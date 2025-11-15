Экскурсия на квадроциклах по диким пляжам Доминиканы - это уникальная возможность увидеть настоящую жизнь местных жителей и насладиться красотой природы. Путешественники проедут через джунгли и деревни, где смогут понаблюдать за

бытом местных. На побережье Атлантического океана будет время для купания и фотографий. Особый интерес вызовет мастер-класс по открыванию кокоса, где участники научатся добывать кокосовое молоко. Это приключение оставит яркие воспоминания и зарядит энергией

Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Невероятные гонки на квадроциклах по джунглям, через местные деревни и вдоль диких пустынных пляжей.

Отдых на побережье Атлантического океана. У вас будет 1 час, чтобы прогуляться, искупаться и сделать яркие фотографии, в том числе с лежащими пальмами.

Мастер-класс по открыванию кокоса. Вы научитесь добывать кокосовое молоко без мачете и насладитесь его освежающим вкусом.

Примерный тайминг

7:30 — выезд из отеля

9:00 — начало прогулки на квадроциклах

12:00 — возвращение на базу

13:00 — возвращение в отель

Организационные детали