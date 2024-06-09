Индивидуальная
8 часов
Вальпараисо, Конкон и Винья-дель-Мар за 1 день
Посетить три живописных прибрежных города и узнать много интересного о колоритном Чили
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо /Кон...
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€308 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Чили - страна вина и альпак
Познакомиться с альпаками на ферме и лучшими чилийскими винами в долине Касабланка
Начало: У вашего отеля в Винье-дель-Мар / Вальпараисо. Вые...
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винный день в долине Касабланка
Путешествие с долгим послевкусием по трём чилийским винодельням
Начало: от вашего места проживания
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вальпараисо в категории «Индивидуальные»
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