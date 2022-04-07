Яхта на остров Каталина

Яхта на остров Каталина
Яхта на остров Каталина
Яхта на остров Каталина
Яхта на остров Каталина
Яхта на остров Каталина

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Каталина
  • Подводный мир
  • Снорклинг
  • Обед
  • Напитки
  • Рыбалка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Отправиться в путeшествие по Карибскому морю до острова Каталина можно на моторной или парусной яхте.

Каталина известна пляжами с белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Люди со всего мира приезжают сюда для того, чтобы погрузиться в глубины Карибского моря и изучить подводный мир.

Включено: питание, напитки, гид, трансфер, Сноркелинг, рыбалка.

Обед на лодке.

Максимальное количество на лодке – 5 взрослых или 4 взрослых и ребенок.

Стоимость от 1700$ - (стоимость зависит от количества людей и Ваших предпочтений)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Напитки
  • Гид
  • Трансфер. Сноркелинг
  • Рыбалка
Когда начало
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 00:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 00:00

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