Максим проводит ещё 6 экскурсий

«Справа по борту Кронборг!" Эта команда по традиции возвещает датским морякам о возвращении на родину. Почему же только теперь, ведь за кормой уже лежат отечественные проливы Скагеррак и Каттегат? Да потому, что именно здесь, в проливе Эресунд, находится этот мощный форпост — замок 🏰 Кронборг — олицетворяющий в национальном самосознании датчан главную веху на всем пути из Северного моря 🌊 в Балтийское. Это один из основных символов, как принято сейчас говорить, датскости. Кронборг (у Шекспира замок в Эльсиноре), словно огромный корабль, вздымая башни-мачты, врезается носом передового бастиона в самую круговерть быстроводного «Зунда», как будто выплывает на перехват скользящих торопливо по проливу судов. Зачем? Чтобы ответить на этот вопрос, придется погрузиться в бурные волны — волны истории 📖 и литературы. Да, и литературы тоже. Потому что наша экскурсия ⛳ называется: «По следам Гамлета».

Но не отсюда, не от замка, начнем мы нашу экскурсию, а с торговой площади города Хельсингёра. По-английски он называется Эльсинор (Elsinor) и находится в 45 км от Копенгагена. Здесь, на площади, cтоит бронзовый памятник датскому королю 15 века Эрику Померанскому. Именно с его правления начинается величие и расцвет города, который полтора века спустя, в эпоху Шекспира, станет красой всей Северной Европы.

От площади лучами расходятся мощеные булыжником узкие улочки — мы с вами обязательно по ним пройдем. Архитектура здесь почти не изменилась со времен Шекспира. Бродил ли сам великий драматург по улочкам Хельсингёра, доподлинно не известно, но его близкие друзья, английские актеры из Лондона, регулярно приезжавшие сюда на гастроли, точно были завсегдатаями этих мест. Сохранился дом, где они обычно останавливались — это на улице, которая раньше была набережной. Этот маленький, слегка покосившийся домик был свидетелем многих драматических событий из жизни актеров, в том числе и трагической любви.

Пройдясь по улицам Хельсингёра, мы отправимся, наконец, и в сам замок — тот самый, где разворачивается действие трагедии Шекспира «Гамлет». Кстати, если есть в этой пьесе что-то подлинное-то это Кронборг, описанный драматургом с удивительной достоверностью. Он единственный в пьесе реальный исторический «персонаж».

Переходя в замке из комнаты в комнату, мы сможем проследить действие пьесы акт за актом. Поднявшись на флаговый бастион, мы увидим величественную, полную драматизма панораму пролива и сразу поймем, почему Призрак появляется именно здесь. Мы заглянем в гостиную королевы, где за шпалерой прятался, подслушивая, несчастный Полоний, убитый по ошибке Гамлетом. Где был произнесен знаменитый монолог: «Быть или не быть?» мы тоже узнаем, за время экскурсии 🧭 по замку.

А закончится наша экскурсия неподалеку от замка на могиле Гамлета (увы! символической). Именно здесь «беседовал» принц с черепом придворного шута Йорика. А если нам повезет, то мы сможем также посетить еще и, находящийся рядом, источник Офелии. Если, конечно, коммунальные власти Хельсингёра завершат его реставрацию к вашему приезду.

Особенности экскурсии: авторская экскурсия для любознательных и поклонников Шекспира. Придётся много ходить, побываете в историческом центре Хельсингёра, познакомитесь с легендами датской истории, познакомитесь с самым великим произведением Шекспира, насладитесь морским воздухом и видами шведского побережья.

Стоимость путешествия: 400 евро для 2х взрослых и ребёнка (до 11 лет), включая трансфер, входные билеты 🎫 и сопровождение русского гида.