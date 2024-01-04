Однодневные – экскурсии в Пунте-Кане

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $520. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
$570 за человека
Остров Саона: день в раю на Карибском море
12 часов
Водная прогулка
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
8 авг в 07:30
$570 за всё до 2 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
от $520 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 января 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
    читать дальше

    Ростислава от всей души!! Ростислав прекрасный организатор и рассказчик, он наполнил экскурсию различными очень интересными активностями, не было скучно ни минуты!

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Райский уголок Доминиканы - остров Саона
  2. Остров Саона: день в раю на Карибском море
  3. Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в августе 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 520 до 570. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 1 ⭐ отзыв, цены от $520. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам