По безлюдным пляжам и глубинке Доминиканы - на квадроциклах

Путешествие на квадроциклах по безлюдным пляжам и живописным деревням Доминиканы подарит вам незабываемые впечатления и возможность попробовать кокосовое молоко
Экскурсия на квадроциклах по диким пляжам Доминиканы - это уникальная возможность увидеть настоящую жизнь местных жителей и насладиться красотой природы. Путешественники проедут через джунгли и деревни, где смогут понаблюдать за
бытом местных. На побережье Атлантического океана будет время для купания и фотографий.

Особый интерес вызовет мастер-класс по открыванию кокоса, где участники научатся добывать кокосовое молоко. Это приключение оставит яркие воспоминания и зарядит энергией

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚜 Гонки на квадроциклах
  • 🏝️ Дикие пляжи и джунгли
  • 🌊 Купание в океане
  • 🥥 Мастер-класс по кокосам
  • 📸 Яркие фотографии
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Дикие пляжи
  • Атлантический океан

Описание экскурсии

Невероятные гонки на квадроциклах по джунглям, через местные деревни и вдоль диких пустынных пляжей.

Отдых на побережье Атлантического океана. У вас будет 1 час, чтобы прогуляться, искупаться и сделать яркие фотографии, в том числе с лежащими пальмами.

Мастер-класс по открыванию кокоса. Вы научитесь добывать кокосовое молоко без мачете и насладитесь его освежающим вкусом.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из отеля
9:00 — начало прогулки на квадроциклах
12:00 — возвращение на базу
13:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • За рулём квадроцикла можно ехать с 16 лет. Дети младшего возраста едут пассажирами
  • Оплата остатка стоимости — наличными долларами или доминиканскими песо по курсу банка на день поездки
  • В наличии имеется 5 квадроциклов, то есть максимальное количество участников — 10 человек при двухместном размещении. Перед стартом проводим инструктаж
  • В стоимость входит: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, мастер-класс по открыванию кокоса
  • С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1-2 человек$350
Каждый дополнительный квадроцикл$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав
Ростислав — ваша команда гидов в Пунте-Кане
Провели экскурсии для 16 туристов
Меня зовут Ростислав, вот уже более 10 лет я занимаюсь организацией экскурсий в Доминикане с курортов Пунта-Кана и Баваро в разные уголки этой страны. Доминикана стала родной для меня, здесь
моя семья, и я с радостью делюсь полезной и интересной информацией о стране и местном населении. Вместе с небольшой командой опытных гидов провожу как индивидуальные экскурсии, так и для небольших групп. Добро пожаловать в Доминикану!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Пунты-Каны

