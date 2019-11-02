12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Кто такие датчане

Мы встретимся на Ратушной площади и прогуляемся до Новой гавани по атмосферной пешеходной улочке Строге. По пути не спеша разберемся, кто такие датчане, чем зарабатывает современная Дания и почему местные жители любят свою королеву. У памятника основателю Копенгагена проследим, как рыболовецкая деревушка 12 века превратилась в торговый центр Скандинавии. А во время водной прогулки вы сможете заглянуть в окна копенгагенцев, почувствуете ароматы местной кухни, проплывая мимо бесчисленных кафе, и познакомитесь с датскими традициями и нравами.

Символы Копенгагена с воды

В яркой и фотогеничной Новой гавани мы пересядем на прогулочный катер и исследуем водные артерии Копенгагена. Вы проплывете по 3 островам столицы и с необычного ракурса увидите ее достопримечательности: разноцветные домики, в одном из которых жил сказочник Андерсен, здания биржи и Национального банка, Мраморную церковь и дворец Кристиансборг, оперный театр и дивный дворцовый ансамбль Амалиенборг. Я познакомлю вас с ключевыми местами города: расскажу об острове Хольмен, библиотеке Черный Диамант, кварталах Старого города и символе Копенгагена — очаровательной Русалочке.