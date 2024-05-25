С приездом в Эльсинор вас, господа

Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дороги ведет к новому открытию. Экскурсия в Эльсинор из Копенгагена предлагает именно такое приключение.

Замок Кронборг, известный как дом
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Гамлета, Шекспировского героя, встречает своих гостей величественными башнями и таинственными подвалами. Но замок - это лишь начало.

По пути в Эльсинор вы посетите Слетет Гаван, рыбацкую деревню, где каждый домик и улочка хранят свои секреты.

В Эльсиноре, старейшем торговом городе Дании, вы ощутите дух времен, когда мореплаватели и торговцы приносили сюда товары со всего мира.

Экскурсия включает в себя не только осмотр замка и города, но и знакомство с их богатой историей и легендами.

Узнайте, почему Шекспир выбрал именно Кронборг в качестве места действия своей трагедии, и познакомьтесь с легендой о Хольгере Датском, который до сих пор охраняет замок.

Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю Дании, насладиться ее культурой и архитектурой

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальный замок Гамлета
  2. 📜 Исторические легенды и факты
  3. 🚗 Комфортабельный трансфер
  4. 🌊 Виды на залив Эресунн
  5. 🏘️ Прогулка по старинному Эльсинору

Что можно увидеть

  • Кронборг
  • Церковь Святой Марии
  • Церковь Санкт-Олей
  • Рыбацкая деревня Слетет Гаван
С приездом в Эльсинор вас, господа
С приездом в Эльсинор вас, господа
С приездом в Эльсинор вас, господа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь в Эльсинор

Мы проедем через районы северного Копенгагена и направимся в Эльсинор по побережью Северной Зеландии — одной из самых впечатляющих дорог страны. По пути заедем в рыбацкую деревню Слетет Гаван, где вы полюбуетесь старинной архитектурой и великолепными пейзажами.

Замок Гамлета

Кронборг расположен на берегу залива Эресунн в городе Эльсинор. Мы осмотрим замок снаружи и непременно зайдём внутрь. Увидим:

  • Один из самых больших бальных залов в Дании
  • Покои для отдыха, в которых так любил бывать король Кристиан IV
  • Комнаты развлекательных игр
  • Огромную и очень хорошо сохранившуюся кухню
  • Место, где держали рабов и фальшивомонетчиков
  • Церковь в замке, где молились и короли, и мошенники
  • Великолепный вид на залив и шведский город Хельсинборг

История, легенды и Шекспир

  • Я расскажу историю строительства и постоянных архитектурных изменений замка.
  • Объясню, почему Шекспир выбрал местом действия «Гамлета» именно Кронборг.
  • Вспомню другие легенды, связанные с замком. Главная из них — о богатыре Хольгере Датском, который дремлет, оперевшись на свой меч.

Прогулка по городу

Мы заглянем в Эльсинор — старейший торговый город Дании на западном берегу залива. Поговорим, как он стал вторым по значению в стране. Увидим красивейшие церкви Святой Марии и Санкт-Олей, торговые площади и цветочный рынок. Погуляем по старинной пешеходной улице с маленькими уютными домами и почувствуем уникальную атмосферу живого Средневековья.

Организационные детали

  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Verso
  • К максимальному количеству пассажиров — 4 взрослых — в автомобиль можно посадить 2 детей до 8 лет. Цена за экскурсию остаётся та же.
  • До Эльсинора мы едем около 1 часа, по часу проведём в замке и городе, в рыбацкой деревне — 15–20 мин.

Дополнительные расходы

  • Вход в замок — 20€, детям до 12 лет — бесплатно
  • Обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
25 мая 2024
Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только про "туристические достопримечательности", но также про районы которые мы проезжали
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и о жизни в Дании. Мы узнали и увидели много интересного. В нашей группе была женщина которой тяжело далеко ходить, и он подстроил маршрут под нее и даже подвез к самым воротам замка. Хотя в тот день оказались молодежные гуляния и это было весьма непросто. Огромное ему спасибо.

Inessa
2 апр 2024
Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени, но Александр ни разу не посмотрел на часы. У него
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все продумано и отлично организовано. Он дает очень много информации, но при этом - легко и доходчиво. Я не забыла ничего, из того, что он рассказывал. Александр внимателен, терпелив, отличный собеседник, очень приветлив и дружелюбен. Экскурсия очень понравилась. Было интересно, и я рекомендую всем такую поездку. Городок Эльсинор стоит посетить! Большое спасибо!

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