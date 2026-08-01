Лучшее время для экскурсии по «Трём королевским замкам» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться видами замков и окрестностей в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно комфортно путешествовать, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать короткие световые дни и более прохладный климат, что может ограничить время на свежем воздухе.

В окрестностях Копенгагена, среди живописных пейзажей, находятся три замка, каждый из которых является жемчужиной датской истории и культуры.Экскурсия «Три королевских замка» предлагает уникальную возможность познакомиться с этими историческими местами.Кронборг, известный

также как замок Гамлета, впечатляет своей мощью и тайнами, которые хранятся в его стенах с 15-го века. Фреденсборг, или Замок мира, поражает красотой своих парков и озер, будучи любимым местом отдыха датской королевской семьи. Фредериксборг, называемый северной жемчужиной Скандинавии, открывает свои двери как национальный исторический музей, предлагая погрузиться в богатую историю Дании. Эта экскурсия не предполагает посещение внутренних помещений замков, но дает возможность насладиться их архитектурой и окружающими пейзажами, узнать множество интересных фактов и легенд, связанных с каждым из замков. Путешествие на комфортабельном автомобиле Toyota Verso сделает ваш опыт еще более приятным и незабываемым

Описание экскурсии

Кронборг, или замок Гамлета

Он находится в старинном приморском городке Эльсинор и хранит свои тайны с начала 15-го века. Мы не будем заходить в сам замок, а прогуляемся рядом с ним. Я расскажу про строительство Кронборга, какую пользу он принёс Датскому королевству и Эльсинору, а ещё почему Уильям Шекспир описал именно это место во всемирно известной пьесе «Гамлет». Также я познакомлю вас с самыми интересными достопримечательностями изумительного Эльсинора.

Фреденсборг, или Замок мира

Датская королевская резиденция уютно расположилась на берегу знаменитого озера Эсрум. Мы посетим красивейший парк с многочисленными скульптурами, памятниками и аллеями. Вы узнаете, отчего именно Фреденсборг считают одним из самых красивых и популярных замков Дании и почему там с удовольствием проводит время королевская семья.

Фредериксборг — северная жемчужина Скандинавии

Замок появился в 1560 году, с тех пор претерпел многочисленные реконструкции и открыл свои двери для гостей как национальный исторический музей. Мы пройдём по роскошному барочному саду, полюбуемся фонтанами и скульптурами. Я поделюсь историей строительства замка. Расскажу, почему Фредериксборг создали в небольшом городке Хиллёрд и чем он притягивает около миллиона посетителей в год. По желанию вы сможете познакомиться с датской кухней в одном из уютных кафе с видом на замок.

Организационные детали