12 отзывов оставили туристы

На прогулке по каналам Копенгагена мимо вас проплывает вся многовековая история Датского королевства, запечатлённая в архитектуре городских пейзажей. Вы увидите старую часть города — «Маленький Амстердам», величественный Парламент, Королевскую библиотеку и поздороваетесь с Русалочкой, узнаете о традициях и нравах загадочных датчан и оцените уютную красоту «Северного Парижа».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кто такие датчане

Мы встретимся на Ратушной площади и прогуляемся до Новой гавани или Парламента по атмосферной пешеходной улочке Строге. По пути не спеша разберемся, кто такие датчане, чем зарабатывает современная Дания и почему местные жители любят свою королеву. У памятника основателю Копенгагена проследим, как рыболовецкая деревушка 12 века превратилась в торговый центр Скандинавии. А во время водной прогулки вы сможете заглянуть в окна копенгагенцев, почувствуете ароматы местной кухни, проплывая мимо бесчисленных кафе, и познакомитесь с датскими традициями и нравами.

Символы Копенгагена с воды

В яркой Новой гавани или у Парламента мы пересядем на прогулочный катер и исследуем водные артерии Копенгагена. Вы проплывете по 3 островам столицы и с необычного ракурса увидите ее достопримечательности: разноцветные домики, в одном из которых жил сказочник Андерсен, здания биржи и Национального банка, Мраморную церковь и дворец Кристиансборг, оперный театр и дивный дворцовый ансамбль Амалиенборг. Я познакомлю вас с ключевыми местами города: расскажу об острове Хольмен, библиотеке Черный Диамант, кварталах Старого города и символе Копенгагена — очаровательной Русалочке.

Организационные детали

Билеты на прогулочный катер оплачиваются отдельно на месте: около €26 с чел.