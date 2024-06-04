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Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы
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Завтра в 07:00
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Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
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220€154 за всё до 10 чел.
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Знакомьтесь, Александрия
Рассмотреть основанный Александром Македонским город со всех сторон
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Обзорная экскурсия по Александрии
Увидеть главные места легендарного города и раскрыть их историю на автопешеходной экскурсии
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180€135 за всё до 6 чел.
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Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Посетить легендарные пирамиды и Египетский музей с артефактами древности за 1 день
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Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
- ААлексей14 мая 2024Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на связи с нами, из
- ААнатолий14 мая 2024Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
- PPETR13 мая 2024Всё прошло по плану. Из Каира добираться не очень долго, около 2 часов. Можно сделать остановки в пути. В Александрии
- ООльга9 мая 2024Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
- ММаксим8 мая 2024Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии
- ООльга7 мая 2024Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
- ААнна7 мая 2024Экскурсия показывает самобытность Каира, Некая Вочточная сказка. Запах кофе с кардамоном вперемежку с узкими, грязными улочками и магазинчиками с лампами Алладина. Снующие черные фигуры покрытых женщин и курящие кальян мужчины в шлепанцах…
- ННаталья17 декабря 2023Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём
- ККонстантин28 ноября 2023По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «На машине»
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