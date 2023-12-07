Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон — соседние живописные города, плавно переходящие друг в друга.
Каждый из них прекрасен по-своему! В Вальпараисо вы полюбуетесь красочным историческим центром с узкими улицами и разноцветными лестницами. В Винье прикоснётесь к атмосфере фешенебельного курорта. А в Конконе подниметесь на знаменитые песчаные дюны.
Каждый из них прекрасен по-своему! В Вальпараисо вы полюбуетесь красочным историческим центром с узкими улицами и разноцветными лестницами. В Винье прикоснётесь к атмосфере фешенебельного курорта. А в Конконе подниметесь на знаменитые песчаные дюны.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день в прибрежных чилийских городах вы:
- Прокатитесь на первом в Америке фуникулёре, наслаждаясь шикарными видами
- Полюбуетесь красочными муралами и граффити
- Познакомитесь с колонией морских львов
- Оцените статую Моаи, привезённую с острова Пасхи
- Подниметесь на дюны Конкона и узнаете, почему их называют «песками времени»
- Насладитесь захватывающими дух пейзажами с Океанической скалы
- Погуляете по ярким улицам с разноцветными лестницами и цветущими двориками
А я в дружеском формате поделюсь рассказами о чилийских традициях, менталитете, культуре, природе и архитектуре.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla
- В стоимость включено: транспорт, парковки, билеты на фуникулёр
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу я могу организовать экскурсию из Сантьяго. Цену и детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваш гид в Вальпараисо
Меня живут Марат, я живу в Чили уже много лет. Провожу экскурсии по Вальпараисо, Винье-дель-Мар, Сантьяго и другим городам центральной части страны. Говорю на русском, испанском, французском и английском языках. Люблю путешествия, фотографию, новые эмоции и впечатления. Стараюсь показать гостям максимум интересных и самобытных мест, при этом не перегружая информацией. Помогаю прочувствовать аутентичную атмосферу Чили и насладиться ей!