19 отзывов оставили туристы

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Знакомьтесь, Копенгаген!

Все знаковые места сказочного города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Канал NYHAVN 1, возле якоря
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии19 отзывов
4.74
Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Оксана – представитель в Копенгагене
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Копенгагена: Королевский дворец, Ратушную, Старую и Новую площади, Латинский квартал, парк Тиволи, Круглую башню и датский Парламент.

Погуляете по пешеходной улице Стрегет и кварталу «Пьяная гавань», узнаете историю 📖 основания города и самые интересные факты о его знаменитых жителях.

А еще посмотрите на дом, где жил Андерсен, и шаг за шагом раскроете «сказочную» сторону датской столицы.
Знакомьтесь, Копенгаген!
Знакомьтесь, Копенгаген!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Я покажу вам величественное здание датского Парламента — Кристиансборг, роскошный и одновременно скромный дворец королевы Маг — Амалиенборг, памятник архиепископу Абсалону, основателю города, и другие знаковые места столицы. Вы познакомитесь с особенностями архитектуры церквей св. Троицы, св. Николая, Пресвятой Богородицы и Сан-Петри. Заглянете в магазин королевского фарфора «Роял Копенгаген» и старинную лавочку дизайна по металлу Георга Йенсена. Я расскажу о названии города, провозглашении Копенгагена столицей, как его штурмовали шведы, британцы и немцы, как он горел и погибал от эпидемий, но выжил и радует нас сегодня своим гостеприимством.

Столица сказок и волшебства
Копенгаген — город, где все пронизано дыханием сказки. Вы пройдете мимо окон Кая и Герды из «Снежной Королевы» и окна подвала в здании городского суда, где сидел солдат из сказки «Огниво». Увидите дом и балкон Андерсена, статую влюбленной Русалочки и фонтан Гефион. Я расскажу о самом знаменитом датском писателе и о том, как изменялся город на протяжении истории. А еще помогу почувствовать характер Копенгагена — сдержанный, аккуратный, комфортный, безмятежный и приветливый.

Знакомьтесь, Копенгаген!
Знакомьтесь, Копенгаген!
Знакомьтесь, Копенгаген!
Знакомьтесь, Копенгаген!
Знакомьтесь, Копенгаген!
Знакомьтесь, Копенгаген!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Канал NYHAVN 1, возле якоря.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
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19 отзывов оставили туристы

4 февраля 2020
Самый лучший гид👍🏻 Спасибо большое Александру. Наша группа состояла из 5 человек, все без исключения остались довольны !!! Экскурсия была увлекательной и неординарной. Легкое общение, внимательный гид, радушный, не оставлял без внимания ни один наш вопрос!!! Всем рекомендуем этого замечательного человека. Спасибо Вам огромное!!!
30 декабря 2019
Экскурсию нам провел Александр. Мы с внучкой были в Копенгагене на кануне рождества. Александр рассказал нам про историю страны и города. Мы побывали во время экскурсии на всех значимых местах города, сделали много фотоснимков. Александр был очень внимателен. Подсказал, где можно сэкономить на питании, показал ближайший к гостинице супермаркет. Это было к стати, т. к. ценники на продукты в Дании кусаются. И огромное спасибо Александру за то, что помог нам с внучкой доехать до вокзала и сориентировал, где садится на поезд, хотя это не входило в его обязанности. Очень внимательный и душевный человек и профессионал своего дела.
13 декабря 2019
Интересная и содержательная экскурсия. Александр очень хороший рассказчик, за время обзорной экскурсии сумел познакомить нас с городом. Очень важно, что он проводит экскурсию на автомобиле, в результате удалось хорошо рассмотреть Копенгаген и познакомиться с его историей
26 октября 2019
Отличная экскурсия, очень увлекательно Оксана рассказывала про жизнь и места Андерсона, про менталитет датчан, интересные особенности. Время прошло очень незаметно, на одном дыхании, хотелось дальше идти и слушать кружева рассказа Оксаны👍🤗
22 октября 2019
Чудесная экскурсия. Очень интересно и познавательно! Замечательное умение заинтересовать старшеклассников гида Оксаны впечатляет. Спасибо
24 августа 2019
Была замена гида по причине болезни. Проводила экскурсию Елена. Нас было 2 взрослых и 2 детей 10 и 3, 5 года. Было очень интересно как нам, взрослым, так и детям. За 2 часа мы обошли практически весь центр, увидели все знаковые места Копенгагена, познакомились с историей города, дети подробнее узнали про жизнь и творчество Андерсена.
1 августа 2019
Хочу выразить благодарность Оксане за экскурсию. Детям было интересно узнать много нового, маршрут был разработан с учетом присутствия детей не готовых проходить большие дистанции. Рекомендую.
29 июля 2019
Экскурсия прошла великолепно! Особенно понравились отрывки из сказок Андерсена! Все необходимые интересные места (рестораны, смотровые площадки, места посадки на прогулочные катера а также где купить сувениры) Оксана нам показала. Спасибо гиду за создание хорошей атмосферы! 😁
23 июля 2019
Были в Копенгагене 3 дня, брали обзорную экскурсию. С Оксаной гидом списались заранее. Она была пунктуальна, сразу вышла с нами на связь по приезду и запланировала встречу. Информации нам было достаточно, интересно и познавательно. Получили рекомендации где можно покушать и провести время самостоятельно, очень благодарны ей, воспользовались ими неоднократно. Рекомендуем Оксану, мы остались очень довольны.
18 июля 2019
От поездки изначально многого не ожидали, но были приятно поражены. Главное открытие в Дании наш гид Оксана! Интеллигентная, прекрасно образованная, тактичная и доброжелательная - она открыла нам сказочную Данию. Страну дворцов и парков, Андерсена и Гамлета. К тому же Оксана прекрасно разбирается в кухне и шопинге и, вообще, няньчилась с нами как с детьми. Короче, надеемся приехать еще не раз!
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