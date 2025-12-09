Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Пунте-Кане на русском языке, цены от €81. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 12 часов 5 отзывов Групповая до 24 чел. Райский день на острове Саона Добро пожаловать на остров Саона, где вас ждут бирюзовые волны и белоснежный песок. Проведите день в стиле Баунти с комфортом и удовольствием Начало: У вашего отеля в Пунта Кане Расписание: во вторник и субботу в 08:00 €81 за человека На квадроциклах 5 часов Индивидуальная По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко Начало: От вашего отеля $350 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 2 чел. Из Пунта-Каны - к лагунам «Глаза индейцев» Откройте для себя красоту Доминиканы в заповеднике с лагунами и тропическим лесом. Купание в бирюзовых водах и встреча с редкими животными ждут вас Начало: У вашего отеля $300 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Пунты-Каны

