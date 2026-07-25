читать дальше уменьшить

дождя день начался с посещения Музея доколумбового искусства, где нас сопровождал сотрудник музея. Он показал множество уникальных экспонатов и рассказал о культуре древних народов Южной Америки. Особенно впечатлили мумии из пустыни Атакама и узелковое письмо инков кипу, которое использовалось вместо традиционной письменности.



Затем мы отправились на прогулку по историческому центру Сантьяго. Было очень интересно узнать не только об истории города, но и Чили в целом. Марат прекрасный гид с глубокими знаниями истории и широким кругозором. Особенно понравилось, что его рассказы сопровождались старыми историческими фотографиями города, благодаря которым можно было увидеть, как менялся Сантьяго с течением времени.



На обед заехали в очень необычный морской ресторан-музей, что стало отдельной интересной частью экскурсии.



Поскольку из-за дождя все парки были закрыты, программа была оперативно скорректирована, и мы поехали в ремесленную деревню Сан-Доминго, где можно было увидеть и приобрести красивые изделия ручной работы и оригинальные чилийские сувениры.



Завершился день на смотровой площадке Sky Costanera, откуда открываются потрясающие виды на вечерний Сантьяго. Нам повезло увидеть город на закате, это стало идеальным завершением экскурсии.



Большое спасибо Марату за отличную организацию, гибкость в изменившихся погодных условиях и увлекательные рассказы. Экскурсия получилась очень содержательной, разнообразной и оставила самые приятные впечатления. Смело рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Сантьяго и историей Чили!