Полезная информация об Аддис-Абебе

Что нужно знать об Аддис-Абебе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Боле, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится