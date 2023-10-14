Три королевских замка

Погрузиться в атмосферу шекспировской трагедии, голландского Ренессанса и монаршей роскоши

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В пригороде Копенгагена, в окружении красочной природы и преданий, витающих в воздухе, расположились три замка. Они хранят тайны датской истории и королевской семьи. Один из замков — место действия шекспировского «Гамлета». Два других не менее имениты. Приглашаю познакомиться с ними. На фоне живописных окрестностей расскажу историю замков, их секреты и легенды.
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
Три королевских замка
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Описание

Что вас ожидает

Кронборг, или замок Гамлета

Он находится в старинном приморском городке Эльсинор и хранит свои тайны с начала 15-го века. Мы не будем заходить в сам замок, а прогуляемся рядом с ним. Я расскажу про строительство Кронборга, какую пользу он принёс Датскому королевству и Эльсинору, а ещё почему Уильям Шекспир описал именно это место во всемирно известной пьесе «Гамлет». Также я познакомлю вас с самыми интересными достопримечательностями изумительного Эльсинора.

Фреденсборг, или Замок мира

Датская королевская резиденция уютно расположилась на берегу знаменитого озера Эсрум. Мы посетим красивейший парк с многочисленными скульптурами, памятниками и аллеями. Вы узнаете, отчего именно Фреденсборг считают одним из самых красивых и популярных замков Дании и почему там с удовольствием проводит время королевская семья.

Фредериксборг — северная жемчужина Скандинавии

Замок появился в 1560 году, с тех пор претерпел многочисленные реконструкции и открыл свои двери для гостей как национальный исторический музей. Мы пройдём по роскошному барочному саду, полюбуемся фонтанами и скульптурами. Я поделюсь историей строительства замка. Расскажу, почему Фредериксборг создали в небольшом городке Хиллёрд и чем он притягивает около миллиона посетителей в год. По желанию вы сможете познакомиться с датской кухней в одном из уютных кафе с видом на замок.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещения замков
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Verso
  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачивается обед — от 13 евро (без напитков)
  • При желании можно посетить один из замков. Билеты приобретаются дополнительно — для взрослого 15–20 евро (в зависимости от сезона), детям до 12 лет вход бесплатный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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