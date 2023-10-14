Погрузиться в атмосферу шекспировской трагедии, голландского Ренессанса и монаршей роскоши
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Описание
Что вас ожидает
Кронборг, или замок Гамлета
Он находится в старинном приморском городке Эльсинор и хранит свои тайны с начала 15-го века. Мы не будем заходить в сам замок, а прогуляемся рядом с ним. Я расскажу про строительство Кронборга, какую пользу он принёс Датскому королевству и Эльсинору, а ещё почему Уильям Шекспир описал именно это место во всемирно известной пьесе «Гамлет». Также я познакомлю вас с самыми интересными достопримечательностями изумительного Эльсинора.
Фреденсборг, или Замок мира
Датская королевская резиденция уютно расположилась на берегу знаменитого озера Эсрум. Мы посетим красивейший парк с многочисленными скульптурами, памятниками и аллеями. Вы узнаете, отчего именно Фреденсборг считают одним из самых красивых и популярных замков Дании и почему там с удовольствием проводит время королевская семья.
Фредериксборг — северная жемчужина Скандинавии
Замок появился в 1560 году, с тех пор претерпел многочисленные реконструкции и открыл свои двери для гостей как национальный исторический музей. Мы пройдём по роскошному барочному саду, полюбуемся фонтанами и скульптурами. Я поделюсь историей строительства замка. Расскажу, почему Фредериксборг создали в небольшом городке Хиллёрд и чем он притягивает около миллиона посетителей в год. По желанию вы сможете познакомиться с датской кухней в одном из уютных кафе с видом на замок.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещения замков
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Verso
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачивается обед — от 13 евро (без напитков)
- При желании можно посетить один из замков. Билеты приобретаются дополнительно — для взрослого 15–20 евро (в зависимости от сезона), детям до 12 лет вход бесплатный
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.