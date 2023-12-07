Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день

Индивидуальная экскурсия в Вальпараисо

Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили

Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон — соседние живописные города, плавно переходящие друг в друга.

Каждый из них прекрасен по-своему! В Вальпараисо вы полюбуетесь красочным историческим центром с узкими улицами и разноцветными лестницами. В Винье прикоснётесь к атмосфере фешенебельного курорта. А в Конконе подниметесь на знаменитые песчаные дюны.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

За 1 насыщенный день в прибрежных чилийских городах вы:

  • Прокатитесь на первом в Америке фуникулёре, наслаждаясь шикарными видами
  • Полюбуетесь красочными муралами и граффити
  • Познакомитесь с колонией морских львов
  • Оцените статую Моаи, привезённую с острова Пасхи
  • Подниметесь на дюны Конкона и узнаете, почему их называют «песками времени»
  • Насладитесь захватывающими дух пейзажами с Океанической скалы
  • Погуляете по ярким улицам с разноцветными лестницами и цветущими двориками

А я в дружеском формате поделюсь рассказами о чилийских традициях, менталитете, культуре, природе и архитектуре.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla
  • В стоимость включено: транспорт, парковки, билеты на фуникулёр
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу организовать экскурсию из Сантьяго. Цену и детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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