfonso Del Mar. По желанию осмотрим крупнейший бассейн в северной части Альгарробо. Вы наверняка возьмёте паузу на фото — бассейн очень фотогеничный.

Isla Negra. Дом-музей, романтически названный поэтом «Чёрный Остров». Вы прикоснётесь к жизни Пабло Неруды, его быту и творческому видению мира. Пройдёте через комнаты, наполненные предметами повседневности и арт-объектами. И узнаете о:

  • бесчисленных визитах и встречах, которыми был полон календарь поэта
  • его длительных рабочих командировках в экзотические страны
  • его отношениях с правящей верхушкой конца 60-х годов 20 века

Casablanca. Далее мы отправимся на виноградник в соседний регион. Вы попробуете местные вина и остановитесь на обед в ресторане, который работает на локальных продуктах.

Casablanca — Santiago. После экскурсии возвращаемся в Сантьяго.

Информация на заметку

У фонда поэта три дома в центральном регионе Чили, каждый из которых хранит атмосферу и дух Неруды. Другие два дома — это La Chascona в старом районе Сантьяго. И La Sebastiana на холме Бельявиста с видом на бухту Вальпараисо. Если ваше время ограничено, мы можем посетить один из них.

Примерный тайминг экскурсии

  • Дорога до Альгарробо — 1,5 часа
  • Посещение дома-музея Неруды — около 2 часов
  • Дорога до Касабланки — 30–45 мин.
  • Время на винограднике — 1–2 часа
  • Дорога до Сантьяго — 1 час

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Mercedes V220, микроавтобусе Mercedes Sprinter или автобусе Mercedes Irizar
  • Отдельно оплачивается: билет в музей — около 12 евро за человека, дегустация — от 40 евро за человека, обед в ресторане — от 35 евро за человека
  • Выбор винодельни и ресторана адаптирован под маршрут поездки — согласуем их предварительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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