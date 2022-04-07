Отправиться в путeшествие по Карибскому морю до острова Каталина можно на моторной или парусной яхте.

Каталина известна пляжами с белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Люди со всего мира приезжают сюда для того, чтобы погрузиться в глубины Карибского моря и изучить подводный мир.

Включено: питание, напитки, гид, трансфер, Сноркелинг, рыбалка.

Обед на лодке.

Максимальное количество на лодке – 5 взрослых или 4 взрослых и ребенок.

Стоимость от 1700$ - (стоимость зависит от количества людей и Ваших предпочтений)