Групповая
до 24 чел.
Райский день на острове Саона
Добро пожаловать на остров Саона, где вас ждут бирюзовые волны и белоснежный песок. Проведите день в стиле Баунти с комфортом и удовольствием
Начало: У вашего отеля в Пунта Кане
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€81 за человека
Индивидуальная
По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы
Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$350 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев»
Откройте для себя красоту Доминиканы в заповеднике с лагунами и тропическим лесом. Купание в бирюзовых водах и встреча с редкими животными ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$300 за всё до 2 чел.
