1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Футуристический Эрестад

Вы рассмотрите три эффектных жилых комплекса, спроектированных архитектурным бюро BIG: знаменитую «Восьмерку», VM Houses и «Дом-Гору». А также побываете в южном кампусе Копенгагенского университета, увидите необычное «круглое» общежитие, современный концертный зал, стадион и оригинальную высотку Bella Sky Hotel.

Интересные факты и метро без машиниста

Исследуя Эрестад, вы узнаете, какими принципами руководствуются датские архитекторы, услышите о жизни в Скандинавии и раскроете, где в Копенгагене искать памятник Пушкину. А еще полюбуетесь прекрасными видами на весь район из окон современного автоматического метро без машиниста.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется архитектурой, урбанистикой и просто современной жизнью европейских городов.