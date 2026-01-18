Водная прогулка
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Полетите на остров Саона и насладитесь роскошным обедом с видом на Карибское море. Это незабываемое приключение подарит массу впечатлений
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
$329 за человека
Водная прогулка
Индивидуальный тур на Остров Саона
Откройте для себя уникальный остров Саона! Вас ждёт путешествие на быстроходном катере в сердце Восточного национального парка
Начало: Punta Cana, Bavaro
«Есть один проверенный способ… Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере на остров Саона — природный заповедник, являющийся частью Восточного национального парка, в котором обитают дельфины, летучие рыбы, морские звёзды и т»
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
$350 за человека
Водная прогулка
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
«Водная прогулка по уникальным мангровым зарослям»
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
$570 за всё до 2 чел.
