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Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор

Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Александрия не похожа ни на Каир, ни на курорты Египта — недаром её называют «европейской Азией» или «азиатской Европой».

Вы сможете сами сконструировать маршрут экскурсии, чтобы охватить самое интересное: древние дворцы, форты, мечети, катакомбы или современные места притяжения. В любом случае, вы погрузитесь в историю Александрии и ее особую атмосферу,
5
7 отзывов
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор

Описание экскурсии

Александрия по вашему сценарию!

В компании профессионального гида-историка и водителя вы за день исследуете один из самых характерных городов Египта. Мы можем провести весь день в древних катакомбах или охватить как можно больше достопримечательностей — всё зависит только от ваших интересов и вкусов! Что можно включить в программу экскурсии:

  • Форт Кайт-Бей, возведенный на остатках Александрийского маяка.
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — визитная карточка города. Вы пройдете по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.
  • Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — красивейшая мечеть Александрии. Вы узнаете, в честь кого она построена и в чем особенность ее архитектуры.
  • Римский амфитеатр — единственный древнеримский след, обнаруженный в Александрии.
  • Библиотека Александрина — современный культурный проект-напоминание об утраченной Александрийской библиотеке.
  • Колонна Помпея — монолит из красного гранита, который часто сравнивают с корабельной мачтой.
  • Королевский дворец Монтаза: пройдем по дорожкам его живописного парка, заглянем в элегантные покои и поговорим об истории постройки.
  • Александрийский национальный музей, где вы познакомитесь с артефактами Древнего и современного Египта — от эры фараонов до христианской и мусульманской эпох.

В среднем за день у нас получится посетить 4-5 локаций из списка: можно успеть больше или меньше в зависимости от того, сколько времени вы проведете у каждой достопримечательности.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вас заберут из любого отеля Александрии, аэропорта или морского порта и привезут обратно после экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды
  • Для 1-2 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (включено в стоимость)
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
  • Возможно начало или окончание экскурсии в районе аэропорта (доплата $40)
  • В целях безопасности транспортом управляет водитель, чтобы гид не отвлекался на дорогу

Дополнительные расходы

  • Питание и входные билеты (посещение по желанию): Кайт-Бей — $5, катакомбы Ком-эль-Шукафа — $5, амфитеатр — $5, Помпеева колонна — $5, Александрийский музей — $6
  • Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата $33

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке Александрии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров
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в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Дата посещения: 16 окт 2025
Всё Отлично!
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Е
Мы провели замечательный день в компании гида Халима. Он показал нам основные достопримечательности Александрии, мы посетили все, что планировали, и даже немного больше. При этом без спешки и в комфортном темпе. Халим очень интересный рассказчик, прекрасно владеет русским языком и очень заботливый и внимательный гид. Рекомендую эту экскурсию!
Мы провели замечательный день в компании гида Халима. Он показал нам основные достопримечательности Александрии, мы посетили
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Екатерина
Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое желание за ваши деньги, я серьёзно, мне кажется в Египте можно договориться обо всем,
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ну почти обо всём.
Есть дополнительные советы:
1. Гуглите свою программу заранее, потому что часть достопримечательностей возможно вам и не нужна, а есть места, где вы бы хотели побольше времени провести.
2. Рекомендую к обязательному посещению: Катакомбы (впечатляет), Мечеть (зайдите внутрь, мы не прошли не было платков, говорят очень красиво), Главную площадь (там такой колоритный движ), Библиотеку (билеты только очень рано покупают, но гид возможно поможет пройти, уточняйте на месте. Мы не попали, потом я пожалела,что не пошла), Крепость и порт в целом (нужно просто прогуляться среди этого шума и зацепить атмосферу), прогуляйтесь по мосту Стенли обязательно, попросите выйти там и выпейте чашку кофе в бухте у моста, самые живописные виды и узнаваемая локация для фото. Обязательно попросите проехать по улочкам внутри, где вы увидите базары и барахолки… Из машины это интересно)) Но! Самое главное, попросите прокатить вас по всей набережной Александрии - это самое-самое красивое зрелище!
3. На ваш вкус и выбор следующие места: Колонна (можно снаружи увидеть, бесплатно), Римский театр (он очень небольшой, также за забором всё видно), лодки-моторки (далеко не уходят в море, но город с моря на закате очень красив, решайте по времени и обстоятельствам!), океанариум (лучше посмотрите видео и поймете, что можно и без него), во Дворце Монтаза ведётся строительство территории, поэтому считаю, что до завершения не особенно интересно (+ внутрь всё равно не пустят).
4. Ресторан также рекомендую выбрать заранее с видом, который вам нравится. Либо посетить тот, который советует гид, тоже было вкусно.

Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое
Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое
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Е
Ездили на экскурсию по Александрии с гидом Халимом. Увлекательное знакомство с городом, насыщенная программа, вкусный обед. Халим свободно владеет русским языком и очень интересно рассказывает. Смело рекомендуем!
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И
Все прошло отлично, гид Яхья отлично преподнес информацию. Посетили все локации, везде спокойно погуляли, не торопясь.
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Т
Большое спасибо всем, кто организовал для нас экскурсию в Александрии. Рекомендуем для пожилых людей, кто уже не может долго ходить. Наш гид Мустафа и водитель (простите имя не запомнили) выполнили все наши пожелания по проведению экскурсии и даже организовали нам транспорт от ворот порта до корабля. Надежде тоже большое спасибо
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