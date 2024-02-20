27 водопадов в Доминикане

Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная. Что взять с собой в парк: Удобная одежда, фотоаппарат, деньги на личные расходы.
27 водопадов в Доминикане
27 водопадов в Доминикане
27 водопадов в Доминикане

Что вас ожидает:

  • 27 водопадов Дамахагуа
  • Санто Доминго

Описание

27 водопадов Дамахагуа - это жемчужина Пуэрто Платы, природный авкапарк, являющийся национальным достоянием Доминиканской республики. Каскады из 27 водопадов– это не только настоящее приключение, но и испытание собственной смелости и выносливости, поэтому стоит рассчитать свои силы и физическую подготовку.

Головокружительные спуски, сумасшедшая скорость, удивительная красота окружающей природы и невероятная водная акватория!

В заповеднике предлагают 3 маршрута, в зависимости от степени сложности: 9, 12, 27 водопадов. Вы гарантированно пройдете все действующие во время поездки водопады!

Опытные инструктора будут помогать Вам на протяжение всего маршрута, а также, для безопасности, каждому туристу будет выдана специальная экипировка: каска, жилет и специальная обувь.

Покорив водопады, Вы сможете пополнить свой силы блюдами национальной кухни в колоритном ресторанчике!

На обратном пути мы делаем остановку в столице Доминиканской Республики- городе Санто-Доминго. Здесь Вы сможете насладиться вечерней прогулкой по колониальной части города и увидеть замок Колумба и Кафедральным Собором в свете вечерних огней!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный комфортабельный трансфер Прохладительные напитки (вода, кола, ром) и сытный доминиканский обед Сопровождение индивидуального русского гида Оплата входных билетов на водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пунты-Каны

ИндивидуальныеНеобычныеПрирода и пейзажиАктивный отдыхНа весь деньВодопады

Похожие туры из Пунты-Каны

Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
Украсить путешествие по Доминикане профессиональными снимками
20 фев
21 фев
22 фев
23 фев
$320 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пунте-Кане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM