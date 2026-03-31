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Экскурсии в Александрии

Найдено 17 экскурсий в Александрии, цены от $150, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Александрия
На машине
5 часов
-
35%
50 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Александрия
Погрузитесь в историю Александрии, одного из крупнейших портов Средиземноморья. Узнайте о его культурном наследии, посетив знаковые достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от $228$350 за всё до 2 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
На машине
13 часов
-
45%
37 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
от $235$426 за всё до 3 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
На машине
На микроавтобусе
6 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $220 за всё до 2 чел.
Из Александрии: Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе
На машине
13 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 3 чел.
Из Александрии: Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе
Побывать в новом археологическом музее и увидеть главный символ Египта
Начало: На ресепшене отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, во вторник, четверг и воскресенье в 08:30, в пятницу в 08:45
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
$150 за человека
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры
На машине
5 часов
-
25%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры
Прикоснуться к камням древних цивилизаций и ощутить европейский шик египетского Средиземноморья
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225$299 за всё до 8 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Из Александрии к пирамидам Гизы и в Большой Египетский музей
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Александрии к пирамидам Гизы и в Большой Египетский музей
Осмотреть наследие древнеегипетской цивилизации в комфортном темпе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $224 за всё до 3 чел.
Александрия - жемчужина средиземного моря: до 5 локаций по вашим пожеланиям
7 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Александрия - жемчужина средиземного моря: до 5 локаций по вашим пожеланиям
Начало: Место вашего пребывания в Александрии
Расписание: Ежедневно.
$247$260 за всё до 8 чел.
Александрия - путешествие сквозь века (обед включён)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Александрия - путешествие сквозь века (обед включён)
Спуститься в подземелья, подняться на крепостные стены и насладиться морской кухней
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $249 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Александрии
8 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Александрии
Начало: Александрия
$199.50$210 за всё до 45 чел.
Экскурсия по Александрии
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия по Александрии
Начало: Отель
$150 за человека
Александрия с разных ракурсов - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Александрия с разных ракурсов - в мини-группе
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
Начало: Отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $200 за всё до 2 чел.
Монастыри Вади-эн-Натрун: прикоснуться к истокам коптского христианства
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Монастыри Вади-эн-Натрун: прикоснуться к истокам коптского христианства
Пройти по 3 древним монастырям в сопровождении монахов-хранителей (из Александрии)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 5 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
На машине
13 часов
-
20%
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Большой Египетский музей, пирамиды и Старый город
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $236$295 за всё до 2 чел.
Чудеса Каира из Александрии
15 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Чудеса Каира из Александрии
Начало: Александрия
$330 за всё до 8 чел.
Экскурсия из Алямейн в Александрию
2 часа
Индивидуальная
Экскурсия из Алямейн в Александрию
Начало: Эль-Аламейн, мухафаза Матрух
$150 за человека
Александрия за один день
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Александрия за один день
Начало: Александрия
Расписание: По договоренности
$250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры
Дата посещения: 21 мар 2026
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового. Мы посетили катакомбы, греко-римский
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музей. А так же Хелми дополнил нашу программу римским амфитеатором. Все эти объекты оказались интересными. А в сопровождении гида мы смогли больше узнать о тех сокровищах древности, которые мы увидели. Я рекомендую Хелми как замечательного гида и хорошего, образованного человека. С ним было просто приятно прогуляться по Александрии и мы не заметили, как пролетел целый день!

Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.+1
Наш гид Хелми действительно помог нам открыть Александрию, ответил на множество вопросов и рассказал много нового.
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Е
Из Александрии - к сокровищам Каира
Дата посещения: 22 мар 2026
Нас встретил водитель Абдурахман у входа в порт, довёз до Гизы быстро и с комфортом. Водитель хорошо говорит по английски,
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и по пути мы с удовольствием общались, задавали вопросы. Нашего гида звали Валид. Он очень хорошо говорит по-русски, и много знает про историю Египта. Он сопровождал нас в музее (мы были в Гранд музее), благодаря ему мы смогли увидеть все самое интересное примерно за 2,5 часа. После мы попросили отвезти нас пообедать и Валид предложил отличный и недорогой ресторанчик, где понравилось всем. После мы посетили пирамиды и старый квартал в Каире. Валид все время экскурсии был очень внимателен, мы нигде не задерживается несмотря на то, что в этот день был большой мусульманский праздник день и везде было много посетителей. С Валидол нам было комфортно и интересно. С удовольствием порекомендую его в качестве гида.

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Т
Знакомьтесь, Александрия
Дата посещения: 23 мар 2026
Все прошло гениально! Все во время , четко по времени. Автомобиль в идеальном состоянии, работающий кондиционер! Водитель- супер !
Гид Саид
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- лучший гид Александрии!
Все рассказал , показал , не оставлял нас нигде ! С хорошим чувством юмора !
Выполнил все наши хотелки.
Время прошло просто великолепно.
Однозначно рекомендую!!!🫶

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А
Из Александрии - к сокровищам Каира
Дата посещения: 4 мар 2026
Сегодня был на индивидуальной экскурсии! Очень доволен 😊 Водитель приехал вовремя комфортно довез до Гизы там встретил гид Ахмед, который
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рассказал интересные факты о Египте, сопроводил по всем пирамидам, фотографировал потом отвез в новый музей где продолжил рассказывать про Египетскую цивилизацию Учитывал мои пожелания не спешил однозначно рекомендую!

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Р
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Дата посещения: 16 окт 2025
Всё Отлично!
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В
Александрия - жемчужина средиземного моря: до 5 локаций по вашим пожеланиям
Звмечательный тур по основным достопремичательностям города, русскоговорящий гид с великолепным знанием истории! Все было во время, автомобиль комфортный с кондиционером, водитель профессиональный, организация на высоком уровне! Спасибо большое за такое детальное погружение в атмосферу древнего Египта!
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Ирина
Знакомьтесь, Александрия
Большое спасибо гиду Ахмеду за великолепную экскурсию, глубокие знания истории, искромётный юмор! Благодаря вам этот день для нас стал волшебным, спасибо!
Большое спасибо гиду Ахмеду за великолепную экскурсию, глубокие знания истории, искромётный юмор! Благодаря вам этот день
Большое спасибо гиду Ахмеду за великолепную экскурсию, глубокие знания истории, искромётный юмор! Благодаря вам этот день
Большое спасибо гиду Ахмеду за великолепную экскурсию, глубокие знания истории, искромётный юмор! Благодаря вам этот день
Большое спасибо гиду Ахмеду за великолепную экскурсию, глубокие знания истории, искромётный юмор! Благодаря вам этот день
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А
Александрия - жемчужина средиземного моря: до 5 локаций по вашим пожеланиям
Ездили на обзорную экскурсию по Александрии 19.07.2026г. Гид Мухаммед просто потрясающий, умный, эрудированный, доброжелательный, профессионал своего дела. Все очень подробно
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рассказывал, на любой вопрос получали расширенный исторический ответ. Вообщем, если ехать еще раз в Александрии на экскурсию, то я бы точно обращался именно к нему. Авто было комфортное, очень удобно что водитель и гид это два разных человека и во время поездки ты получаешь развернутую информацию о месте куда едешь. Спасибо вам большое за такую организацию! Все было очень круто!

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Б
Из Александрии к пирамидам Гизы и в Большой Египетский музей
Доехали с водителем, гид встретил в Гизе, сразу попали к пирамидам, но было очень жарко, сложно воспринимать информацию и бродить
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по камням) Довольно быстро оказались в музее, грандиозное сооружение… Послушали занимательную версию событий от гида, потом самостоятельно потерялись среди тысяч экспонатов, невозможно осмотреть все эти реликвии за ограниченное время.

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Н
Из Александрии - к сокровищам Каира
Экскурсия нам понравилась. Ахмеду огромное спасибо за его профессионализм и глубокие знания истории Египта. Экскурсия получилась увлекательным путешествием. Ахмед отвечал на все наши вопросы. Спасибо ему за это.
Экскурсия нам понравилась. Ахмеду огромное спасибо за его профессионализм и глубокие знания истории Египта. Экскурсия получилась
Экскурсия нам понравилась. Ахмеду огромное спасибо за его профессионализм и глубокие знания истории Египта. Экскурсия получилась
Экскурсия нам понравилась. Ахмеду огромное спасибо за его профессионализм и глубокие знания истории Египта. Экскурсия получилась
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Всего 155 отзывов в Александрии

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Ответы на вопросы от путешественников по Александрии

Самые популярные экскурсии в Александрии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
  1. Знакомьтесь, Александрия;
  2. Из Александрии - к сокровищам Каира;
  3. Александрия: узнать красивый город Клеопатры;
  4. Из Александрии: Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе;
  5. Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры.
Что посмотреть в Александрии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Катакомбы Ком-эль-Шукафа;
  2. Крепость Кайт-Бей.
Сколько стоит экскурсия по Александрии в августе 2026
Сейчас в Александрии можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 150 до 330 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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