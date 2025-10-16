Александрия не похожа ни на Каир, ни на курорты Египта — недаром её называют «европейской Азией» или «азиатской Европой».
Вы сможете сами сконструировать маршрут экскурсии, чтобы охватить самое интересное: древние дворцы, форты, мечети, катакомбы или современные места притяжения. В любом случае, вы погрузитесь в историю Александрии и ее особую атмосферу,
Вы сможете сами сконструировать маршрут экскурсии, чтобы охватить самое интересное: древние дворцы, форты, мечети, катакомбы или современные места притяжения. В любом случае, вы погрузитесь в историю Александрии и ее особую атмосферу,
Описание экскурсии
Александрия по вашему сценарию!
В компании профессионального гида-историка и водителя вы за день исследуете один из самых характерных городов Египта. Мы можем провести весь день в древних катакомбах или охватить как можно больше достопримечательностей — всё зависит только от ваших интересов и вкусов! Что можно включить в программу экскурсии:
- Форт Кайт-Бей, возведенный на остатках Александрийского маяка.
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа — визитная карточка города. Вы пройдете по тоннелям античного некрополя, рассматривая сохранившиеся гробницы, колонны и саркофаги.
- Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — красивейшая мечеть Александрии. Вы узнаете, в честь кого она построена и в чем особенность ее архитектуры.
- Римский амфитеатр — единственный древнеримский след, обнаруженный в Александрии.
- Библиотека Александрина — современный культурный проект-напоминание об утраченной Александрийской библиотеке.
- Колонна Помпея — монолит из красного гранита, который часто сравнивают с корабельной мачтой.
- Королевский дворец Монтаза: пройдем по дорожкам его живописного парка, заглянем в элегантные покои и поговорим об истории постройки.
- Александрийский национальный музей, где вы познакомитесь с артефактами Древнего и современного Египта — от эры фараонов до христианской и мусульманской эпох.
В среднем за день у нас получится посетить 4-5 локаций из списка: можно успеть больше или меньше в зависимости от того, сколько времени вы проведете у каждой достопримечательности.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Вас заберут из любого отеля Александрии, аэропорта или морского порта и привезут обратно после экскурсии
- Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды
- Для 1-2 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (включено в стоимость)
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
- Возможно начало или окончание экскурсии в районе аэропорта (доплата $40)
- В целях безопасности транспортом управляет водитель, чтобы гид не отвлекался на дорогу
Дополнительные расходы
- Питание и входные билеты (посещение по желанию): Кайт-Бей — $5, катакомбы Ком-эль-Шукафа — $5, амфитеатр — $5, Помпеева колонна — $5, Александрийский музей — $6
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата $33
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Александрии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Дата посещения: 16 окт 2025
Всё Отлично!
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Е
Мы провели замечательный день в компании гида Халима. Он показал нам основные достопримечательности Александрии, мы посетили все, что планировали, и даже немного больше. При этом без спешки и в комфортном темпе. Халим очень интересный рассказчик, прекрасно владеет русским языком и очень заботливый и внимательный гид. Рекомендую эту экскурсию!
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Без гида никак! Всё подскажет, всех переведёт, везде договориться, кого нужно отгонит, куда нужно приведёт. Любое желание за ваши деньги, я серьёзно, мне кажется в Египте можно договориться обо всем,
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Е
Ездили на экскурсию по Александрии с гидом Халимом. Увлекательное знакомство с городом, насыщенная программа, вкусный обед. Халим свободно владеет русским языком и очень интересно рассказывает. Смело рекомендуем!
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И
Все прошло отлично, гид Яхья отлично преподнес информацию. Посетили все локации, везде спокойно погуляли, не торопясь.
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Т
Большое спасибо всем, кто организовал для нас экскурсию в Александрии. Рекомендуем для пожилых людей, кто уже не может долго ходить. Наш гид Мустафа и водитель (простите имя не запомнили) выполнили все наши пожелания по проведению экскурсии и даже организовали нам транспорт от ворот порта до корабля. Надежде тоже большое спасибо
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