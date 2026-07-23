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один день мы увидели величественные песчаные дюны, мощные океанские волны, живописные замки на побережье, а также морских львов, которых можно было наблюдать буквально на расстоянии вытянутой руки. По пути встречалось множество самых разных морских птиц, что делало поездку еще интереснее.



Отдельное удовольствие прогулка по Вальпараисо. Было очень интересно узнать историю старейшего города Чили и его знаменитого порта. А завершением экскурсии стала прогулка по красочным улицам, украшенным бесчисленными муралами и уличным искусством. Каждый квартал здесь словно отдельная художественная галерея под открытым небом.



Программа получилась очень разнообразной: потрясающая природа, животный мир, история, архитектура и современное искусство, всё это идеально сочеталось в одном дне. Большое спасибо Марату за увлекательный рассказ, интересные исторические факты и отлично продуманный маршрут.