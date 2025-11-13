Путешествие в экологический парк Indigenous Eyes Ecological Reserve - это возможность насладиться уникальной природой Доминиканы. Здесь можно прогуляться по тенистым тропам, увидеть 12 пресноводных лагун и искупаться в их бирюзовых водах. Встреча с редкими обитателями, такими как игуана-носорог, добавит впечатлений. Экскурсия подходит для всех, кто ценит уединение и красоту природы

30–45 мин. — трансфер из отелей Пунта Кана — Баваро

Комфортный переезд в природный парк, во время которого мы расскажем, как был открыт остров и кто здесь жил до прихода европейцев.

2–2,5 часа — прогулка по природному парку «Глаза коренных народов»

Парк создан для сохранения экосистемы и культурного наследия острова. Он закрыт для массового посещения — чаще всего кроме нас в парке почти никого нет. Мы пройдём по тенистым тропам, послушаем пение птиц и увидим 12 пресноводных лагун, образованных подземной рекой Яуйя.

Остановки на лагунах. Три из них доступны для купания: вода здесь чистейшая, прохладная и бирюзовая. В одной из лагун вы обязательно увидите черепашек и маленьких рыб

Три из них доступны для купания: вода здесь чистейшая, прохладная и бирюзовая. В одной из лагун вы обязательно увидите черепашек и маленьких рыб Встреча с игуаной-носорогом. В парке есть вольер с редким видом игуаны — она водится только на острове Эспаньола и находится под охраной. Вы сможете понаблюдать за её жизнью вблизи

В парке есть вольер с редким видом игуаны — она водится только на острове Эспаньола и находится под охраной. Вы сможете понаблюдать за её жизнью вблизи По желанию — выход к океану. Тропа заканчивается на берегу Карибского моря. Можно дойти до побережья и искупаться уже в океанских волнах

30–45 мин. — дорога обратно

кто такие индейцы Таино и как они жили до прихода европейцев

как появилась подземная река Яуйя и почему она выходит на поверхность

в чём уникальность природы Доминиканы и какие виды здесь считаются эндемичными

зачем создавался заповедник и как он охраняется сегодня

