Максим проводит ещё 5 экскурсий

Представьте себе, что вы оказались в Дании с краткосрочным визитом. И в вашем туристическом плане значится лишь столица ⭐️ — Копенгаген. А вам так хочется узнать побольше обо всей стане, о ее истории 📖 и культуре, о современной Дании и получить как можно больше ярких впечатлений. В этом случае вам просто необходимо посетить нашу экскурсию ⛳ по трём королевским дворцам: Розенборг, Амалиенборг и Кристиансборг. Эти достопримечательности 🏛️ представляют собой три разных архитектурных стиля, три разных исторических эпохи, и что самое главное — все три дворца непосредственно связаны с современной Данией.

Розенборг (дат. Rosenborg) — представитель эпохи Возрождения. Это настоящий замок 🏰, окруженный рвом с перекинутым через него когда-то подъемным мостом. Это самый старинный из трех предлагаемых нами дворцов и самый маленький. В зелени окружающего его парка он кажется просто игрушечным, сказочным замком Спящей Красавицы. Игрушечность его не случайна, так как он с самого начала (с 1606 года) был задуман не как полноценный замок, а как летняя загородная дача короля, так как место, где расположен замок, в 17 веке было далеким загородом. Именно здесь, на свежем воздухе, среди живописной природы и задумал датский король Кристиан IV (правление 1588 — 1648) построить себе небольшой домик для отдыха, окруженный розовым садом. Да, именно с роз и начинался весь парковый комплекс вокруг замка — самый старинный королевский парк 🌳 Дании, по которому мы с вам тоже прогуляемся. Слово «роза» легло в основу названия дворца — «Розенборг» — «замок розы». Король Кристиан IV увлекался разведением роз. Он выписывал сорта из разных стран мира, сам выводил новые. Эти розы, розы эпохи Возрождения, и сейчас растут возле замка.

Розенборг сохранился в своем первозданном виде с первой четверти 17 века. Сейчас это музей 🖼, по которому мы с вами пройдем и поговорим об истории и культуре Дании того времени, о международных связях, в том числе и с Россией. Во дворце множество ценных гобеленов, картин, мебели, фарфора, предметов роскоши. Среди вещей немало подарков, полученных в разное время от зарубежных монархов, например, позолоченный бюст русского царя Петра I работы Растрелли. Особый интерес представляют подвалы замка, где хранятся сокровища датских королей, их короны, оружие. Туда мы тоже обязательно заглянем. В подвалах до сих пор сохранились огромные бочки с вином 🍷 Кристиана IV. По традиции ныне здравствующая датская королева Маргрете II потчует им своих гостей, но только раз в год — 1 января, когда устраивает новогодний прием для членов парламента и иностранных послов.

Амалиенборг (дат. Amalienborg). Одна из главных задач гвардейцев — охрана королевской резиденции Амалиенборг. Каждый день в 11:30 гвардейцы выходят из своих казарм, расположенных на территории Розенборга, и бравым шагом направляются к резиденции Амалиенборг, перед которой ежедневно в 12. 00 можно наблюдать смену караула королевской гвардии. Это очень живописное зрелище: рослые солдаты в старинной военной форме, в медвежьих шапках под музыку и барабанный бой исполняют старинный военный ритуал.

Первоначально дворцовый ансамбль Амалиенборг предназначался не для королевской семьи, а для знатных семей датского королевства. Король Фредерик V (пр. 1746–1766) решил основать на окраине Копенгагена (а это была тогда именно окраина) новый центр своей столицы, где от главной площади — улицы должны были расходиться лучами, согласно последней французской моде. В центре площади возвышается конная статуя самого Фредерика V в. образе римского императора работы французского скульптора Жака Сали. Одно из зданий дворцового ансамбля Амалиенборг отведено под музей династии Глюксбургов, т. е. той династии, представительницей которой является королева. Здесь вы увидите интерьеры 19 — 20 веков, личные вещи членов королевской семьи, их драгоценности, среди которых ювелирные изделия Фаберже, документы. Кроме того, в музее часто устраиваются тематические выставки, например, выставка платьев королевы. За время прогулки по музею вы познакомитесь вы познакомитесь как с историей нынешней королевы Маргреты II, так и с историями других датских королей прошлого.

Кристиансборг (анг. Christiansborg) — это главный дворец страны, находящийся в самом центре датской столицы. Здесь заседает парламент (дат. Folketing), располагаются государственные приемные палаты королевы, приемная премьер — министра и Верховный суд. Нынешнее здание Кристиансборга — фактически, третий дворец на этом месте с таким названием. Первый был построен, как главная королевская резиденция, в стиле барокко в 1736 году, но в 1794 он сильно пострадал от пожара. Именно тогда королевская семья и переселилась в Амалиенборг. Дворец был востановлен в 1850 году, но ровно через 90 лет здесь случился еще один пожар и долгое время Кристиансборг лежал в руинах. Нынешнее здание дворца было заново отстроено в период с 1907 — 1928 годы в стиле необарокко архитектором Торвальдом Йоргенсеном (дат. Thorvald Jørgensen). 106-метровая башня дворца — самая высокая в Копенгагене. Под фундаментом нынешнего Кристиансборга сохранились руины всех предыдущих строений, в том числе и самой первой крепости епископа Абсалона, воздвигнутой в 1167 году, который считается годом основания Копенгагена.

Находясь в Кристиансборге, мы с вами посетим государственные приемные палаты королевы. Увидим тронный зал, балкон, с которого провозглашаются датские монархи. Здесь в интерьерах органично сочетаются предметы эпохи барокко/рококо и произведения современных мастеров. Особую ценность представляет серия гобеленов на тему истории Дании, украшающая стены рыцарского зала. Она была задумана как подарок королеве Маргрете II к ее 50-летнему юбилею, однако полностью завершена была только к ее 60-летию.

Продолжительность экскурсии: 5 часов Особенности экскурсии: возможность в кратчайшие сроки окунуться в историю Дании, посмотреть как жили короли, посетить королевскую сокровищницу, узнать чем живёт современная Дания. Экскурсия будет интересна как любителям истории, всем поклонникам старинной архитектуры, а также всем тем, кто является поклонником активного туризма и за короткий срок хочет увидеть по максимуму.