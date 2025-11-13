Путешествие в экологический парк Indigenous Eyes Ecological Reserve - это возможность насладиться уникальной природой Доминиканы.
Здесь можно прогуляться по тенистым тропам, увидеть 12 пресноводных лагун и искупаться в их бирюзовых водах. Встреча с редкими обитателями, такими как игуана-носорог, добавит впечатлений. Экскурсия подходит для всех, кто ценит уединение и красоту природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа заповедника
- 🐢 Купание в чистейших лагунах
- 🦎 Встреча с редкими животными
- 🏞 Прогулка по тропическому лесу
- 🌊 Возможность выйти к океану
Что можно увидеть
- Экологический парк Indigenous Eyes
- Лагуны «Глаза индейцев»
- Тропический лес
Описание экскурсии
30–45 мин. — трансфер из отелей Пунта Кана — Баваро
Комфортный переезд в природный парк, во время которого мы расскажем, как был открыт остров и кто здесь жил до прихода европейцев.
2–2,5 часа — прогулка по природному парку «Глаза коренных народов»
Парк создан для сохранения экосистемы и культурного наследия острова. Он закрыт для массового посещения — чаще всего кроме нас в парке почти никого нет. Мы пройдём по тенистым тропам, послушаем пение птиц и увидим 12 пресноводных лагун, образованных подземной рекой Яуйя.
- Остановки на лагунах. Три из них доступны для купания: вода здесь чистейшая, прохладная и бирюзовая. В одной из лагун вы обязательно увидите черепашек и маленьких рыб
- Встреча с игуаной-носорогом. В парке есть вольер с редким видом игуаны — она водится только на острове Эспаньола и находится под охраной. Вы сможете понаблюдать за её жизнью вблизи
- По желанию — выход к океану. Тропа заканчивается на берегу Карибского моря. Можно дойти до побережья и искупаться уже в океанских волнах
30–45 мин. — дорога обратно
Вы узнаете:
- кто такие индейцы Таино и как они жили до прихода европейцев
- как появилась подземная река Яуйя и почему она выходит на поверхность
- в чём уникальность природы Доминиканы и какие виды здесь считаются эндемичными
- зачем создавался заповедник и как он охраняется сегодня
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего кол-ва участников с доплатой $60 за чел.
- В зависимости от количества людей трансфер до парка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе
- Все входные билеты входят в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав — ваша команда гидов в Пунте-Кане
Провели экскурсии для 16 туристов
Меня зовут Ростислав, вот уже более 10 лет я занимаюсь организацией экскурсий в Доминикане с курортов Пунта-Кана и Баваро в разные уголки этой страны. Доминикана стала родной для меня, здесь
