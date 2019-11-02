12 отзывов оставили туристы

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Три острова Копенгагена — прогулка на катере

Рассмотреть датскую столицу с воды и узнать самое интересное о её жителях

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Александр – Гид в Копенгагене
На прогулке по каналам Копенгагена мимо вас проплывает вся многовековая история 📖 Датского королевства, запечатленная в архитектуре городских пейзажей.

Вы увидите яркие домики Новой Гавани, поздороваетесь с Русалочкой, узнаете о традициях и нравах загадочных датчан и оцените уютную красоту «Северного Парижа».
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере

Что вас ожидает

Кто такие датчане
Мы встретимся на Ратушной площади и прогуляемся до Новой гавани по атмосферной пешеходной улочке Строге. По пути не спеша разберемся, кто такие датчане, чем зарабатывает современная Дания и почему местные жители любят свою королеву. У памятника основателю Копенгагена проследим, как рыболовецкая деревушка 12 века превратилась в торговый центр Скандинавии. А во время водной прогулки вы сможете заглянуть в окна копенгагенцев, почувствуете ароматы местной кухни, проплывая мимо бесчисленных кафе, и познакомитесь с датскими традициями и нравами.

Символы Копенгагена с воды
В яркой и фотогеничной Новой гавани мы пересядем на прогулочный катер и исследуем водные артерии Копенгагена. Вы проплывете по 3 островам столицы и с необычного ракурса увидите ее достопримечательности: разноцветные домики, в одном из которых жил сказочник Андерсен, здания биржи и Национального банка, Мраморную церковь и дворец Кристиансборг, оперный театр и дивный дворцовый ансамбль Амалиенборг. Я познакомлю вас с ключевыми местами города: расскажу об острове Хольмен, библиотеке Черный Диамант, кварталах Старого города и символе Копенгагена — очаровательной Русалочке.

Организационные детали

Билеты на прогулочный катер оплачиваются отдельно на месте: около 13 евро с человека.

Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере
Три острова Копенгагена — прогулка на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я родился в Сибири возле озера Байкал. Закончил театральное училище в 1980 году, 13 лет работал в театре в Москве. С 1993 года живу в столице Королевства в Копенгагене. Закончил университет в городе Роскилле — получил диплом и авторизацию гида. Рассказать историю страны, показать жизнь датчан, ощутить пульс Копенгагена, пройти по следам Г.Х. Андерсена — все это меня греет и вдохновляет в работе с путешественниками.
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12 отзывов оставили туристы

2 ноября 2019
Спешим поделиться впечатлениями (гости из Москвы, поэтесса Екатерина Клишева, член Союза Российских Писателей с любимыми мужем и тремя дочками): Достался Александр в гиды- Он в Дании почти что местный! Включил актёрские флюиды, Запас историй интересных: За два часа пешком, на лодке Про жизнь датчан узнали много Где скушать повкусней селёдки, Про счёты с церковью и с Богом... Про «сказки» Андерсена правду, Читают ли их детям датским? Нам встретился их добрый автор, С Русалочкой повидаться Нам довелось, зайти погреться Туда, куда зовут бездомных, Туда, куда по зову сердца Приходят в пышных или скромных Нарядах двое (толерантны Датчане все в вопросах брака) А, кстати, в месте том галантны К бездомным даже и собакам... Не догадались? Александр Вас просветит- не только в этом! Да разве б Вы узнали б сами, Что Андерсен-то был поэтом... ? На что живут и как тут тратят? Какие здесь в чести концерны? И ляжет ль королева матерь Во гроб хрустальный с благоверным? Доверьтесь опытному гиду! Вам Копенгаген на ладошке Преподнесёт! Вам станет видно По чём «счастливые калошки»... 01. 11. 2019
22 октября 2019
Очень понравилась экскурсия с Александром. Чёткий тайминг, высокий профессионализм, прекрасное чувство юмора, позитивная коммуникация. Качественная экскурсия где интересный маршрут и исторические факты были сдобрены шутками, легендами и байками. Александр – прекрасный собеседник, ответил на наши многочисленные вопросы не связанные с экскурсией Было здорово! Рекомендуем Ольга Геннадий Татьяна и Аркадий Израиль
20 октября 2019
Шикарнейшая экскурсия, вся наша группа была в полном восторге, Александр хорошо знает и любит свой город, его рассказ живой и артистичный, маршрут спланирован удачно. У нас несколько раз менялись планы, Александр передвинул экскурсию на удобное нам время. Александр, большое спасибо за эту прогулку, мы были счастливы познакомиться с Вами
15 октября 2019
Наша прогулка с Александром по Копенгагену прошла так круто, так интересно, насыщенно и динамично, что мы не заметили, как время пролетело! Мы влюбились в этот город, и во многом благодаря тому, что увидели на экскурсии и услышали от Александра - столько уникальных мест, зданий, забавных фактов, интересных историй об этом городе и стране! Нам было очень приятно познакомиться с обаятельным и позитивным Александром, жителем такого уютного города, и провести в его компании пару часов с интересным и красивым маршрутом! Обязательно будем рекомендовать всем своим друзьям экскурсии по Копенгагену именно с Александром.
25 августа 2019
Великолепная экскурсионная прогулка по Копенгагену с Александром прошла в творческой атмосфере и с глубоким знанием как исторической части так и жизни современного города! И небольшой дождик дал еще больше романтики в знакомство с древнейших королевства и сказочным наследием Г. Х. Андерсона. Отметим точность гида, чёткую организацию маршрута и дружескую помощь в сервисе! Александр искренне благодарны и желаем всем туристам попасть к Вам в группу путешествия.
22 августа 2019
Экскурсия с Александром понравилась всей семье! Александр знает много интересных историй и фактов о Копенгагене и Дании в целом. Время пролетело незаметно, экскурсия прошла легко и на позитивной ноте. Очень благодарны за такой прекрасный опыт и его советы по поводу ресторанчиков и кафе!
21 августа 2019
Путешествовали с дочкой (12 лет) по Скандинавии. Несколько дней провели в Копенгагене. Александр провел для нас интересную и познавательную экскурсию. Время экскурсии пролетело незаметно. Мы с дочкой остались очень довольны от маршрута, рассказа и самой экскурсии.
21 августа 2019
Хотим сказать огромное спасибо Александру за экскурсию! Интересно было с самого начала до самого конца. Александр замечательный рассказчик, прекрасно знает историю города, может ответить совершенно на любой вопрос, поможет скорректировать дальнейший маршрут. Сама экскурсия построена очень здорово, она поделена на две части: пешеходную и путешествие по каналам. Обе части заслуживают максимальной оценки! Если вы всё ещё сомневаетесь, самое время решиться, уверен, что после прогулки вы не останетесь равнодушны!
19 августа 2019
Сказочная страна, удивительный рассказчик Александр, сумевший создать волшебную атмосферу.
18 августа 2019
Прекрасная экскурсия! Даёт общее представление о городе и его истории, о датчанах и их особенностях. Город с воды предстаёт совсем иначе, величественно и без туристической толчеи. Весьма познавательно, весело, время пролетело незаметно. Рекомендуем для знакомства с Копенгагеном. После экскурсии имели чёткое представление по программе на следующие несколько дней - прогулки, парки, музеи и рестораны. Огромное спасибо Александру. Есть 3 опции по плавсредствам: на туристическом речном трамвае; на индивидуальной лодке, где управляете сами; на индивидуальной лодке с крышей и шкипером (не самый бюджетный вариант).
Ещё 2 отзыва

Александр проводит ещё 3 экскурсии

Копенгаген для своихКопенгаген для своихКопенгаген для своих
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