1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
«Пассажирам круизных лайнеров, у которых есть всего день на знакомство с городом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
«Вы познакомитесь с особенностями архитектуры церквей св»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
«Знакомство с главными достопримечательностями»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь, пройдете по самой большой пешеходной улице города, познакомитесь с легендами Новой и Старой площадей и заглянете в любимую кондитерскую Андерсена»
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
€140 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
«Эта обзорная прогулка по Копенгагену идеальна для первого знакомства с городом, сошедшим со страниц сказок Андерсена, его историей и внутренней жизнью»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
«Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Три острова Копенгагена - индивидуальная прогулка на катере по каналам города
Погрузитесь в волшебный мир Копенгагена с воды: исторические достопримечательности, архитектурные шедевры и живописные виды ждут вас
Начало: На Ратушной площади
«А во время водной прогулки вы сможете заглянуть в окна копенгагенцев, почувствуете ароматы местной кухни, проплывая мимо бесчисленных кафе, и познакомитесь с датскими традициями и нравами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
«Вы увидите главные достопримечательности датской столицы из окна комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или жара»
17 июня в 10:30
18 июня в 14:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
«Рождество у главных достопримечательностей»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ваш первый день в Копенгагене: история, культура и достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена с первых минут пребывания. Пешеходная экскурсия раскроет все тайны датской столицы
Начало: Rådhuspladsen (Ратушная площадь)
«Пеший тур - это лучший вариант для первого знакомства со сказочным Копенгагеном»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Королевские дворцы Копенгагена: путешествие в историю Дании
Погрузитесь в мир датской монархии, посетив три знаковых дворца Копенгагена с экспертом по истории
Начало: Copenhagen
«За время прогулки по музею вы познакомитесь вы познакомитесь как с историей нынешней королевы Маргреты II, так и с историями других датских королей прошлого»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Копенгагену с русскоязычным гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, узнайте его секреты и почему датчане - самая счастливая нация
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автоэкскурсия по Копенгагену: от Русалочки до Новой гавани
Погрузитесь в уникальный мир датской архитектуры и истории, путешествуя по Копенгагену с личным гидом на автомобиле
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€312 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Кристиании: от средневековья до современной утопии
Познакомьтесь с Кристианией, уникальным районом Копенгагена, где средневековье встречается с современной субкультурой
Начало: Copenhagen
«Главное — не доставать фотоаппарат на улице Пушер стрит (дат»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мальмё: город двух государств - индивидуальная экскурсия
Уникальная возможность за четыре часа познакомиться с Мальмё, увидеть Эресундскую переправу и насладиться шведским колоритом
Начало: Copenhagen
«Мы достаточно скоро окажемся в городе Мальмо и знакомство с этим гостиприимным городом мы начнём у средневековой крепости Мальмохус (дат»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Заказывала экскурсию для своей дочери, которая первый раз в Копенгагене. По отзывам поняла, что Александр - это тот человек, который
- AArtur-Indrek2 июня 2024Очень понравилось! Было такое ощущение, что гуляли со старым знакомым. Гид хорошо знает и, кажется, любит город и историю. Интересно рассказывал и отвечал на все наши аопросы.
- ААнна31 мая 2024У нас была потрясающая возможность провести пару дней в Копенгагене и мы выбрали экскурсию с гидом Александром, и это был
- NNatalia28 мая 2024Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего и даже будущего:-) очень талантливый гид и необыкновенно увлекательная экскурсия. Огромное спасибо!
- SSergey25 мая 2024Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
- ТТатьяна19 мая 2024Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
- ТТатьяна10 мая 2024Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких фото-задержек, чтобы начать рассказ о следующей достопримечательности. И ещё ответил на все вопросы после экскурсии! Благодарю!
- ААндрей9 мая 2024Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
- ЕЕлена6 мая 2024Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
- EElena5 мая 2024Были в Дании и на один день приехали в Копенгаген. Наше первое посещегие этого прекрасного города, заранее договорились с Александром.
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Обзорные»
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