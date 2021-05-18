Всё о Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате

Полезная информация о Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате

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Местное время в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
13:4226
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаСан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата
По-английскиPuerto Plata
Столица регионаСан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата является столицей региона
Население города146 000 чел.
АэропортЛа-Юнион POP
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находится Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата на карте

Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата фото города
Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата

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