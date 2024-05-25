Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дороги ведет к новому открытию. Экскурсия в Эльсинор из Копенгагена предлагает именно такое приключение.Замок Кронборг, известный как дом

Гамлета, Шекспировского героя, встречает своих гостей величественными башнями и таинственными подвалами. Но замок - это лишь начало. По пути в Эльсинор вы посетите Слетет Гаван, рыбацкую деревню, где каждый домик и улочка хранят свои секреты. В Эльсиноре, старейшем торговом городе Дании, вы ощутите дух времен, когда мореплаватели и торговцы приносили сюда товары со всего мира. Экскурсия включает в себя не только осмотр замка и города, но и знакомство с их богатой историей и легендами. Узнайте, почему Шекспир выбрал именно Кронборг в качестве места действия своей трагедии, и познакомьтесь с легендой о Хольгере Датском, который до сих пор охраняет замок. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю Дании, насладиться ее культурой и архитектурой

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь в Эльсинор

Мы проедем через районы северного Копенгагена и направимся в Эльсинор по побережью Северной Зеландии — одной из самых впечатляющих дорог страны. По пути заедем в рыбацкую деревню Слетет Гаван, где вы полюбуетесь старинной архитектурой и великолепными пейзажами.

Замок Гамлета

Кронборг расположен на берегу залива Эресунн в городе Эльсинор. Мы осмотрим замок снаружи и непременно зайдём внутрь. Увидим:

Один из самых больших бальных залов в Дании

Покои для отдыха, в которых так любил бывать король Кристиан IV

Комнаты развлекательных игр

Огромную и очень хорошо сохранившуюся кухню

Место, где держали рабов и фальшивомонетчиков

Церковь в замке, где молились и короли, и мошенники

Великолепный вид на залив и шведский город Хельсинборг

История, легенды и Шекспир

Я расскажу историю строительства и постоянных архитектурных изменений замка.

Объясню, почему Шекспир выбрал местом действия «Гамлета» именно Кронборг.

Вспомню другие легенды, связанные с замком. Главная из них — о богатыре Хольгере Датском, который дремлет, оперевшись на свой меч.

Прогулка по городу

Мы заглянем в Эльсинор — старейший торговый город Дании на западном берегу залива. Поговорим, как он стал вторым по значению в стране. Увидим красивейшие церкви Святой Марии и Санкт-Олей, торговые площади и цветочный рынок. Погуляем по старинной пешеходной улице с маленькими уютными домами и почувствуем уникальную атмосферу живого Средневековья.

Организационные детали

В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Verso

К максимальному количеству пассажиров — 4 взрослых — в автомобиль можно посадить 2 детей до 8 лет. Цена за экскурсию остаётся та же.

До Эльсинора мы едем около 1 часа, по часу проведём в замке и городе, в рыбацкой деревне — 15–20 мин.

Дополнительные расходы