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Экскурсии в Вальпараисо

Найдено 5 экскурсий в Вальпараисо на русском языке, цены от $371, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
На машине
8 часов
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от $444$555 за всё до 4 чел.
Винный день в долине Касабланка
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный день в долине Касабланка
Путешествие с долгим послевкусием по трём чилийским винодельням
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $650 за всё до 4 чел.
Чили - страна вина и альпак
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $595 за всё до 3 чел.
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Пешая
Метро
Канатная дорога
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана
Начало: По договорённости в центре Виньи-дель-Мар
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от $371 за всё до 4 чел.
Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Конкон: Откройте для себя чилийское побережье за один день
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Конкон: Откройте для себя чилийское побережье за один день
Начало: Ваш отель в Винье-дель-Мар / Вальпараисо / Конконе
Расписание: По вторникам-воскресеньям, выезд с утра.
$420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

O
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия. Здесь поражают не только
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невероятные виды Тихого океана, но и богатая история этих мест.

За один день мы увидели величественные песчаные дюны, мощные океанские волны, живописные замки на побережье, а также морских львов, которых можно было наблюдать буквально на расстоянии вытянутой руки. По пути встречалось множество самых разных морских птиц, что делало поездку еще интереснее.

Отдельное удовольствие прогулка по Вальпараисо. Было очень интересно узнать историю старейшего города Чили и его знаменитого порта. А завершением экскурсии стала прогулка по красочным улицам, украшенным бесчисленными муралами и уличным искусством. Каждый квартал здесь словно отдельная художественная галерея под открытым небом.

Программа получилась очень разнообразной: потрясающая природа, животный мир, история, архитектура и современное искусство, всё это идеально сочеталось в одном дне. Большое спасибо Марату за увлекательный рассказ, интересные исторические факты и отлично продуманный маршрут.

Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.+8
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
Экскурсия по побережью Чили от Конкона до Вальпараисо стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия.
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O
Чили - страна вина и альпак
Очень понравилась экскурсия по окрестностям Сантьяго! Это был по-настоящему аутентичный тур, который позволил увидеть Чили с совершенно другой стороны.
Особенно запомнилось
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посещение фермы альпак, где можно было познакомиться с этими очаровательными животными в спокойной, домашней атмосфере. Не менее ярким впечатлением стала винодельня: великолепные вина, красивая территория и вкусный обед с местными блюдами сделали остановку незабываемой. Завершили поездку прогулки по небольшим уютным городкам в окрестностях Сантьяго, где чувствуется настоящий колорит и неспешная жизнь региона.

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Максим
Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.

Мы посетили Palacio Rioja, красиво и богато украшенный
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дворец с роскошными интерьерами. А после Марат провёл нас по улицам Виньи-дель-Мар, попутно рассказав немного об истории города и познакомив с местным chinchinero (шарманщиком).

Затем мы прокатились на метрополитене! По пути сделав остановку, чтобы посетить рыбный рынок, где можно было потрогать акулу и попробовать разные яства (мы выбрали первое), и посмотрели вблизи, как кормят морских львов и разного рода птиц.

Потом мы ещё раз прокатились на метрополитене, добравшись до Вальпараисо. Этот город вообще настоящая визуальная сказка и культурно-познавательный взрыв, в хорошем смысле. Здесь мы славно попотчевались в своего рода таверне, а после пошли наслаждаться красотами местных холмов, попутно забегая в разного рода лавки и мастерские. До холмов мы добрались с помощью подъёмника. На холмах было очень красиво и красочно.

В общем, нам всё очень-очень-очень понравилось, настоятельно всем рекомендую. Для тех, кто переживает за свою безопасность, отмечу, что благодаря мужеству, силе воли, осмотрительности, внимательности, острому взору, опеке и контролю Марата вас не ограбят. Также в конце экскурсии мы получили на память очень классные и приятные сувениры, это было очень мило, спасибо большое, Марат, легенда чилийского побережья!

Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.+6
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
Марат организовал нам прекрасную экскурсию, в ходе которой мы познакомились с побережьем страны.
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А
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить многие организационные вопросы, т. к. мы не знаем испанский.
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить
Спасибо Марату за прекрасно проведённый день! Он не только провел интересную экскурсию, но и помог решить
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О
Винный день в долине Касабланка
Всё было супер! Спасибо Елене за прекрасно проведённый день!
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Н
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Мы провели с Маратом отличный день, катаясь между трех прибрежных городов. Марат много знает как про историю региона, так и просто об особенностях повседневной жизни чилийцев.
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Y
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.

Хорошая экскурсия, дающая возможность посмотреть три города за один день.
Не забудьте попросить Марата отвезти вас на рыбный рынок посмотреть на морских львов. Это впечатление останется с вами на всю жизнь.
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Яна
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно, активный отдых.
Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно,
Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно,
Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно,
Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно,+1
Рекомендую данную экскурсию у Марата. Очень насыщенная программа за день. Интересные факты, замечательные фото. Комфортно, занимательно,
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Olesia
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе с замечательным гидом Маратом.
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Посетили сразу три удивительных места: Вальпараисо, Винья-дель-Мар и Конкон.

Хочу выразить огромную благодарность Марату за его профессионализм и увлекательный рассказ. Он не просто делился информацией — он вовлекал, вдохновлял и передавал настоящую любовь к искусству и этим городам. Очень интересный собеседник, с которым легко и приятно общаться.

Благодаря ему мы увидели самые живописные и атмосферные уголки — именно те, которые остаются в памяти надолго. Этот день стал настоящим украшением нашей поездки!

Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе+5
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
Сегодняшний день был настоящим праздником для души — мы погрузились в мир искусства и красоты вместе
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М
Винный день в долине Касабланка
Елена это уровень! 😁✊️
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Всего 12 отзывов в Вальпараисо

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Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо

Самые популярные экскурсии в Вальпараисо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день;
  2. Винный день в долине Касабланка;
  3. Чили - страна вина и альпак;
  4. Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта;
  5. Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Конкон: Откройте для себя чилийское побережье за один день.
Сколько стоит экскурсия по Вальпараисо в августе 2026
Сейчас в Вальпараисо можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 371 до 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Вальпараисо (Чили 🇨🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год, 12 ⭐ отзывов, цены от $371. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чили. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь