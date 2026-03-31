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и по пути мы с удовольствием общались, задавали вопросы. Нашего гида звали Валид. Он очень хорошо говорит по-русски, и много знает про историю Египта. Он сопровождал нас в музее (мы были в Гранд музее), благодаря ему мы смогли увидеть все самое интересное примерно за 2,5 часа. После мы попросили отвезти нас пообедать и Валид предложил отличный и недорогой ресторанчик, где понравилось всем. После мы посетили пирамиды и старый квартал в Каире. Валид все время экскурсии был очень внимателен, мы нигде не задерживается несмотря на то, что в этот день был большой мусульманский праздник день и везде было много посетителей. С Валидол нам было комфортно и интересно. С удовольствием порекомендую его в качестве гида.