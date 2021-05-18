Полезная информация о Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
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Местное время в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
13:4226
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата
|По-английски
|Puerto Plata
|Столица региона
|Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата является столицей региона
|Население города
|146 000 чел.
|Аэропорт
|Ла-Юнион POP
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|34 м. от уровня моря
Где находится Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата на карте
Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата