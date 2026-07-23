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Индивидуальная
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Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
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$555 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Винный день в долине Касабланка
Путешествие с долгим послевкусием по трём чилийским винодельням
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10 авг в 09:00
от $650 за всё до 4 чел.
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Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
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Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана
Начало: По договорённости в центре Виньи-дель-Мар
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11 авг в 09:30
от $371 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Конкон: Откройте для себя чилийское побережье за один день
Начало: Ваш отель в Винье-дель-Мар / Вальпараисо / Конконе
Расписание: По вторникам-воскресеньям, выезд с утра.
$420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
O
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия. Здесь поражают не только
+8
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O
Очень понравилась экскурсия по окрестностям Сантьяго! Это был по-настоящему аутентичный тур, который позволил увидеть Чили с совершенно другой стороны.
Особенно запомнилось
Особенно запомнилось
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Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Мы посетили Palacio Rioja, красиво и богато украшенный
Мы посетили Palacio Rioja, красиво и богато украшенный
+6
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А
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить многие организационные вопросы, т. к. мы не знаем испанский.
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О
Всё было супер! Спасибо Елене за прекрасно проведённый день!
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Н
Мы провели с Маратом отличный день, катаясь между трех прибрежных городов. Марат много знает как про историю региона, так и просто об особенностях повседневной жизни чилийцев.
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Y
Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.
Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
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Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно, активный отдых.
+1
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Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе с замечательным гидом Маратом.
+5
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М
Елена это уровень! 😁✊️
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Всего 12 отзывов в Вальпараисо
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Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо
Самые популярные экскурсии в Вальпараисо
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