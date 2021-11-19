Что вас ожидает

Александрия по вашему сценарию.

В компании профессионального гида-историка и водителя вы за день исследуете один из самых характерных городов Египта. Мы можем провести весь день в древних катакомбах или охватить как можно больше достопримечательностей — всё зависит только от ваших интересов и вкусов! Что можно включить в программу экскурсии:

Форт Кайт-Бей , возведенный на остатках Александрийского маяка.

, возведенный на остатках Александрийского маяка. Катакомбы Ком-эль-Шукафа — визитная карточка города. Вы пройдете по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.

— визитная карточка города. Вы пройдете по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги. Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — красивейшая мечеть Александрии. Вы узнаете, в честь кого она построена и в чем особенность ее архитектуры.

— красивейшая мечеть Александрии. Вы узнаете, в честь кого она построена и в чем особенность ее архитектуры. Римский амфитеатр — единственный древнеримский след, обнаруженный в Александрии.

— единственный древнеримский след, обнаруженный в Александрии. Библиотека Александрина — современный культурный проект-напоминание об утраченной Александрийской библиотеке.

— современный культурный проект-напоминание об утраченной Александрийской библиотеке. Колонна Помпея — монолит из красного гранита, который часто сравнивают с корабельной мачтой.

— монолит из красного гранита, который часто сравнивают с корабельной мачтой. Королевский дворец Монтаза : пройдем по дорожкам его живописного парка, заглянем в элегантные покои и поговорим об истории постройки.

: пройдем по дорожкам его живописного парка, заглянем в элегантные покои и поговорим об истории постройки. Александрийский национальный музей, где вы познакомитесь с артефактами Древнего и современного Египта — от эры фараонов до христианской и мусульманской эпох.

В среднем за день у нас получится посетить 4-5 локаций из списка: можно успеть больше или меньше в зависимости от того, сколько времени вы проведете у каждой достопримечательности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Вас заберут из любого отеля Александрии, аэропорта или морского порта и привезут обратно после экскурсии

Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды

Для 1-2 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто. Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым. В целях безопасности транспортом управляет водитель, чтобы гид не отвлекался на дорогу.

Дополнительные расходы

Питание и входные билеты (посещение по желанию): Кайт-Бей — 4$, катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$, амфитеатр — 5$, Помпеева колонна — 5$, Александрийский музей — 6$.