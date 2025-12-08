Мы забудем о туристических автобусах и отправимся в путешествие, как настоящие чилийцы! Будем исследовать Вальпараисо и Винью-дель-Мар на старинных фуникулёрах (первых в Америке!), колоритных троллейбусах, сохранившихся в Чили только в Вальпараисо, и метропоезде, несущемся вдоль бескрайнего океана.

за 1–4 человек или $60 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

В живописной Винье-дель-Мар, известной как город-сад, мы окунёмся в атмосферу прошлого:

посетим роскошный дворец, где до сих пор витает дух рубежа 19–20 веков

поговорим о жизни состоятельных семей той эпохи

посмотрим на моаи, который был доставлен с острова Пасхи на материк

В Вальпараисо, городе-порте:

при желании заглянем на шумный рыбный рынок, чтобы отведать свежие морепродукты и пообщаться с морскими львами

прогуляемся по оживлённой набережной в порту. Если захотите — отправимся на морскую прогулку, чтобы увидеть город с воды

посетим величественную площадь Сотомайор с её вечным огнём и памятником героям Второй Тихоокеанской войны

посмотрим на чилийский Биг-Бен в центре города

на фуникулёре поднимемся на холмы Алегре и Консепсьон, где увидим роскошные особняки европейской архитектуры и захватывающие панорамы

рассмотрим в этих местах разноцветные лестницы, яркие муралы и граффити

сделаем перерыв на обед в одном из аутентичных ресторанов чилийской кухни

прокатимся на колоритном метропоезде из одного города в другой вдоль берега Тихого океана

На протяжении всего путешествия мы будем беседовать о богатом прошлом и динамичном настоящем этих прибрежных городов, их истории и архитектуре, повседневной жизни, природе, культуре и самобытных традициях.

Примерный тайминг

9:30–10:30 — начало экскурсии

Винья-дель-Мар — 2,5–3 ч

Вальпараисо вместе с обедом — 5-5,5 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств и пожеланий.

Организационные детали

По желанию экскурсия может включать в себя элементы квеста

Порядок посещения городов может меняться в зависимости от даты экскурсии

В стоимость включены билеты на метро, на фуникулёр, на троллейбус. Еда и напитки оплачиваются дополнительно: средний чек обеда $30–40 за человека

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание