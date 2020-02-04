19 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Я покажу вам величественное здание датского Парламента — Кристиансборг, роскошный и одновременно скромный дворец королевы Маг — Амалиенборг, памятник архиепископу Абсалону, основателю города, и другие знаковые места столицы. Вы познакомитесь с особенностями архитектуры церквей св. Троицы, св. Николая, Пресвятой Богородицы и Сан-Петри. Заглянете в магазин королевского фарфора «Роял Копенгаген» и старинную лавочку дизайна по металлу Георга Йенсена. Я расскажу о названии города, провозглашении Копенгагена столицей, как его штурмовали шведы, британцы и немцы, как он горел и погибал от эпидемий, но выжил и радует нас сегодня своим гостеприимством.

Столица сказок и волшебства

Копенгаген — город, где все пронизано дыханием сказки. Вы пройдете мимо окон Кая и Герды из «Снежной Королевы» и окна подвала в здании городского суда, где сидел солдат из сказки «Огниво». Увидите дом и балкон Андерсена, статую влюбленной Русалочки и фонтан Гефион. Я расскажу о самом знаменитом датском писателе и о том, как изменялся город на протяжении истории. А еще помогу почувствовать характер Копенгагена — сдержанный, аккуратный, комфортный, безмятежный и приветливый.