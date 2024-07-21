Экскурсия в дом-музей Пабло Неруды — это поездка в расслабленном ритме, наполненная рифмами стихов. Из Сантьяго мы поедем в городок Альгарробо на побережье Тихого океана. Посетим дом поэта — «Чёрный Остров». Обсудим его творчество и участие в политике страны. А затем отправимся на виноградник, где вы попробуете восхитительные вина и локальные продукты.

Описание экскурсии

О Чили, длинный лепесток моря, вина и снега…

Пабло Неруда. Он был любим в своей стране, несмотря на то, что его политические взгляды противоречили правительству. Объехал весь мир и даже бывал в России. Через жизнь Неруды мы попробуем понять историю Чили.

Santiago — Algarrobo. Поедем на экскурсию к Пабло Неруде в городок Альгарробо.

San Alfonso Del Mar. По желанию осмотрим крупнейший бассейн в северной части Альгарробо. Вы наверняка возьмёте паузу на фото — бассейн очень фотогеничный.

Isla Negra. Дом-музей, романтически названный поэтом «Чёрный Остров». Вы прикоснётесь к жизни Пабло Неруды, его быту и творческому видению мира. Пройдёте через комнаты, наполненные предметами повседневности и арт-объектами. И узнаете о:

бесчисленных визитах и встречах, которыми был полон календарь поэта

его длительных рабочих командировках в экзотические страны

его отношениях с правящей верхушкой конца 60-х годов 20 века

Casablanca. Далее мы отправимся на виноградник в соседний регион. Вы попробуете местные вина и остановитесь на обед в ресторане, который работает на локальных продуктах.

Casablanca — Santiago. После экскурсии возвращаемся в Сантьяго.

Информация на заметку

У фонда поэта три дома в центральном регионе Чили, каждый из которых хранит атмосферу и дух Неруды. Другие два дома — это La Chascona в старом районе Сантьяго. И La Sebastiana на холме Бельявиста с видом на бухту Вальпараисо. Если ваше время ограничено, мы можем посетить один из них.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога до Альгарробо — 1,5 часа

Посещение дома-музея Неруды — около 2 часов

Дорога до Касабланки — 30–45 мин.

Время на винограднике — 1–2 часа

Дорога до Сантьяго — 1 час

Организационные детали