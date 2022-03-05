Групповая
13 часов
Фотопогоня за китами в Доминикане
Увидеть великолепных животных, полюбоваться водопадом и отдохнуть на острове Бакарди
Начало: У вашего отеля в Пуэрто-Плате, Сосуа или Кабарете
Расписание: в среду в 05:30
26 июня в 05:30
3 июля в 05:30
$120 за человека
Групповая
9 часов
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии
Начало: Из вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Расписание: в понедельник в 07:00
24 июня в 07:00
1 июля в 07:00
$60 за человека
Групповая
10 часов
Райский остров и калейдоскоп пляжей
Исследовать коралловый риф, побывать в морском бассейне и насладиться пляжным отдыхом
Начало: У вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Расписание: в четверг в 07:00
27 июня в 07:00
4 июля в 07:00
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРустам5 марта 2022Неясно, когда и кому понадобится этот отзыв в нынешней ситуации, но тем не менее)) Экскурсия отличная, организована хорошо, накладок не было
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате в категории «Групповые»
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Сейчас в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 120. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3 из 5
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