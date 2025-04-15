Найдено 3 экскурсии в категории « На острова » в Пунте-Кане на русском языке, цены от €81. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 12 часов 5 отзывов Групповая до 24 чел. Райский день на острове Саона Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников Начало: У вашего отеля в Пунта Кане Расписание: во вторник и субботу в 08:00 €81 за человека На вертолёте 3 часа Мини-группа до 1 чел. Групповая экскурсия на остров Саона с обедом и открытым баром Полет до острова Саона за 30 минут подарит незабываемые виды Карибского моря. Приятный обед с лобстерами и креветками на фоне лазурного побережья Начало: Punta Cana, Bavaro «Уже на острове вас ждет вкусный обед из лобстеров/креветок с видом на Карибское море, открытый бар с прохладительными и алкогольными напитками, а также свободное время на прогулку по острову и купание» Расписание: Каждый день $329 за человека На автобусе 9 часов Индивидуальная Индивидуальная экскурсия на остров Саона в Пунта-Кане Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере к острову Саона. Вас ждут дельфины, летучие рыбы и морские звёзды в природном заповеднике Начало: Punta Cana, Bavaro «Есть один проверенный способ… Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере на остров Саона — природный заповедник, являющийся частью Восточного национального парка, в котором обитают дельфины, летучие рыбы, морские звёзды и т» Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30 $350 за человека Другие экскурсии Пунты-Каны

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «На острова»

Экскурсии на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на острова, 5 ⭐ отзывов, цены от €81. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь