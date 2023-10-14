В пригороде Копенгагена, в окружении красочной природы и преданий, витающих в воздухе, расположились три замка. Они хранят тайны датской истории и королевской семьи. Один из замков — место действия шекспировского «Гамлета». Два других не менее имениты. Приглашаю познакомиться с ними. На фоне живописных окрестностей расскажу историю замков, их секреты и легенды.

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Описание

Что вас ожидает

Кронборг, или замок Гамлета

Он находится в старинном приморском городке Эльсинор и хранит свои тайны с начала 15-го века. Мы не будем заходить в сам замок, а прогуляемся рядом с ним. Я расскажу про строительство Кронборга, какую пользу он принёс Датскому королевству и Эльсинору, а ещё почему Уильям Шекспир описал именно это место во всемирно известной пьесе «Гамлет». Также я познакомлю вас с самыми интересными достопримечательностями изумительного Эльсинора.

Фреденсборг, или Замок мира

Датская королевская резиденция уютно расположилась на берегу знаменитого озера Эсрум. Мы посетим красивейший парк с многочисленными скульптурами, памятниками и аллеями. Вы узнаете, отчего именно Фреденсборг считают одним из самых красивых и популярных замков Дании и почему там с удовольствием проводит время королевская семья.

Фредериксборг — северная жемчужина Скандинавии

Замок появился в 1560 году, с тех пор претерпел многочисленные реконструкции и открыл свои двери для гостей как национальный исторический музей. Мы пройдём по роскошному барочному саду, полюбуемся фонтанами и скульптурами. Я поделюсь историей строительства замка. Расскажу, почему Фредериксборг создали в небольшом городке Хиллёрд и чем он притягивает около миллиона посетителей в год. По желанию вы сможете познакомиться с датской кухней в одном из уютных кафе с видом на замок.

Организационные детали