12 отзывов оставили туристы

Рассмотреть датскую столицу с воды и узнать самое интересное о её жителях
На прогулке по каналам Копенгагена мимо вас проплывает вся многовековая история Датского королевства, запечатлённая в архитектуре городских пейзажей.
Вы увидите старую часть города — «Маленький Амстердам», величественный Парламент, Королевскую библиотеку и поздороваетесь с Русалочкой, узнаете о традициях и нравах загадочных датчан и оцените уютную красоту «Северного Парижа».
Мы встретимся на Ратушной площади и прогуляемся до Новой гавани или Парламента по атмосферной пешеходной улочке Строге. По пути не спеша разберемся, кто такие датчане, чем зарабатывает современная Дания и почему местные жители любят свою королеву. У памятника основателю Копенгагена проследим, как рыболовецкая деревушка 12 века превратилась в торговый центр Скандинавии. А во время водной прогулки вы сможете заглянуть в окна копенгагенцев, почувствуете ароматы местной кухни, проплывая мимо бесчисленных кафе, и познакомитесь с датскими традициями и нравами.
Символы Копенгагена с воды
В яркой Новой гавани или у Парламента мы пересядем на прогулочный катер и исследуем водные артерии Копенгагена. Вы проплывете по 3 островам столицы и с необычного ракурса увидите ее достопримечательности: разноцветные домики, в одном из которых жил сказочник Андерсен, здания биржи и Национального банка, Мраморную церковь и дворец Кристиансборг, оперный театр и дивный дворцовый ансамбль Амалиенборг. Я познакомлю вас с ключевыми местами города: расскажу об острове Хольмен, библиотеке Черный Диамант, кварталах Старого города и символе Копенгагена — очаровательной Русалочке.
Организационные детали
Билеты на прогулочный катер оплачиваются отдельно на месте: около €26 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Окончил читать дальшеуменьшить
университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г. Х. Андерсена — всё это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
хочу поблагодарить Александра за проведенную им экскурсию, взяла сразу две экскурсии ознакомление с Копенгаген и водный тур. 4 часа пролетело как миг, интересный рассказчик, спокойно прошли по всем главным достопримечательностям. отвечая на множество вопросов. потом когда возвращаешься уже чувствуешь что ты знаешь где находишься, и ты влюбился в этот город. спасибо вам большое
+4
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E
Elena
Конечно! Вот более теплый и естественный вариант:
Огромное спасибо нашему гиду Александру за замечательную экскурсию! От всей души благодарим его за терпение, доброжелательность и искреннее внимание к нашим детям (14, 13 читать дальшеуменьшить
и 12 лет), а также за понимание того, что двое из них знают русский язык, но ограниченно.
Во время экскурсии мы не только с большим интересом слушали рассказы Александра, но и с удовольствием общались с ним, задавали множество вопросов и получали на них увлекательные ответы. Благодаря ему прогулка по Копенгагену получилась живой, теплой и запоминающейся.
С удовольствием рекомендую Александра всем, кто хочет познакомиться с Копенгагеном интересно, легко и с душой! Елена Строяковски из Гамбурга
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Юлия
от всего сердца благодарю Александра за нетривиальное погружение в культуру, историю и быт копенгагенцев! опаздывая на экскурсию я еще на подходе узнала Александра, высокого и стильного мужчину, всегда приятно взаимодействовать читать дальшеуменьшить
и тем более узнавать страну с утонченной,высокотнтеллекиуальной личностью! прогулка по каналам просто умопомрачительная, обо всех объектах, что мы проплывали я узнала! вся информация была мега полезна и пришлась по душе! селедочный буфет и аквавита-особая благодарность ❤️
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A
Aljona
Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Александру - прекрасный гид и очень интересный рассказчик. Мы были с тремя детьми, и он легко нашёл общий язык и с ними, и со взрослыми. Рассказ был адаптирован для всех возрастов. Экскурсия прошла легко, увлекательно и оставила только приятные впечатления. Рекомендуем!
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A
Alexander
Александр - замечательный рассказчик. Рекомендую!
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И
Инеса
Очень понравилась экскурсия как и сам Александр. Профессионал своего дела. Брали другую экскурсию в Копенгагене с другим экскурсоводом на этом сайте - небо и земля. Александра однозначно рекомендую. Очень интелегентный, образованный человек.
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