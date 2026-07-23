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дворец с роскошными интерьерами. А после Марат провёл нас по улицам Виньи-дель-Мар, попутно рассказав немного об истории города и познакомив с местным chinchinero (шарманщиком).



Затем мы прокатились на метрополитене! По пути сделав остановку, чтобы посетить рыбный рынок, где можно было потрогать акулу и попробовать разные яства (мы выбрали первое), и посмотрели вблизи, как кормят морских львов и разного рода птиц.



Потом мы ещё раз прокатились на метрополитене, добравшись до Вальпараисо. Этот город вообще настоящая визуальная сказка и культурно-познавательный взрыв, в хорошем смысле. Здесь мы славно попотчевались в своего рода таверне, а после пошли наслаждаться красотами местных холмов, попутно забегая в разного рода лавки и мастерские. До холмов мы добрались с помощью подъёмника. На холмах было очень красиво и красочно.



В общем, нам всё очень-очень-очень понравилось, настоятельно всем рекомендую. Для тех, кто переживает за свою безопасность, отмечу, что благодаря мужеству, силе воли, осмотрительности, внимательности, острому взору, опеке и контролю Марата вас не ограбят. Также в конце экскурсии мы получили на память очень классные и приятные сувениры, это было очень мило, спасибо большое, Марат, легенда чилийского побережья!