27 водопадов Дамахагуа - это жемчужина Пуэрто Платы, природный авкапарк, являющийся национальным достоянием Доминиканской республики. Каскады из 27 водопадов– это не только настоящее приключение, но и испытание собственной смелости и выносливости, поэтому стоит рассчитать свои силы и физическую подготовку.

Головокружительные спуски, сумасшедшая скорость, удивительная красота окружающей природы и невероятная водная акватория!

В заповеднике предлагают 3 маршрута, в зависимости от степени сложности: 9, 12, 27 водопадов. Вы гарантированно пройдете все действующие во время поездки водопады!

Опытные инструктора будут помогать Вам на протяжение всего маршрута, а также, для безопасности, каждому туристу будет выдана специальная экипировка: каска, жилет и специальная обувь.

Покорив водопады, Вы сможете пополнить свой силы блюдами национальной кухни в колоритном ресторанчике!

На обратном пути мы делаем остановку в столице Доминиканской Республики- городе Санто-Доминго. Здесь Вы сможете насладиться вечерней прогулкой по колониальной части города и увидеть замок Колумба и Кафедральным Собором в свете вечерних огней!