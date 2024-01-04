10 часов
Индивидуальная
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
$570 за человека
12 часов
Водная прогулка
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
8 авг в 07:30
$570 за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
от $520 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья4 января 2024Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Однодневные»
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