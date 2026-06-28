19 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Во время этой экскурсии вы окунетесь в мир датской столицы, где история и современность переплетаются на каждом шагу.
Вас ждет встреча с величественным Королевским дворцом, где можно почувствовать дух монархии, и читать дальшеуменьшить
прогулка по Ратушной площади, где бьет сердце города.
Вы узнаете о том, как Копенгаген стал столицей, его исторических сражениях и восстановлении после эпидемий.
Латинский квартал и парк Тиволи откроют вам совершенно другую сторону Копенгагена - более уютную и таинственную. А прогулка по пешеходной улице Стрегет позволит вам насладиться шопингом и атмосферой города.
Не менее интересным будет знакомство с кварталом «Пьяная гавань», где вы сможете почувствовать морской дух Копенгагена. И, конечно же, экскурсия не обойдется без сказок.
Вы увидите дом, где жил великий Ханс Кристиан Андерсен, и узнаете множество интересных фактов о его жизни и творчестве. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Дании, полным открытий и впечатлений
🏰 Увидите главные достопримечательности Копенгагена
📜 Узнаете историю основания города
🏛 Посетите знаменитые архитектурные памятники
📚 Откроете для себя интересные факты о знаменитых жителях
🌟 Почувствуете волшебную атмосферу столицы сказок
Что можно увидеть
Королевский дворец
Ратушная площадь
Старая площадь
Новая площадь
Латинский квартал
Парк Тиволи
Круглая башня
Датский Парламент
Пешеходная улица Стрегет
Квартал «Пьяная гавань»
Дом Андерсена
Статуя Русалочки
Фонтан Гефион
Описание экскурсии
«Визитные карточки» города
Я покажу вам величественное здание датского Парламента — Кристиансборг, роскошный и одновременно скромный дворец королевы Маг — Амалиенборг, памятник архиепископу Абсалону, основателю города, и другие знаковые места столицы. Вы познакомитесь с особенностями архитектуры церквей св. Троицы, св. Николая, Пресвятой Богородицы и Сан-Петри. Заглянете в магазин королевского фарфора «Роял Копенгаген» и старинную лавочку дизайна по металлу Георга Йенсена. Я расскажу о названии города, провозглашении Копенгагена столицей, как его штурмовали шведы, британцы и немцы, как он горел и погибал от эпидемий, но выжил и радует нас сегодня своим гостеприимством.
Столица сказок и волшебства
Копенгаген — город, где все пронизано дыханием сказки. Вы пройдете мимо окон Кая и Герды из «Снежной Королевы» и окна подвала в здании городского суда, где сидел солдат из сказки «Огниво». Увидите дом и балкон Андерсена, статую влюбленной Русалочки и фонтан Гефион. Я расскажу о самом знаменитом датском писателе и о том, как изменялся город на протяжении истории. А еще помогу почувствовать характер Копенгагена — сдержанный, аккуратный, комфортный, безмятежный и приветливый.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Канал NYHAVN 1, возле якоря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1683 туристов
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об читать дальшеуменьшить
атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
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1
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Anna
комфортно, интересно. для первого знакомства с городом - идеально
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А
Анастасия
Оксана великолепна! Мы остались в восторге от того, как гид преподносит информацию. Как же все закручено вокруг Андерсена. А какой мимолетный юмор! В общем, стронгли рекоменд, если вы любитель живого авторского сторителлинга. Оксана, спасибо вам! С удовольствием бы взяли вашу экскурсию еще раз
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М
МАДИНА
Всех приветствую! У нас был морской круиз и один день был в Копенгагене. Так как времени было не так много, решили взять экскурсию. Выбрали экскурсию от Оксаны и не пожелали. Как читать дальшеуменьшить
сказала сама Оксана «я обещаю, что Копенгаген останется в вашем сердце навсегда», так оно и вышло. Очень интересная и познавательная экскурсия, много узнали о жизни этого великолепного города и остались под большим впечатлением. Однозначно рекомендую экскурсию, оно того стоит
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Н
Наталья
Очень довольны экскурсий. За 2 часа познакомились с городом, увидели все самые значимые и знаменитые места. За непродолжительное время, увидели и узнали многое! Оксана - интересный рассказчик, хорошо знакомый с читать дальшеуменьшить
городом и его историей. Множество интересных и необычных фактов о городе и стране запомнятся на долгое время! Очень понравилось, что повествование сказок Ганса-Христиана Андерсона так живо вплетена в улицы, здания и историю города, как будто ты их участник. С удовольствием будем рекомендовать вас друзьям и знакомым!
+1
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Владислаа
Прогулка по Копенгагену получилась просто супер! Всё было отлично организовано, время пролетело незаметно. Оксана — замечательный экскурсовод: с отличными знаниями истории, умеет интересно рассказывать и при этом очень приятный человек. Экскурсия была живой, познавательной и душевной. С удовольствием буду рекомендовать всем!
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Лариса
Эта экскурсия - настоящее чудо! Мы словно оказались внутри сказки, где каждая улица, каждый уголок оживал вместе с историями великого Андерсена. Оксана - великолепный рассказчик, который с невероятной теплотой и читать дальшеуменьшить
увлеченностью погружает в атмосферу Копенгагена. Благодаря ей город раскрывается как волшебное место, где оживают легенды, где мы почувствовали себя частью этого волшебного мира. Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть Копенгаген, но и почувствовать его душу. Огромное спасибо Оксане за эту чудесную прогулку!