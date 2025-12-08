Мы забудем о туристических автобусах и отправимся в путешествие, как настоящие чилийцы! Будем исследовать Вальпараисо и Винью-дель-Мар на старинных фуникулёрах (первых в Америке!), колоритных троллейбусах, сохранившихся в Чили только в Вальпараисо, и метропоезде, несущемся вдоль бескрайнего океана.
Описание экскурсии
В живописной Винье-дель-Мар, известной как город-сад, мы окунёмся в атмосферу прошлого:
- посетим роскошный дворец, где до сих пор витает дух рубежа 19–20 веков
- поговорим о жизни состоятельных семей той эпохи
- посмотрим на моаи, который был доставлен с острова Пасхи на материк
В Вальпараисо, городе-порте:
- при желании заглянем на шумный рыбный рынок, чтобы отведать свежие морепродукты и пообщаться с морскими львами
- прогуляемся по оживлённой набережной в порту. Если захотите — отправимся на морскую прогулку, чтобы увидеть город с воды
- посетим величественную площадь Сотомайор с её вечным огнём и памятником героям Второй Тихоокеанской войны
- посмотрим на чилийский Биг-Бен в центре города
- на фуникулёре поднимемся на холмы Алегре и Консепсьон, где увидим роскошные особняки европейской архитектуры и захватывающие панорамы
- рассмотрим в этих местах разноцветные лестницы, яркие муралы и граффити
- сделаем перерыв на обед в одном из аутентичных ресторанов чилийской кухни
- прокатимся на колоритном метропоезде из одного города в другой вдоль берега Тихого океана
На протяжении всего путешествия мы будем беседовать о богатом прошлом и динамичном настоящем этих прибрежных городов, их истории и архитектуре, повседневной жизни, природе, культуре и самобытных традициях.
Примерный тайминг
- 9:30–10:30 — начало экскурсии
- Винья-дель-Мар — 2,5–3 ч
- Вальпараисо вместе с обедом — 5-5,5 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий.
Организационные детали
- По желанию экскурсия может включать в себя элементы квеста
- Порядок посещения городов может меняться в зависимости от даты экскурсии
- В стоимость включены билеты на метро, на фуникулёр, на троллейбус. Еда и напитки оплачиваются дополнительно: средний чек обеда $30–40 за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- В случае бронирования экскурсии на воскресенье просьба учитывать, что троллейбусы в Вальпараисо по воскресеньям не работают. В таком случае мы проходим несколько кварталов в центре города пешком
- Морская прогулка на лодке опциональна, не входит в стоимость и оплачивается на месте: прогулка в группе — 5000–6000 песо/$5–6 за чел. + билет для гида; индивидуальная прогулка на лодке уточняется в порту (обычно стоит около 40 000-45 000 песо/$42-47 за лодку)
