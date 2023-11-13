Мои заказы

Экскурсии на автобусе в Александрии

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Александрии, цены от $100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Погружение в историю Александрии с личным гидом и водителем
Александрия - город контрастов, где переплетаются европейская и азиатская культуры. Составьте свой маршрут и исследуйте уникальные достопримечательности с гидом
Начало: В любой точке Александрии
31 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$181 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Александрии
На автобусе
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия по Александрии
Начало: Отель
Завтра в 09:00
31 окт в 09:00
$100 за человека
Частная экскурсия из Александрии в Каир на машине
Пешая
На автобусе
На машине
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 25 чел.
Частная экскурсия из Александрии в Каир на машине
Начало: Место встречи
31 окт в 03:00
1 ноя в 03:00
$332.50$350 за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна,
    13 ноября 2023
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо всем, кто организовал для нас экскурсию в Александрии. Рекомендуем для пожилых людей, кто уже не может долго ходить.
    читать дальше

    Наш гид Мустафа и водитель (простите имя не запомнили) выполнили все наши пожелания по проведению экскурсии и даже организовали нам транспорт от ворот порта до корабля. Надежде тоже большое спасибо

  • К
    Кристина
    15 мая 2023
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Гид, его звали Мустафа, хорошо разговаривал на русском, знал город, показал все основные достопримечательности, много и интересно рассказывал. В конце экскурсии порекомендовал несколько хороших ресторанов.
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2022
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое желание за ваши деньги,
    читать дальше

    я серьёзно, мне кажется в Египте можно договориться обо всем, ну почти обо всём.
    Есть дополнительные советы:
    1. Гуглите свою программу заранее, потому что часть достопримечательностей возможно вам и не нужна, а есть места, где вы бы хотели побольше времени провести.
    2. Рекомендую к обязательному посещению: Катакомбы (впечатляет), Мечеть (зайдите внутрь, мы не прошли не было платков, говорят очень красиво), Главную площадь (там такой колоритный движ), Библиотеку (билеты только очень рано покупают, но гид возможно поможет пройти, уточняйте на месте. Мы не попали, потом я пожалела,что не пошла), Крепость и порт в целом (нужно просто прогуляться среди этого шума и зацепить атмосферу), прогуляйтесь по мосту Стенли обязательно, попросите выйти там и выпейте чашку кофе в бухте у моста, самые живописные виды и узнаваемая локация для фото. Обязательно попросите проехать по улочкам внутри, где вы увидите базары и барахолки… Из машины это интересно)) Но! Самое главное, попросите прокатить вас по всей набережной Александрии - это самое-самое красивое зрелище!
    3. На ваш вкус и выбор следующие места: Колонна (можно снаружи увидеть, бесплатно), Римский театр (он очень небольшой, также за забором всё видно), лодки-моторки (далеко не уходят в море, но город с моря на закате очень красив, решайте по времени и обстоятельствам!), океанариум (лучше посмотрите видео и поймете, что можно и без него), во Дворце Монтаза ведётся строительство территории, поэтому считаю, что до завершения не особенно интересно (+ внутрь всё равно не пустят).
    4. Ресторан также рекомендую выбрать заранее с видом, который вам нравится. Либо посетить тот, который советует гид, тоже было вкусно.

    Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. ЛюбоеБез гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое

