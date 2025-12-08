Мои заказы

Вальпараисо и Винья-дель-Мар: сквозь время на трёх видах транспорта

Погрузиться в чилийский ритм жизни и проехать на фуникулёре, троллейбусе, метро вдоль Тихого океана
Мы забудем о туристических автобусах и отправимся в путешествие, как настоящие чилийцы! Будем исследовать Вальпараисо и Винью-дель-Мар на старинных фуникулёрах (первых в Америке!), колоритных троллейбусах, сохранившихся в Чили только в Вальпараисо, и метропоезде, несущемся вдоль бескрайнего океана.
Описание экскурсии

В живописной Винье-дель-Мар, известной как город-сад, мы окунёмся в атмосферу прошлого:

  • посетим роскошный дворец, где до сих пор витает дух рубежа 19–20 веков
  • поговорим о жизни состоятельных семей той эпохи
  • посмотрим на моаи, который был доставлен с острова Пасхи на материк

В Вальпараисо, городе-порте:

  • при желании заглянем на шумный рыбный рынок, чтобы отведать свежие морепродукты и пообщаться с морскими львами
  • прогуляемся по оживлённой набережной в порту. Если захотите — отправимся на морскую прогулку, чтобы увидеть город с воды
  • посетим величественную площадь Сотомайор с её вечным огнём и памятником героям Второй Тихоокеанской войны
  • посмотрим на чилийский Биг-Бен в центре города
  • на фуникулёре поднимемся на холмы Алегре и Консепсьон, где увидим роскошные особняки европейской архитектуры и захватывающие панорамы
  • рассмотрим в этих местах разноцветные лестницы, яркие муралы и граффити
  • сделаем перерыв на обед в одном из аутентичных ресторанов чилийской кухни
  • прокатимся на колоритном метропоезде из одного города в другой вдоль берега Тихого океана

На протяжении всего путешествия мы будем беседовать о богатом прошлом и динамичном настоящем этих прибрежных городов, их истории и архитектуре, повседневной жизни, природе, культуре и самобытных традициях.

Примерный тайминг

  • 9:30–10:30 — начало экскурсии
  • Винья-дель-Мар — 2,5–3 ч
  • Вальпараисо вместе с обедом — 5-5,5 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий.

Организационные детали

  • По желанию экскурсия может включать в себя элементы квеста
  • Порядок посещения городов может меняться в зависимости от даты экскурсии
  • В стоимость включены билеты на метро, на фуникулёр, на троллейбус. Еда и напитки оплачиваются дополнительно: средний чек обеда $30–40 за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

  • В случае бронирования экскурсии на воскресенье просьба учитывать, что троллейбусы в Вальпараисо по воскресеньям не работают. В таком случае мы проходим несколько кварталов в центре города пешком
  • Морская прогулка на лодке опциональна, не входит в стоимость и оплачивается на месте: прогулка в группе — 5000–6000 песо/$5–6 за чел. + билет для гида; индивидуальная прогулка на лодке уточняется в порту (обычно стоит около 40 000-45 000 песо/$42-47 за лодку)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Марат
Марат — ваша команда гидов в Вальпараисо
Провели экскурсии для 53 туристов
Я живу в Чили уже много лет. Являюсь сертифицированным гидом-переводчиком, а также организую туры по Чили и другим странам Южной Америки — Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадору, Бразилии и другим.
читать дальше

Провожу экскурсии по Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Сантьяго и другим городам. Работаю в команде с гидами-единомышленниками. Говорю на русском, испанском, французском и английском языках. Люблю путешествия, фотографию, футбол, иностранные языки, биологию, философию, психологию, этногеополитику. По первому образованию я педагог-филолог (романо-германская филология), по второму — актёр драматического театра и кино. Также с 2008 по 2012 год я обучался в аспирантуре, где написал кандидатскую диссертацию по педагогике. Выпускник Биокласса легендарной Гимназии Завельского №1543. Стараюсь показать гостям максимум интересных и самобытных мест. Помогаю прочувствовать аутентичную атмосферу Чили и насладиться ею. Буду рад познакомить вас с этой удивительной и полной контрастов страной!

