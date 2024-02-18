Экскурсия на остров Саона

Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Что взять с собой: Купальники, полотенце, крем,головные уборы, фотоаппарат, деньги на личные расходы
Экскурсия на остров Саона
Экскурсия на остров Саона
Экскурсия на остров Саона

Что вас ожидает:

  • Остров Саона
  • Лагуна с морскими звёздами
  • Риф

Описание

Остров Саона- это самый большой остров Доминиканской республики, расположенный у побережья провинции Ла-Альтаграсия. Он является частью национального парка Котубанама (бывший национальный парк Восток). Из-за прекраснейших пляжей с белоснежным песком окруженных пальмовыми рощами, остров по праву считается "жемчужиной" Карибского моря.

Ваше путешествие начнется ранним утром с поездки на комфортабельном транспорте в портовый город Байяибе в сопровождение русскоговорящего гида, который поведает Вам только самые интересные факты о Доминикане, культуре и традициях местного населения.

Далее Вы отправитесь на скоростной моторной лодке по волнам Карибского моря к острову исключительной красоты, Саона. По пути мы сделаем остановку, чтобы Вы смогли искупаться с морскими звездами в чистейших водах натурального морского бассейна.

Во время прибывания на райском острове Вы вдоволь насладитесь его первозданной нетронутой красотой и сделаете множество фотографии у той самой пальмы из рекламы «Баунти».

После вкуснейшего обеда, специально приготовленного для Вас нашим капитаном, обладающим секретами Доминиканской кухни, и который будет состоять из двух видов мяса, лангустов(по запросу), свежих овощей и фруктов, риса, алкогольных и безалкогольных напитков, мы отправимся в обратный путь. По дороге Вы сможете насладиться видами мангровых деревьев, покормить экзотических рыбок и изучить подводный мир с помощью снаряжения для снорклинга

Ответы на вопросы

Что входит
  • Персональный трансфер из отеля и обратно
  • Персональный гид
  • Персональная скоростная моторная лодка
  • Персональный обед (приготовленный эксклюзивно для Вас)
  • Алкогольные и безалкогольные напитки
  • Приоритетное прибытие на остров Снорклинг
  • Купание с экзотическими морскими рыбками
  • Посещение мангровых лесов Неограниченное купание с морскими звездами в натуральном морском бассейне
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Среда, Четверг в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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