Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дороги ведет к новому открытию. Экскурсия в Эльсинор из Копенгагена предлагает именно такое приключение.
Замок Кронборг, известный как дом
Замок Кронборг, известный как дом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный замок Гамлета
- 📜 Исторические легенды и факты
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🌊 Виды на залив Эресунн
- 🏘️ Прогулка по старинному Эльсинору
Что можно увидеть
- Кронборг
- Церковь Святой Марии
- Церковь Санкт-Олей
- Рыбацкая деревня Слетет Гаван
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь в Эльсинор
Мы проедем через районы северного Копенгагена и направимся в Эльсинор по побережью Северной Зеландии — одной из самых впечатляющих дорог страны. По пути заедем в рыбацкую деревню Слетет Гаван, где вы полюбуетесь старинной архитектурой и великолепными пейзажами.
Замок Гамлета
Кронборг расположен на берегу залива Эресунн в городе Эльсинор. Мы осмотрим замок снаружи и непременно зайдём внутрь. Увидим:
- Один из самых больших бальных залов в Дании
- Покои для отдыха, в которых так любил бывать король Кристиан IV
- Комнаты развлекательных игр
- Огромную и очень хорошо сохранившуюся кухню
- Место, где держали рабов и фальшивомонетчиков
- Церковь в замке, где молились и короли, и мошенники
- Великолепный вид на залив и шведский город Хельсинборг
История, легенды и Шекспир
- Я расскажу историю строительства и постоянных архитектурных изменений замка.
- Объясню, почему Шекспир выбрал местом действия «Гамлета» именно Кронборг.
- Вспомню другие легенды, связанные с замком. Главная из них — о богатыре Хольгере Датском, который дремлет, оперевшись на свой меч.
Прогулка по городу
Мы заглянем в Эльсинор — старейший торговый город Дании на западном берегу залива. Поговорим, как он стал вторым по значению в стране. Увидим красивейшие церкви Святой Марии и Санкт-Олей, торговые площади и цветочный рынок. Погуляем по старинной пешеходной улице с маленькими уютными домами и почувствуем уникальную атмосферу живого Средневековья.
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Verso
- К максимальному количеству пассажиров — 4 взрослых — в автомобиль можно посадить 2 детей до 8 лет. Цена за экскурсию остаётся та же.
- До Эльсинора мы едем около 1 часа, по часу проведём в замке и городе, в рыбацкой деревне — 15–20 мин.
Дополнительные расходы
- Вход в замок — 20€, детям до 12 лет — бесплатно
- Обед (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexander — ваш гид в Копенгагене
Провёл экскурсии для 772 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Датском Королевстве с 1985 года и отдал этой стране частичку своего сердца. Я хорошо знаю её историю, традиции, достопримечательности и секретные уголки, куда обычно не попадают туристы. С радостью раскрою для вас очарование страны древних викингов. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
25 мая 2024
Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только про "туристические достопримечательности", но также про районы которые мы проезжали
Inessa
2 апр 2024
Наш гид оказался прекрасным. У него очень глубокие знания, при этом - разносторонние. Наша экскурсия длилась гораздо больше запланированного времени, но Александр ни разу не посмотрел на часы. У него
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