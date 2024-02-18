Остров Саона- это самый большой остров Доминиканской республики, расположенный у побережья провинции Ла-Альтаграсия. Он является частью национального парка Котубанама (бывший национальный парк Восток). Из-за прекраснейших пляжей с белоснежным песком окруженных пальмовыми рощами, остров по праву считается "жемчужиной" Карибского моря.

Ваше путешествие начнется ранним утром с поездки на комфортабельном транспорте в портовый город Байяибе в сопровождение русскоговорящего гида, который поведает Вам только самые интересные факты о Доминикане, культуре и традициях местного населения.

Далее Вы отправитесь на скоростной моторной лодке по волнам Карибского моря к острову исключительной красоты, Саона. По пути мы сделаем остановку, чтобы Вы смогли искупаться с морскими звездами в чистейших водах натурального морского бассейна.

Во время прибывания на райском острове Вы вдоволь насладитесь его первозданной нетронутой красотой и сделаете множество фотографии у той самой пальмы из рекламы «Баунти».

После вкуснейшего обеда, специально приготовленного для Вас нашим капитаном, обладающим секретами Доминиканской кухни, и который будет состоять из двух видов мяса, лангустов(по запросу), свежих овощей и фруктов, риса, алкогольных и безалкогольных напитков, мы отправимся в обратный путь. По дороге Вы сможете насладиться видами мангровых деревьев, покормить экзотических рыбок и изучить подводный мир с помощью снаряжения для снорклинга