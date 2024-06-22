Экскурсии со скидкой в Александрии

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Александрии, цены от €144, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
240144 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Александрия
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Знакомьтесь, Александрия: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250150 за всё до 5 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Из Александрии - к сокровищам Каира: пирамиды и музей
Путешествие из Александрии к величественным пирамидам Гизы и Египетскому музею. Комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида
Начало: В вашем отеле или круиз
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
319$192 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Александрии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Александрии: катакомбы, колонна, амфитеатр
Погрузитесь в многовековую историю Александрии. Вас ждут катакомбы, амфитеатр, крепость и знаменитая библиотека. Узнайте о значимых событиях и известных людях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июля в 09:00
195$147 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    22 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
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    интересных фактов в музее, дала дельные советы, где можно дешевле приобрести сувениры. Организация была сделана на высшем уровне, нигде не приходилось ждать, все было в комфортном ритме. Мы посмотрели музей, прокатились по кораблику по Нилу, пообедали, и посмотрели пирамиды и Сфинкса на верблюде. Всем рекомендую! Отдельное спасибо Рабаб!

    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Прекрасная экскурсия, очень интересная подача материала. Александрию обязательно стоит посетить. Понравилось все, а особенно Катакомбы! Все очень хорошо организовано, комфортно, безопасно и интересно!
  • А
    Артем
    10 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
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    нам замечательную экскурсию по пирамидам, очень подробно рассказал историю,подсказал, какие экскурсии можно брать, а какие не стоят своих денег. Провел по всем знаковым местам в районе пирамид. Посещение пирамид на м очень понравилось. Далее мы поехали в Египетский национальный музей, где Мухаммад также провел нам очень интересную экскурсию с очень подробной информацией о экспонатах и истории Египта в целом. Посетив данную экскурсию мы остались под большим впечатлением, как от самих достопримечательностей, так и от экскурсии, т. к. она была очень хорошо организована! Рекомендую данную экскурсию и Мухаммада лично, как профессионала и очень интересного рассказчика.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись
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    по колоритным улицам Александрии, посетили собор Святого Марка, форт Кай-бей, руины амфитеатр римского. Увидели самый старый трамвай. Съели самое вкусное мороженое и попили потрясающий свежевыжатый сок. Саид очень увлекательно и познавательно рассказал о все достопримечательностях Александрии. Дал очень много полезных советов и информации. Спасибо за великолепную экскурсию. Время пролетело не заметно.

    Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом -
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Знакомьтесь, Александрия
    Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на связи с нами, из
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    апартаментов нас забрали точно в оговоренное время. Экскурсовод Саид - опытный гид египтолог - показал нам всю Александрию: библиотеку, катакомбы, форт, римский амфитеатр. Также мы проехались по улочкам старой Александрии. Было невероятно интересно, атмосферно. Обед состоялся в замечательном рыбном ресторане на набережной. В качестве бонуса Саид угостил нас знаменитым александрийским мороженым)) однозначно рекомендуем эту экскурсию и организаторов. Хочется вернуться в Александрию ещё!

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  • А
    Анатолий
    14 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
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    древнего Египта и фараонов. Узнали много того о чем вряд ли где то ещё услышали. Ещё и охранял от назойливых местных. Рекомендую на всё сто.

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
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    таки на поездке в Каир к пирамидам, хотя понимала, что физически будет непросто, так как плохо переношу жару и ходьбу. Но поездка превзошла все мои ожидания, как с точки зрения подготовки экскурсии экскурсоводом Валидом, который пытался донести информацию в правильной форме, с одной стороны не перегружая, с другой-показывая величие культуры того времени, которую умом не понять. Очень понравилась экскурсия в музей, я бы была там и дольше, но очень много людей, музей переполнен, и это мешает сконцентрироваться. О пирамидах говорить нечего, эти грандиозные постройки не требуют наших комментариев. Валид и водитель Ashraf очень персонифицировали экскурсию и сделали ее очень клиентоориентированной. Лишний раз убеждаюсь в ценности индивидуальной экскурсии, которая ни в какое сравнение не подходит к коллективным мероприятиям. Спасибо большое за прекрасное мероприятие!

    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Александрии
    Экскурсия показывает самобытность Каира, Некая Вочточная сказка. Запах кофе с кардамоном вперемежку с узкими, грязными улочками и магазинчиками с лампами Алладина. Снующие черные фигуры покрытых женщин и курящие кальян мужчины в шлепанцах…

Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «Со скидкой»

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  4. Обзорная экскурсия по Александрии
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Сколько стоит экскурсия по Александрии в июле 2024
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