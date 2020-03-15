1 отзыв оставили туристы

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Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад

Рассмотреть необычные дома и узнать о скандинавском стиле жизни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Мария
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Мария – Гид в Копенгагене
Приглашаю погулять по молодому району Эрестад, над созданием которого трудились звезды мировой архитектуры.

Вы увидите здание, на верхние этажи которого можно заехать на велосипеде 🚲, дом престарелых с веселым фасадом, школу с детской площадкой на крыше и одно из самых оригинальных студенческих общежитий мира.
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад

Что вас ожидает

Футуристический Эрестад
Вы рассмотрите три эффектных жилых комплекса, спроектированных архитектурным бюро BIG: знаменитую «Восьмерку», VM Houses и «Дом-Гору». А также побываете в южном кампусе Копенгагенского университета, увидите необычное «круглое» общежитие, современный концертный зал, стадион и оригинальную высотку Bella Sky Hotel.

Интересные факты и метро без машиниста
Исследуя Эрестад, вы узнаете, какими принципами руководствуются датские архитекторы, услышите о жизни в Скандинавии и раскроете, где в Копенгагене искать памятник Пушкину. А еще полюбуетесь прекрасными видами на весь район из окон современного автоматического метро без машиниста.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется архитектурой, урбанистикой и просто современной жизнью европейских городов.

Организационные детали

  • Экскурсия завершится у метро Исландс Брюгге
  • Советую надеть удобную обувь и взять дождевик и солнечные очки
  • Билеты на метро оплачиваются дополнительно. Можно купить безлимитный проездной City Pass Small на 24 часа за 80 крон (примерно 800 рублей) на человека.
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария. По образованию я преподаватель русского языка и литературы и журналист. Интересуюсь архитектурой и дизайном, регулярно слушаю лекции по истории архитектуры и искусства. С 2012 года вела на радио Культура программу «Жил-был дом», посвященную интересным домам. В 2017 году переехала с семьей из Москвы в Копенгаген. С интересом слежу за работой датских архитекторов и делюсь своими знаниями о городе с теми, кому это может быть интересно.
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1 отзыв оставили туристы

15 марта 2020
Мария, спасибо за очень любопытное путешествие по современному архитектурному Копенгагену. Экскурсия необычная и красивая, Мария с готовностью подстроилась под наши запросы и интересы и удовлетворила наше любопытство сполна. Общаться было легко и приятно, это даже была не экскурсия в классическом понимании, потому что мы ни разу не специалисты в теме архитектуры, а скорее приятная прогулка с друзьями. Буду рекомендовать друзьям и экскурсию и гида однозначно!

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