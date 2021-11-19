Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор

Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности

Александрия не похожа ни на Каир, ни на курорты Египта — недаром её называют «европейской Азией» или «азиатской Европой».

Вы сможете сами сконструировать маршрут экскурсии, чтобы охватить самое интересное: древние дворцы, форты, мечети, катакомбы или современные места притяжения.

В любом случае, вы погрузитесь в историю Александрии и ее особую атмосферу,
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Александрия по вашему сценарию.

В компании профессионального гида-историка и водителя вы за день исследуете один из самых характерных городов Египта. Мы можем провести весь день в древних катакомбах или охватить как можно больше достопримечательностей — всё зависит только от ваших интересов и вкусов! Что можно включить в программу экскурсии:

  • Форт Кайт-Бей, возведенный на остатках Александрийского маяка.
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — визитная карточка города. Вы пройдете по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.
  • Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — красивейшая мечеть Александрии. Вы узнаете, в честь кого она построена и в чем особенность ее архитектуры.
  • Римский амфитеатр — единственный древнеримский след, обнаруженный в Александрии.
  • Библиотека Александрина — современный культурный проект-напоминание об утраченной Александрийской библиотеке.
  • Колонна Помпея — монолит из красного гранита, который часто сравнивают с корабельной мачтой.
  • Королевский дворец Монтаза: пройдем по дорожкам его живописного парка, заглянем в элегантные покои и поговорим об истории постройки.
  • Александрийский национальный музей, где вы познакомитесь с артефактами Древнего и современного Египта — от эры фараонов до христианской и мусульманской эпох.

В среднем за день у нас получится посетить 4-5 локаций из списка: можно успеть больше или меньше в зависимости от того, сколько времени вы проведете у каждой достопримечательности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вас заберут из любого отеля Александрии, аэропорта или морского порта и привезут обратно после экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды
  • Для 1-2 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто. Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым. В целях безопасности транспортом управляет водитель, чтобы гид не отвлекался на дорогу.

Дополнительные расходы

Питание и входные билеты (посещение по желанию): Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$, амфитеатр — 5$, Помпеева колонна — 5$, Александрийский музей — 6$.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любой точке Александрии. Важно подтвердить экскурсию до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет заказана позднее, возможно, её не удастся провести.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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