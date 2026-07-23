Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон — соседние живописные города, плавно переходящие друг в друга.
Каждый из них прекрасен по-своему! В Вальпараисо вы полюбуетесь красочным историческим центром с узкими улицами и разноцветными лестницами. В Винье прикоснётесь к атмосфере фешенебельного курорта. А в Конконе подниметесь на знаменитые песчаные дюны.
Каждый из них прекрасен по-своему! В Вальпараисо вы полюбуетесь красочным историческим центром с узкими улицами и разноцветными лестницами. В Винье прикоснётесь к атмосфере фешенебельного курорта. А в Конконе подниметесь на знаменитые песчаные дюны.
Описание экскурсии
За 1 насыщенный день в прибрежных чилийских городах вы:
- Прокатитесь на первом в Америке фуникулёре, наслаждаясь шикарными видами
- Полюбуетесь красочными муралами и граффити
- Познакомитесь с колонией морских львов
- Оцените статую Моаи, привезённую с острова Пасхи
- Подниметесь на дюны Конкона и узнаете, почему их называют «песками времени»
- Насладитесь захватывающими дух пейзажами с Океанической скалы
- Погуляете по ярким улицам с разноцветными лестницами и цветущими двориками
А я в дружеском формате поделюсь рассказами о чилийских традициях, менталитете, культуре, природе и архитектуре.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla
- В стоимость включено: транспорт, парковки, билеты на фуникулёр
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По понедельникам парк на Океанической скале закрыт
- По запросу я могу организовать экскурсию из Сантьяго. Цену и детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Конконе. Выезд из Сантьяго оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваш гид в Вальпараисо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 112 туристов
Я живу в Чили уже много лет. Являюсь сертифицированным гидом-переводчиком, а также организую туры по Чили и другим странам Южной Америки — Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадору, Бразилии и другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия. Здесь поражают не только невероятные виды Тихого океана, но и богатая история этих мест.
За
За
+4
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А
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить многие организационные вопросы, т. к. мы не знаем испанский.
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Y
Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.
Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
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Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе с замечательным гидом Маратом. Посетили сразу три удивительных места: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон.
Хочу выразить
Хочу выразить
+1
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Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных мест, посвятил в историю региона. Несмотря на не самые удачные
+2
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Н
Мы провели с Маратом отличный день, катаясь между трех прибрежных городов. Марат много знает как про историю региона, так и просто об особенностях повседневной жизни чилийцев.
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