5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
22 фев в 09:30
23 фев в 09:30
$435 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
10 фев в 09:30
17 фев в 09:30
от $35 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Съездить в гости к великому поэту и попробовать местные вина на винограднике
Завтра в 08:00
5 фев в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения16 января 2025Спасибо за прекрасный день, проведенный в Сантьяго! У нас полностью сложилось представление о самом городе, о его истории и достопримечательностях
- ООльга16 декабря 2024Экскурсия с Маратом просто великолепна! Организация четкая, все по времени, хорошие вождение автомобиля, знание города, посетили все достопримечательности. Марат зарегистрировал
- ААнастасия26 августа 2024Я очень рада, что начала знакомство с Чили и Сантьяго с экскурсии с Маратом:) Благодаря этой экскурсии, можно почувствовать себя в
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в феврале 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 615. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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