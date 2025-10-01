-
Индивидуальная
до 4 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
6 янв в 09:30
7 янв в 09:30
$420
$525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана
Начало: По договорённости в центре Виньи-дель-Мар
6 янв в 09:30
7 янв в 09:30
от $283 за всё до 10 чел.
- YYurii1 октября 2025Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.
Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
- ЯЯна15 июня 2025Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно, активный отдых.
- OOlesia14 июня 2025Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе с замечательным гидом Маратом.
- ТТатьяна18 декабря 2024Пятница, 13-е – замечательный день! Потому что именно в пятницу, 13 декабря, потрясающую экскурсию «Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1
- OOlga16 июня 2024Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных
