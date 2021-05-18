Полезная информация об Аддис-Абебе
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Местное время в Аддис-Абебе
20:4249
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Аддис-Абеба
|По-английски
|Addis Ababa
|Это столица
|Аддис-Абеба является столицей Эфиопии
|Население города
|2 757 729 чел.
|Аэропорт
|Боле ADD
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|2 405 м. от уровня моря
Где находится Аддис-Абеба на карте
Аддис-Абеба