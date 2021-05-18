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Полезная информация об Аддис-Абебе

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Местное время в Аддис-Абебе
20:4249
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇹 Эфиопия
Название городаАддис-Абеба
По-английскиAddis Ababa
Это столицаАддис-Абеба является столицей Эфиопии
Население города2 757 729 чел.
АэропортБоле ADD
Часовой поясAfrica/Addis_Ababa
Средняя высота2 405 м. от уровня моря

Где находится Аддис-Абеба на карте

Аддис-Абеба фото города
Аддис-Абеба

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