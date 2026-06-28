19 отзывов оставили туристы

Во время этой экскурсии вы окунетесь в мир датской столицы, где история и современность переплетаются на каждом шагу.Вас ждет встреча с величественным Королевским дворцом, где можно почувствовать дух монархии, и

прогулка по Ратушной площади, где бьет сердце города. Вы узнаете о том, как Копенгаген стал столицей, его исторических сражениях и восстановлении после эпидемий. Латинский квартал и парк Тиволи откроют вам совершенно другую сторону Копенгагена - более уютную и таинственную. А прогулка по пешеходной улице Стрегет позволит вам насладиться шопингом и атмосферой города. Не менее интересным будет знакомство с кварталом «Пьяная гавань», где вы сможете почувствовать морской дух Копенгагена. И, конечно же, экскурсия не обойдется без сказок. Вы увидите дом, где жил великий Ханс Кристиан Андерсен, и узнаете множество интересных фактов о его жизни и творчестве. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Дании, полным открытий и впечатлений

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Я покажу вам величественное здание датского Парламента — Кристиансборг, роскошный и одновременно скромный дворец королевы Маг — Амалиенборг, памятник архиепископу Абсалону, основателю города, и другие знаковые места столицы. Вы познакомитесь с особенностями архитектуры церквей св. Троицы, св. Николая, Пресвятой Богородицы и Сан-Петри. Заглянете в магазин королевского фарфора «Роял Копенгаген» и старинную лавочку дизайна по металлу Георга Йенсена. Я расскажу о названии города, провозглашении Копенгагена столицей, как его штурмовали шведы, британцы и немцы, как он горел и погибал от эпидемий, но выжил и радует нас сегодня своим гостеприимством.

Столица сказок и волшебства

Копенгаген — город, где все пронизано дыханием сказки. Вы пройдете мимо окон Кая и Герды из «Снежной Королевы» и окна подвала в здании городского суда, где сидел солдат из сказки «Огниво». Увидите дом и балкон Андерсена, статую влюбленной Русалочки и фонтан Гефион. Я расскажу о самом знаменитом датском писателе и о том, как изменялся город на протяжении истории. А еще помогу почувствовать характер Копенгагена — сдержанный, аккуратный, комфортный, безмятежный и приветливый.