Описание экскурсии
О Чили, длинный лепесток моря, вина и снега…
Пабло Неруда. Он был любим в своей стране, несмотря на то, что его политические взгляды противоречили правительству. Объехал весь мир и даже бывал в России. Через жизнь Неруды мы попробуем понять историю Чили.
Santiago — Algarrobo. Поедем на экскурсию к Пабло Неруде в городок Альгарробо.
San Alfonso Del Mar. По желанию осмотрим крупнейший бассейн в северной части Альгарробо. Вы наверняка возьмёте паузу на фото — бассейн очень фотогеничный.
Isla Negra. Дом-музей, романтически названный поэтом «Чёрный Остров». Вы прикоснётесь к жизни Пабло Неруды, его быту и творческому видению мира. Пройдёте через комнаты, наполненные предметами повседневности и арт-объектами. И узнаете о:
- бесчисленных визитах и встречах, которыми был полон календарь поэта
- его длительных рабочих командировках в экзотические страны
- его отношениях с правящей верхушкой конца 60-х годов 20 века
Casablanca. Далее мы отправимся на виноградник в соседний регион. Вы попробуете местные вина и остановитесь на обед в ресторане, который работает на локальных продуктах.
Casablanca — Santiago. После экскурсии возвращаемся в Сантьяго.
Информация на заметку
У фонда поэта три дома в центральном регионе Чили, каждый из которых хранит атмосферу и дух Неруды. Другие два дома — это La Chascona в старом районе Сантьяго. И La Sebastiana на холме Бельявиста с видом на бухту Вальпараисо. Если ваше время ограничено, мы можем посетить один из них.
Примерный тайминг экскурсии
- Дорога до Альгарробо — 1,5 часа
- Посещение дома-музея Неруды — около 2 часов
- Дорога до Касабланки — 30–45 мин.
- Время на винограднике — 1–2 часа
- Дорога до Сантьяго — 1 час
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Mercedes V220, микроавтобусе Mercedes Sprinter или автобусе Mercedes Irizar
- Отдельно оплачивается: билет в музей — около 12 евро за человека, дегустация — от 40 евро за человека, обед в ресторане — от 35 евро за человека
- Выбор винодельни и ресторана адаптирован под маршрут поездки — согласуем их предварительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды