Обзорные и познавательные экскурсии Копенгагена

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Копенгагене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подружиться с Копенгагеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
«Пассажирам круизных лайнеров, у которых есть всего день на знакомство с городом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Копенгаген
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
«Вы познакомитесь с особенностями архитектуры церквей св»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
130 за всё до 6 чел.
Первый день в Копенгагене
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
«Знакомство с главными достопримечательностями»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Копенгаген - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы посетите сердце датской столицы — Ратушную площадь, пройдете по самой большой пешеходной улице города, познакомитесь с легендами Новой и Старой площадей и заглянете в любимую кондитерскую Андерсена»
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
140 за всё до 8 чел.
Ежедневная прогулка по Копенгагену
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
174 отзыва
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
«Эта обзорная прогулка по Копенгагену идеальна для первого знакомства с городом, сошедшим со страниц сказок Андерсена, его историей и внутренней жизнью»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
«Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Три острова Копенгагена - прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Три острова Копенгагена - индивидуальная прогулка на катере по каналам города
Погрузитесь в волшебный мир Копенгагена с воды: исторические достопримечательности, архитектурные шедевры и живописные виды ждут вас
Начало: На Ратушной площади
«А во время водной прогулки вы сможете заглянуть в окна копенгагенцев, почувствуете ароматы местной кухни, проплывая мимо бесчисленных кафе, и познакомитесь с датскими традициями и нравами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Копенгаген для своих
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 5 чел.
Классический Копенгаген на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
«Вы увидите главные достопримечательности датской столицы из окна комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или жара»
17 июня в 10:30
18 июня в 14:00
195 за всё до 4 чел.
Сказочная рождественская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
«Рождество у главных достопримечательностей»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
100 за всё до 5 чел.
Ваш первый день в Копенгагене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Ваш первый день в Копенгагене: история, культура и достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена с первых минут пребывания. Пешеходная экскурсия раскроет все тайны датской столицы
Начало: Rådhuspladsen (Ратушная площадь)
«Пеший тур - это лучший вариант для первого знакомства со сказочным Копенгагеном»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Дворцы Копенгагена
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Королевские дворцы Копенгагена: путешествие в историю Дании
Погрузитесь в мир датской монархии, посетив три знаковых дворца Копенгагена с экспертом по истории
Начало: Copenhagen
«За время прогулки по музею вы познакомитесь вы познакомитесь как с историей нынешней королевы Маргреты II, так и с историями других датских королей прошлого»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 3 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Копенгагену
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
25 отзывов
Пешеходная экскурсия по Копенгагену с русскоязычным гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, узнайте его секреты и почему датчане - самая счастливая нация
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автоэкскурсия по Копенгагену: от Русалочки до Новой гавани
Погрузитесь в уникальный мир датской архитектуры и истории, путешествуя по Копенгагену с личным гидом на автомобиле
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
312 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Кристиании
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Кристиании: от средневековья до современной утопии
Познакомьтесь с Кристианией, уникальным районом Копенгагена, где средневековье встречается с современной субкультурой
Начало: Copenhagen
«Главное — не доставать фотоаппарат на улице Пушер стрит (дат»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Мальмё: город двух государств
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
Мальмё: город двух государств - индивидуальная экскурсия
Уникальная возможность за четыре часа познакомиться с Мальмё, увидеть Эресундскую переправу и насладиться шведским колоритом
Начало: Copenhagen
«Мы достаточно скоро окажемся в городе Мальмо и знакомство с этим гостиприимным городом мы начнём у средневековой крепости Мальмохус (дат»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    Заказывала экскурсию для своей дочери, которая первый раз в Копенгагене. По отзывам поняла, что Александр - это тот человек, который
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    нужен. И он полностью оправдал мои ожидания, дал ей много советов, показал красивые места, благодаря ему я уверена, что Настя смогла увидеть Копенгаген и подружиться с ним. Спасибо большое!

  • A
    Artur-Indrek
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Очень понравилось! Было такое ощущение, что гуляли со старым знакомым. Гид хорошо знает и, кажется, любит город и историю. Интересно рассказывал и отвечал на все наши аопросы.
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    У нас была потрясающая возможность провести пару дней в Копенгагене и мы выбрали экскурсию с гидом Александром, и это был
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    незабываемый опыт! Александр обладает уникальной способностью делать экскурсию интересной и живой. Он показал нам основные достопримечательности города и делился увлекательными историями и фактами о каждом месте, делая экскурсию познавательной и захватывающей. Особенно понравилось, что Александр уделял внимание деталям и отвечал на все наши вопросы с большим энтузиазмом. Его любовь к Копенгагену заразительна, и благодаря ему мы почувствовали, что действительно "подружились" с этим удивительным городом. Эта экскурсия превзошла все наши ожидания, и мы очень рекомендуем ее всем, кто хочет узнать Копенгаген поближе. Большое спасибо, Александр, за замечательный день!

  • N
    Natalia
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего и даже будущего:-) очень талантливый гид и необыкновенно увлекательная экскурсия. Огромное спасибо!
    Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего
  • S
    Sergey
    25 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
    Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуемПровели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких фото-задержек, чтобы начать рассказ о следующей достопримечательности. И ещё ответил на все вопросы после экскурсии! Благодарю!
    Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленькихОтлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких
  • А
    Андрей
    9 мая 2024
    Копенгаген - первое знакомство
    Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Первый день в Копенгагене
    Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
  • E
    Elena
    5 мая 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    Были в Дании и на один день приехали в Копенгаген. Наше первое посещегие этого прекрасного города, заранее договорились с Александром.
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    Встретились на центральной площади около скульптуры дракона. Александр, высокий, приятный человек сразу завладел нашим вниманием. Начали мы "конечно" с знаменитого и любимого сына города- Ганса Христиана Андерсена. А потом масса познавательного, все было нескучно, с юмором, но и детально, о политике и искусстве, о архитектуре и географии. Мы остались очень доовольны и хочется приехает еще и еще. Спасибо вам, уважаемый и замечательный Александр!

    Были в Дании и на один день приехали в Копенгаген. Наше первое посещегие этого прекрасного города

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
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