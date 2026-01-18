Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Пунте-Кане на русском языке, цены от $329. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На вертолёте 3 часа Водная прогулка Полет на вертолете на остров Саона VIP Полетите на остров Саона и насладитесь роскошным обедом с видом на Карибское море. Это незабываемое приключение подарит массу впечатлений Начало: Punta Cana, Bavaro Расписание: Каждый день $329 за человека На автобусе 9 часов Водная прогулка Индивидуальный тур на Остров Саона Откройте для себя уникальный остров Саона! Вас ждёт путешествие на быстроходном катере в сердце Восточного национального парка Начало: Punta Cana, Bavaro «Есть один проверенный способ… Отправьтесь в увлекательное путешествие на быстроходном катере на остров Саона — природный заповедник, являющийся частью Восточного национального парка, в котором обитают дельфины, летучие рыбы, морские звёзды и т» Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30 $350 за человека 12 часов Водная прогулка Остров Саона: день в раю на Карибском море Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха Начало: У вашего отеля «Водная прогулка по уникальным мангровым зарослям» $570 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Пунты-Каны

