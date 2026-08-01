Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
В окрестностях Копенгагена, среди живописных пейзажей, находятся три замка, каждый из которых является жемчужиной датской истории и культуры.
Экскурсия «Три королевских замка» предлагает уникальную возможность познакомиться с этими историческими местами.
Кронборг, известный читать дальшеуменьшить
также как замок Гамлета, впечатляет своей мощью и тайнами, которые хранятся в его стенах с 15-го века.
Фреденсборг, или Замок мира, поражает красотой своих парков и озер, будучи любимым местом отдыха датской королевской семьи.
Фредериксборг, называемый северной жемчужиной Скандинавии, открывает свои двери как национальный исторический музей, предлагая погрузиться в богатую историю Дании.
Эта экскурсия не предполагает посещение внутренних помещений замков, но дает возможность насладиться их архитектурой и окружающими пейзажами, узнать множество интересных фактов и легенд, связанных с каждым из замков.
Путешествие на комфортабельном автомобиле Toyota Verso сделает ваш опыт еще более приятным и незабываемым
Лучшее время для экскурсии по «Трём королевским замкам» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться видами замков и окрестностей в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно комфортно путешествовать, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать короткие световые дни и более прохладный климат, что может ограничить время на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кронборг
Фреденсборг
Фредериксборг
Эльсинор
Парк Фреденсборг
Барочный сад Фредериксборг
Описание экскурсии
Кронборг, или замок Гамлета
Он находится в старинном приморском городке Эльсинор и хранит свои тайны с начала 15-го века. Мы не будем заходить в сам замок, а прогуляемся рядом с ним. Я расскажу про строительство Кронборга, какую пользу он принёс Датскому королевству и Эльсинору, а ещё почему Уильям Шекспир описал именно это место во всемирно известной пьесе «Гамлет». Также я познакомлю вас с самыми интересными достопримечательностями изумительного Эльсинора.
Фреденсборг, или Замок мира
Датская королевская резиденция уютно расположилась на берегу знаменитого озера Эсрум. Мы посетим красивейший парк с многочисленными скульптурами, памятниками и аллеями. Вы узнаете, отчего именно Фреденсборг считают одним из самых красивых и популярных замков Дании и почему там с удовольствием проводит время королевская семья.
Фредериксборг — северная жемчужина Скандинавии
Замок появился в 1560 году, с тех пор претерпел многочисленные реконструкции и открыл свои двери для гостей как национальный исторический музей. Мы пройдём по роскошному барочному саду, полюбуемся фонтанами и скульптурами. Я поделюсь историей строительства замка. Расскажу, почему Фредериксборг создали в небольшом городке Хиллёрд и чем он притягивает около миллиона посетителей в год. По желанию вы сможете познакомиться с датской кухней в одном из уютных кафе с видом на замок.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещения замков
Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Verso
В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Дополнительно оплачивается обед — от 13 евро (без напитков)
При желании можно посетить один из замков. Билеты приобретаются дополнительно — для взрослого 15–20 евро (в зависимости от сезона), детям до 12 лет вход бесплатный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1805 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вячеслав
Экскурсия по Копенгагену и Мальмё с Александром оставила исключительно приятные впечатления. Александр - очень интеллигентный и эрудированный гид, который умеет интересно, доступно и информативно рассказывать об истории города и его достопримечательностях, не перегружая лишними деталями. Благодаря его сопровождению прогулка получилась по-настоящему увлекательной. Сам Копенгаген оказался красивым, интересным и атмосферным городом, в который хочется вернуться снова. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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Михаил
Огромное спасибо Александру за великолепно проведенную экскурсию по трём замкам. Вертуозно провёз по узким улочкам живописной местности,вместе с Александром осмотрели Фредериксборг,получили объяснение по всем экспонатам и великолепным картинам, затем был читать дальшеуменьшить
замок Фреденсборг,осмотрели роскошный фасад и получили исчерпывающий ответ на все вопросы. Последним был замок Кронборг или замок Гамлета. Александр подробно описал как и почему Шекспир выбрал эту местность,где и от кого он брал материал для своего знаменитого произведения и т. д и т. п. Он провел нас через рыбалку деревню с подробным описанием района и быта. На протяжении всего пути он непрерывно описывал местность,сооружения,здания их возраст и историческую принадлежность. Мы были поражены глубиной знаний и эрудицией Александра. Всё были очень довольны и тысячу раз благодарили нашего Гида за эту прекрасную экскурсию. Много впечатлений. С уважением Михаил,Светлана,Матвей,Галина,Николай,Лина.
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Olga
Прекрасная экскурсия - все очень четко спланировано, интересно и самое главное - комфортно. Александр выполняет свою работу на Отлично!
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Наталья
Путешествие по замкам Дании с Александром нам очень понравилось! Мы увидели Кронборг, Фреденсборг и Фредериксборг, узнали много интересного об их истории, архитектуре и значении для страны.
Александр — замечательный рассказчик: он читать дальшеуменьшить
легко и увлекательно подает материал, поэтому экскурсия была интересной и совсем не утомительной. Особенно понравилось, что помимо исторических фактов о замках мы узнали много нового о современной Дании, традициях и повседневной жизни датчан.
Отдельно хочется отметить комфортный автомобиль и отлично организованный маршрут. Все прошло легко, удобно и в приятной атмосфере. Получилась насыщенная и запоминающаяся поездка. Большое спасибо Александру за прекрасный день!
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Ольга
Александр очень знающий и ответственный гид, мы получили огромное удовольствие от нашей экскурсии. Маршрут был продуман до мелочей и было время на сюрпризы! Огромное спасибо Александр!
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Ирина
Отличная экскурсия!! Экскурсовод просто супер, много знает интересно рассказывает и увлекает с первого слова. Немного сложновато было нам с детьми, замки ведь не то что им нравиться, но Александр помог нам. Замки прекрасны, их история, нравы…. По дороге еще заскочила,по нашей просьбе, и в церковь Грундтвига….. восторг Всем рекомендую,очень интересно