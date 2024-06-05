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Встретились на центральной площади около скульптуры дракона. Александр, высокий, приятный человек сразу завладел нашим вниманием. Начали мы "конечно" с знаменитого и любимого сына города- Ганса Христиана Андерсена. А потом масса познавательного, все было нескучно, с юмором, но и детально, о политике и искусстве, о архитектуре и географии. Мы остались очень доовольны и хочется приехает еще и еще. Спасибо вам, уважаемый и замечательный Александр!