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Экскурсии в Сантьяго

Найдено 16 экскурсий в Сантьяго на русском языке, цены от $140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сантьяго - первая встреча
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $585 за всё до 4 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Пешая
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Путешествие начинается с исторического центра Сантьяго, где вы увидите главные достопримечательности и насладитесь видами с холма Санта Лусия
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $280 за всё до 6 чел.
От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
На машине
11 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
Увидеть самые красивые уголки центрального Чили - от города-сада до города на 45 холмах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $677 за всё до 3 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Сантьяго: история и современность
Погрузитесь в атмосферу Сантьяго, где старинная архитектура соседствует с современными районами. Узнайте больше о культуре и истории столицы Чили
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $300 за всё до 8 чел.
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
10 авг в 13:30
17 авг в 09:30
от $140 за человека
Создать бумагу из растительных волокон и оценить вина Чили
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Создать бумагу из растительных волокон и оценить вина Чили
Путешествие из Сантьяго в долину Сан-Антонио на целый день
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $780 за всё до 2 чел.
Вальпараисо, побережье Тихого океана и долина Касабланка - из Сантьяго
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вальпараисо, побережье Тихого океана и долина Касабланка - из Сантьяго
Поймать вайб Чили на курортном побережье и среди виноградников
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $625 за всё до 3 чел.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $615 за всё до 5 чел.
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго: город контрастов - ваш идеальный сити-тур
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$475 за всё до 4 чел.
Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза: Вальпараисо и Касабланка
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза: Вальпараисо и Касабланка
Начало: Ваш отель в Сантьяго
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
$635 за всё до 3 чел.
Два в одном: Альпаки и Винный Тур в Вальпараисо
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Два в одном: Альпаки и Винный Тур в Вальпараисо
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма...
Расписание: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)
$535 за всё до 3 чел.
Долины Касабланка и Куракави: Где вино встречается с шоколадом
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Долины Касабланка и Куракави: Где вино встречается с шоколадом
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма...
Расписание: По вторникам-субботам, выезд с утра.
$520 за всё до 3 чел.
Романтический Сантьяго: индивидуальная экскурсия для двоих
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Сантьяго: индивидуальная экскурсия для двоих
Начало: Сантьяго
$1377.50$1450 за всё до 2 чел.
Сантьяго без спешки: индивидуальная экскурсия по столице Чили
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сантьяго без спешки: индивидуальная экскурсия по столице Чили
Начало: Сантьяго, ваш отель
$630 за всё до 6 чел.
Винный вечер в сердце Майпо: индивидуальная экскурсия с закатом
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Винный вечер в сердце Майпо: индивидуальная экскурсия с закатом
Начало: Сантьяго, ваш отель
$1080 за всё до 2 чел.
Премиум Сантьяго: вино и высокая кухня
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Премиум Сантьяго: вино и высокая кухня
Начало: Сантьяго, ваш отель
$2000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

V
Контрасты Сантьяго: история и современность
Хочу искренне поблагодарить Машу за прекрасную экскурсию по Сантьяго! Благодаря ее глубоким знаниям истории города и Чили, а также искренней
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любви к стране, обычная прогулка превратилась в настоящее путешествие во времени и культуре. Маша показала не только знаковые места, но и интересные уголки города, которые сам бы никогда не нашел.

Отдельно хочется отметить, насколько она приятный и увлеченный собеседник — время пролетело незаметно. После экскурсии я уехал не только с новыми знаниями, но и с гораздо более глубоким пониманием и симпатией к Чили.

Большое спасибо, Маша, за ваш профессионализм, теплоту и энтузиазм! С удовольствием рекомендую ваш тур всем гостям Сантьяго. ⭐⭐⭐⭐⭐🇨🇱✨

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O
Сантьяго - первая встреча
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.

Из-за
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дождя день начался с посещения Музея доколумбового искусства, где нас сопровождал сотрудник музея. Он показал множество уникальных экспонатов и рассказал о культуре древних народов Южной Америки. Особенно впечатлили мумии из пустыни Атакама и узелковое письмо инков кипу, которое использовалось вместо традиционной письменности.

Затем мы отправились на прогулку по историческому центру Сантьяго. Было очень интересно узнать не только об истории города, но и Чили в целом. Марат прекрасный гид с глубокими знаниями истории и широким кругозором. Особенно понравилось, что его рассказы сопровождались старыми историческими фотографиями города, благодаря которым можно было увидеть, как менялся Сантьяго с течением времени.

На обед заехали в очень необычный морской ресторан-музей, что стало отдельной интересной частью экскурсии.

Поскольку из-за дождя все парки были закрыты, программа была оперативно скорректирована, и мы поехали в ремесленную деревню Сан-Доминго, где можно было увидеть и приобрести красивые изделия ручной работы и оригинальные чилийские сувениры.

Завершился день на смотровой площадке Sky Costanera, откуда открываются потрясающие виды на вечерний Сантьяго. Нам повезло увидеть город на закате, это стало идеальным завершением экскурсии.

Большое спасибо Марату за отличную организацию, гибкость в изменившихся погодных условиях и увлекательные рассказы. Экскурсия получилась очень содержательной, разнообразной и оставила самые приятные впечатления. Смело рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Сантьяго и историей Чили!

Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.+4
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
Это было наше первое знакомство с Сантьяго, и благодаря Марату оно получилось очень насыщенным и запоминающимся, несмотря на дождливую погоду.
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И
Я шагаю по Сантьяго
Мы были на экскурсии в июне 26 года. Елена встретила нас в отеле. Вся экскурсия прошла на позитиве, уровень знаний
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был достаточным нашему уровню ожиданий, маршрут выстроен грамотно, после экскурсии Елена порекомендовала рестораны и другие места для посещения. Рекомендую данную экскурсию для посещения.

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т
Сантьяго - первая встреча
вчера чудесный Марат провел для нас экскурсию по Сантьяго. Спасибо ему за безупречную организацию нашего путешествия. Всё продумано до мелочей, пунктуально и с заботой о туристах. Было очень комфортно, весело и познавательно. Лучший гид!
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О
От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
Прекрасная экскурсия!! Город Вальпараисо и Винья- дель-Мар - просто потрясающие! Все рекомендуем данную экскурсию с Маратом!
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Елена
Я шагаю по Сантьяго
Елена - потрясающий гид, один из самых лучших, что я встречала. 4 часовая прогулкапоСантьяго пролетела как один миг. рекомендую всем, кому интересны история Чили
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А
Я шагаю по Сантьяго
Отличная обзорная экскурсия, чтобы составить общее представление о Сантьяго и Чили
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О
От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
Марат интересный разказчик, всё чётко организовано
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Игорь
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, что Ирделфонсо знает и любит свой город, и рассказывает об абсолютно разных сторонах его жизни. Заходили
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в места, о которых я не знал, или которые не собирался посещать, но абсолютно зря как оказалось, ведь там очень много интересного. Крайне рекомендую Ирделфонсо для всех, кто хочет изучить Сантьяго!

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В
Я шагаю по Сантьяго
все хорошо, интересно, спасибо большое
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Всего 32 отзыва в Сантьяго

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Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго

Самые популярные экскурсии в Сантьяго
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Сантьяго - первая встреча;
  2. Я шагаю по Сантьяго;
  3. От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар;
  4. Контрасты Сантьяго: история и современность;
  5. Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили.
Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в августе 2026
Сейчас в Сантьяго можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 140 до 2000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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