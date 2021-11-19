В компании профессионального гида-историка и водителя вы за день исследуете один из самых характерных городов Египта. Мы можем провести весь день в древних катакомбах или охватить как можно больше достопримечательностей — всё зависит только от ваших интересов и вкусов! Что можно включить в программу экскурсии:
В среднем за день у нас получится посетить 4-5 локаций из списка: можно успеть больше или меньше в зависимости от того, сколько времени вы проведете у каждой достопримечательности.
Питание и входные билеты (посещение по желанию): Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$, амфитеатр — 5$, Помпеева колонна — 5$, Александрийский музей — 6$.