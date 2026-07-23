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Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день

Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон — соседние живописные города, плавно переходящие друг в друга.

Каждый из них прекрасен по-своему! В Вальпараисо вы полюбуетесь красочным историческим центром с узкими улицами и разноцветными лестницами. В Винье прикоснётесь к атмосфере фешенебельного курорта. А в Конконе подниметесь на знаменитые песчаные дюны.
5
8 отзывов
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день

Описание экскурсии

За 1 насыщенный день в прибрежных чилийских городах вы:

  • Прокатитесь на первом в Америке фуникулёре, наслаждаясь шикарными видами
  • Полюбуетесь красочными муралами и граффити
  • Познакомитесь с колонией морских львов
  • Оцените статую Моаи, привезённую с острова Пасхи
  • Подниметесь на дюны Конкона и узнаете, почему их называют «песками времени»
  • Насладитесь захватывающими дух пейзажами с Океанической скалы
  • Погуляете по ярким улицам с разноцветными лестницами и цветущими двориками

А я в дружеском формате поделюсь рассказами о чилийских традициях, менталитете, культуре, природе и архитектуре.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla
  • В стоимость включено: транспорт, парковки, билеты на фуникулёр
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По понедельникам парк на Океанической скале закрыт
  • По запросу я могу организовать экскурсию из Сантьяго. Цену и детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Конконе. Выезд из Сантьяго оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваш гид в Вальпараисо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 112 туристов
Я живу в Чили уже много лет. Являюсь сертифицированным гидом-переводчиком, а также организую туры по Чили и другим странам Южной Америки — Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадору, Бразилии и другим.
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Провожу экскурсии по Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Сантьяго и другим городам. Основатель жанра театральной экспедиции. Говорю на русском, испанском, французском и английском языках. Люблю путешествия, фотографию, футбол, иностранные языки, биологию, философию, психологию, этногеополитику. По первому образованию я педагог-филолог (романо-германская филология), по второму — актёр драматического театра и кино. Также с 2008 по 2012 год я обучался в аспирантуре, где написал кандидатскую диссертацию по педагогике. Выпускник биокласса легендарной Гимназии Завельского №1543. Стараюсь показать гостям максимум интересных и самобытных мест. Помогаю прочувствовать аутентичную атмосферу Чили и насладиться ею. Буду рад познакомить вас с этой удивительной и полной контрастов страной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия. Здесь поражают не только невероятные виды Тихого океана, но и богатая история этих мест.

За
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один день мы увидели величественные песчаные дюны, мощные океанские волны, живописные замки на побережье, а также морских львов, которых можно было наблюдать буквально на расстоянии вытянутой руки. По пути встречалось множество самых разных морских птиц, что делало поездку еще интереснее.

Отдельное удовольствие прогулка по Вальпараисо. Было очень интересно узнать историю старейшего города Чили и его знаменитого порта. А завершением экскурсии стала прогулка по красочным улицам, украшенным бесчисленными муралами и уличным искусством. Каждый квартал здесь словно отдельная художественная галерея под открытым небом.

Программа получилась очень разнообразной: потрясающая природа, животный мир, история, архитектура и современное искусство, всё это идеально сочеталось в одном дне. Большое спасибо Марату за увлекательный рассказ, интересные исторические факты и отлично продуманный маршрут.

Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.+4
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
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А
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить многие организационные вопросы, т. к. мы не знаем испанский.
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить
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Y
Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.

Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.
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Olesia
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе с замечательным гидом Маратом. Посетили сразу три удивительных места: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон.

Хочу выразить
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огромную благодарность Марату за его профессионализм и увлекательный рассказ. Он не просто делился информацией — он вовлекал, вдохновлял и передавал настоящую любовь к искусству и этим городам. Очень интересный собеседник, с которым легко и приятно общаться.

Благодаря ему мы увидели самые живописные и атмосферные уголки — именно те, которые остаются в памяти надолго. Этот день стал настоящим украшением нашей поездки!

Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе+1
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
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Olga
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас, показал нам столько прекрасных мест, посвятил в историю региона. Несмотря на не самые удачные
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погодные условия, день прошел на ура! увидеть бушующее море, прокатиться на фуникулере, которому почти 150 лет, прогуляться по цветным улочкам Вальпараисо. И конечно же музей Фонка!! мой фаворит. Множество чудесных воспоминаний увозим с собой. Спасибо!

Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,+2
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
Мы влюбились в чилийское побережье Тихого океана и его историю. Очень рады, что Марат сопровождал нас,
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Н
Мы провели с Маратом отличный день, катаясь между трех прибрежных городов. Марат много знает как про историю региона, так и просто об особенностях повседневной жизни чилийцев.
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