Экскурсия на квадроциклах по диким пляжам Доминиканы - это уникальная возможность увидеть настоящую жизнь местных жителей и насладиться красотой природы. Путешественники проедут через джунгли и деревни, где смогут понаблюдать за
5 причин купить эту экскурсию
- 🚜 Гонки на квадроциклах
- 🏝️ Дикие пляжи и джунгли
- 🌊 Купание в океане
- 🥥 Мастер-класс по кокосам
- 📸 Яркие фотографии
Что можно увидеть
- Дикие пляжи
- Атлантический океан
Описание экскурсии
Невероятные гонки на квадроциклах по джунглям, через местные деревни и вдоль диких пустынных пляжей.
Отдых на побережье Атлантического океана. У вас будет 1 час, чтобы прогуляться, искупаться и сделать яркие фотографии, в том числе с лежащими пальмами.
Мастер-класс по открыванию кокоса. Вы научитесь добывать кокосовое молоко без мачете и насладитесь его освежающим вкусом.
Примерный тайминг
7:30 — выезд из отеля
9:00 — начало прогулки на квадроциклах
12:00 — возвращение на базу
13:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- За рулём квадроцикла можно ехать с 16 лет. Дети младшего возраста едут пассажирами
- Оплата остатка стоимости — наличными долларами или доминиканскими песо по курсу банка на день поездки
- В наличии имеется 5 квадроциклов, то есть максимальное количество участников — 10 человек при двухместном размещении. Перед стартом проводим инструктаж
- В стоимость входит: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, мастер-класс по открыванию кокоса
- С вами поеду я или другой инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1-2 человек
|$350
|Каждый дополнительный квадроцикл
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав — ваша команда гидов в Пунте-Кане
Провели экскурсии для 16 туристов
Меня зовут Ростислав, вот уже более 10 лет я занимаюсь организацией экскурсий в Доминикане с курортов Пунта-Кана и Баваро в разные уголки этой страны. Доминикана стала родной для меня, здесьЗадать вопрос
