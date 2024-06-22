1 чел.
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40%
Индивидуальная
11 часов
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
240€144 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250€150 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Из Александрии - к сокровищам Каира: пирамиды и музей
Путешествие из Александрии к величественным пирамидам Гизы и Египетскому музею. Комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида
Начало: В вашем отеле или круиз
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
319$192 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия по Александрии: катакомбы, колонна, амфитеатр
Погрузитесь в многовековую историю Александрии. Вас ждут катакомбы, амфитеатр, крепость и знаменитая библиотека. Узнайте о значимых событиях и известных людях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июля в 09:00
195$147 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия22 июня 2024Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
- ННаталья13 июня 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная подача материала. Александрию обязательно стоит посетить. Понравилось все, а особенно Катакомбы! Все очень хорошо организовано, комфортно, безопасно и интересно!
- ААртем10 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
- ИИрина4 июня 2024Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
- ААлексей14 мая 2024Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на связи с нами, из
- ААнатолий14 мая 2024Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
- ООльга9 мая 2024Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
- ООльга7 мая 2024Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
- ААнна7 мая 2024Экскурсия показывает самобытность Каира, Некая Вочточная сказка. Запах кофе с кардамоном вперемежку с узкими, грязными улочками и магазинчиками с лампами Алладина. Снующие черные фигуры покрытых женщин и курящие кальян мужчины в шлепанцах…
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Со скидкой»
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