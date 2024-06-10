Экскурсии на автобусе в Пунте-Кане

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур на Остров Саона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный тур на Остров Саона
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
$350 за человека
Индивидуальный тур в Санто Доминго
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур в Санто Доминго
Начало: Punta Cana, Bavaro
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$375 за человека
Саона VIP с фуршетом и шампанским
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$160 за человека
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузиться в эпоху конкистадоров на экскурсии по первому городу в Новом свете
Начало: От вашего отеля
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $520 за всё до 12 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Индивидуальный тур на Остров Саона
  2. Индивидуальный тур в Санто Доминго
  3. Саона VIP с фуршетом и шампанским
  4. Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июне 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 520.
Экскурсии на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на автобусе, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам