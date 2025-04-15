Групповая
до 24 чел.
Райский день на острове Саона
Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников
Начало: У вашего отеля в Пунта Кане
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
15 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€81 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия на остров Саона с обедом и открытым баром
Полет до острова Саона за 30 минут подарит незабываемые виды Карибского моря. Приятный обед с лобстерами и креветками на фоне лазурного побережья
Начало: Punta Cana, Bavaro
«Уже на острове вас ждет вкусный обед из лобстеров/креветок с видом на Карибское море, открытый бар с прохладительными и алкогольными напитками, а также свободное время на прогулку по острову и купание»
Расписание: Каждый день
15 апр в 18:00
16 апр в 09:00
$329 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на остров Саона в Пунта-Кане
Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере к острову Саона. Вас ждут дельфины, летучие рыбы и морские звёзды в природном заповеднике
Начало: Punta Cana, Bavaro
«Есть один проверенный способ… Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере на остров Саона — природный заповедник, являющийся частью Восточного национального парка, в котором обитают дельфины, летучие рыбы, морские звёзды и т»
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
13 апр в 07:30
14 апр в 07:30
$350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «На острова»
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Сейчас в Пунте-Кане в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 81 до 350. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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