я серьёзно, мне кажется в Египте можно договориться обо всем, ну почти обо всём.

Есть дополнительные советы:

1. Гуглите свою программу заранее, потому что часть достопримечательностей возможно вам и не нужна, а есть места, где вы бы хотели побольше времени провести.

2. Рекомендую к обязательному посещению: Катакомбы (впечатляет), Мечеть (зайдите внутрь, мы не прошли не было платков, говорят очень красиво), Главную площадь (там такой колоритный движ), Библиотеку (билеты только очень рано покупают, но гид возможно поможет пройти, уточняйте на месте. Мы не попали, потом я пожалела,что не пошла), Крепость и порт в целом (нужно просто прогуляться среди этого шума и зацепить атмосферу), прогуляйтесь по мосту Стенли обязательно, попросите выйти там и выпейте чашку кофе в бухте у моста, самые живописные виды и узнаваемая локация для фото. Обязательно попросите проехать по улочкам внутри, где вы увидите базары и барахолки… Из машины это интересно)) Но! Самое главное, попросите прокатить вас по всей набережной Александрии - это самое-самое красивое зрелище!

3. На ваш вкус и выбор следующие места: Колонна (можно снаружи увидеть, бесплатно), Римский театр (он очень небольшой, также за забором всё видно), лодки-моторки (далеко не уходят в море, но город с моря на закате очень красив, решайте по времени и обстоятельствам!), океанариум (лучше посмотрите видео и поймете, что можно и без него), во Дворце Монтаза ведётся строительство территории, поэтому считаю, что до завершения не особенно интересно (+ внутрь всё равно не пустят).

4. Ресторан также рекомендую выбрать заранее с видом, который вам нравится. Либо посетить тот, который советует гид, тоже было вкусно.