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35%
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Александрия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от $228
$350 за всё до 2 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от $235
$426 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Из Александрии: Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе
Побывать в новом археологическом музее и увидеть главный символ Египта
Начало: На ресепшене отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, во вторник, четверг и воскресенье в 08:30, в пятницу в 08:45
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
$150 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры
Прикоснуться к камням древних цивилизаций и ощутить европейский шик египетского Средиземноморья
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225
$299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Александрии к пирамидам Гизы и в Большой Египетский музей
Осмотреть наследие древнеегипетской цивилизации в комфортном темпе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $224 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Александрия - жемчужина средиземного моря: до 5 локаций по вашим пожеланиям
Начало: Место вашего пребывания в Александрии
Расписание: Ежедневно.
$247
$260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия - путешествие сквозь века (обед включён)
Спуститься в подземелья, подняться на крепостные стены и насладиться морской кухней
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $249 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Александрии
Начало: Александрия
$199.50
$210 за всё до 45 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Александрии
Начало: Отель
$150 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Александрия с разных ракурсов - в мини-группе
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
Начало: Отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монастыри Вади-эн-Натрун: прикоснуться к истокам коптского христианства
Пройти по 3 древним монастырям в сопровождении монахов-хранителей (из Александрии)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Большой Египетский музей, пирамиды и Старый город
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $236
$295 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Чудеса Каира из Александрии
Начало: Александрия
$330 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Экскурсия из Алямейн в Александрию
Начало: Эль-Аламейн, мухафаза Матрух
$150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Александрия за один день
Начало: Александрия
Расписание: По договоренности
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 21 мар 2026
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового. Мы посетили катакомбы, греко-римский
+1
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Е
Дата посещения: 22 мар 2026
Нас встретил водитель Абдурахман у входа в порт, довёз до Гизы быстро и с комфортом. Водитель хорошо говорит по английски,
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Т
Дата посещения: 23 мар 2026
Все прошло гениально! Все во время , четко по времени. Автомобиль в идеальном состоянии, работающий кондиционер! Водитель- супер !
Гид Саид
Гид Саид
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А
Дата посещения: 4 мар 2026
Сегодня был на индивидуальной экскурсии! Очень доволен 😊 Водитель приехал вовремя комфортно довез до Гизы там встретил гид Ахмед, который
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Р
Дата посещения: 16 окт 2025
Всё Отлично!
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В
Звмечательный тур по основным достопремичательностям города, русскоговорящий гид с великолепным знанием истории! Все было во время, автомобиль комфортный с кондиционером, водитель профессиональный, организация на высоком уровне! Спасибо большое за такое детальное погружение в атмосферу древнего Египта!
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Большое спасибо гиду Ахмеду за великолепную экскурсию, глубокие знания истории, искромётный юмор! Благодаря вам этот день для нас стал волшебным, спасибо!
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А
Ездили на обзорную экскурсию по Александрии 19.07.2026г. Гид Мухаммед просто потрясающий, умный, эрудированный, доброжелательный, профессионал своего дела. Все очень подробно
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Б
Доехали с водителем, гид встретил в Гизе, сразу попали к пирамидам, но было очень жарко, сложно воспринимать информацию и бродить
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Н
Экскурсия нам понравилась. Ахмеду огромное спасибо за его профессионализм и глубокие знания истории Египта. Экскурсия получилась увлекательным путешествием. Ахмед отвечал на все наши вопросы. Спасибо ему за это.
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Всего 155 отзывов в Александрии
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Ответы на вопросы от путешественников по Александрии
Самые популярные экскурсии в Александрии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
Что посмотреть в Александрии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Александрии в августе 2026
Сейчас в Александрии можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 150 до 330 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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