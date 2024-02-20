Что вас ожидает:
- 27 водопадов Дамахагуа
- Санто Доминго
Описание
27 водопадов Дамахагуа - это жемчужина Пуэрто Платы, природный авкапарк, являющийся национальным достоянием Доминиканской республики. Каскады из 27 водопадов– это не только настоящее приключение, но и испытание собственной смелости и выносливости, поэтому стоит рассчитать свои силы и физическую подготовку.
Головокружительные спуски, сумасшедшая скорость, удивительная красота окружающей природы и невероятная водная акватория!
В заповеднике предлагают 3 маршрута, в зависимости от степени сложности: 9, 12, 27 водопадов. Вы гарантированно пройдете все действующие во время поездки водопады!
Опытные инструктора будут помогать Вам на протяжение всего маршрута, а также, для безопасности, каждому туристу будет выдана специальная экипировка: каска, жилет и специальная обувь.
Покорив водопады, Вы сможете пополнить свой силы блюдами национальной кухни в колоритном ресторанчике!
На обратном пути мы делаем остановку в столице Доминиканской Республики- городе Санто-Доминго. Здесь Вы сможете насладиться вечерней прогулкой по колониальной части города и увидеть замок Колумба и Кафедральным Собором в свете вечерних огней!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный комфортабельный трансфер Прохладительные напитки (вода, кола, ром) и сытный доминиканский обед Сопровождение индивидуального русского гида Оплата входных билетов на водопады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 04:00Экскурсия длится около 20 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.