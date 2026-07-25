Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $585 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Путешествие начинается с исторического центра Сантьяго, где вы увидите главные достопримечательности и насладитесь видами с холма Санта Лусия
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
Увидеть самые красивые уголки центрального Чили - от города-сада до города на 45 холмах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $677 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Сантьяго, где старинная архитектура соседствует с современными районами. Узнайте больше о культуре и истории столицы Чили
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
10 авг в 13:30
17 авг в 09:30
от $140 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Создать бумагу из растительных волокон и оценить вина Чили
Путешествие из Сантьяго в долину Сан-Антонио на целый день
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $780 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вальпараисо, побережье Тихого океана и долина Касабланка - из Сантьяго
Поймать вайб Чили на курортном побережье и среди виноградников
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $625 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $615 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$475 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза: Вальпараисо и Касабланка
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
$635 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Два в одном: Альпаки и Винный Тур в Вальпараисо
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма...
Расписание: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)
$535 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Долины Касабланка и Куракави: Где вино встречается с шоколадом
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма...
Расписание: По вторникам-субботам, выезд с утра.
$520 за всё до 3 чел.
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5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Сантьяго: индивидуальная экскурсия для двоих
Начало: Сантьяго
$1377.50
$1450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сантьяго без спешки: индивидуальная экскурсия по столице Чили
Начало: Сантьяго, ваш отель
$630 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Винный вечер в сердце Майпо: индивидуальная экскурсия с закатом
Начало: Сантьяго, ваш отель
$1080 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Премиум Сантьяго: вино и высокая кухня
Начало: Сантьяго, ваш отель
$2000 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Хочу искренне поблагодарить Машу за прекрасную экскурсию по Сантьяго! Благодаря ее глубоким знаниям истории города и Чили, а также искренней
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O
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Из-за
Из-за
+4
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И
Мы были на экскурсии в июне 26 года. Елена встретила нас в отеле. Вся экскурсия прошла на позитиве, уровень знаний
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т
вчера чудесный Марат провел для нас экскурсию по Сантьяго. Спасибо ему за безупречную организацию нашего путешествия. Всё продумано до мелочей, пунктуально и с заботой о туристах. Было очень комфортно, весело и познавательно. Лучший гид!
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О
Прекрасная экскурсия!! Город Вальпараисо и Винья- дель-Мар - просто потрясающие! Все рекомендуем данную экскурсию с Маратом!
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Елена - потрясающий гид, один из самых лучших, что я встречала. 4 часовая прогулкапоСантьяго пролетела как один миг. рекомендую всем, кому интересны история Чили
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А
Отличная обзорная экскурсия, чтобы составить общее представление о Сантьяго и Чили
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О
Марат интересный разказчик, всё чётко организовано
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Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, что Ирделфонсо знает и любит свой город, и рассказывает об абсолютно разных сторонах его жизни. Заходили
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В
все хорошо, интересно, спасибо большое
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Всего 32 отзыва в Сантьяго
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Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго
Самые популярные экскурсии в Сантьяго
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